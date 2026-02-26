El alcalde de Elche defiende la solidez del gobierno ilicitano tras la ruptura de PP y Vox en Crevillent

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguró este jueves que el ejecutivo municipal mantiene una base firme y cohesión interna tras ser preguntado por la ruptura del gobierno local en Crevillent entre PP y Vox, y por la estabilidad del pacto ilicitano. El regidor defendió la fortaleza del equipo y apeló al trabajo conjunto de ambas foramciones políticas como eje de la legislatura.

Estabilidad del ejecutivo ilicitano

Ruz respondió a la situación política en la localidad vecina señalando "hemos leído los motivos y demás de lo sucedido en Crevillent, pero aquí es otra cosa: nuestro gobierno es un gobierno muy sólido, el gobierno de la ciudad y con las visiones que cada uno tenemos, ni Vox milita en el PP, ni el PP milita en Vox, somos dos formaciones distintas, pero nuestro gobierno se caracteriza por ser un grupo cohesionado”.

El alcalde insistió en el respeto institucional entre socios y subrayó el funcionamiento ordinario del consistorio, destacando que el ejecutivo municipal mantiene una línea de trabajo estable centrada en la ciudad.

El alcalde de Elche y la teniente de alcalde Aurora Rodil mantuvieron un discurso unánime en la apertura del curso político / Pilar Cortés

Reconocimiento al trabajo de los concejales

Durante su comparecencia, el primer edil quiso poner en valor la labor del equipo de gobierno y explicó que “mi respeto es absoluto hacia el trabajo que están haciendo los tres ediles de Vox en Elche. Hoy, de hecho, en Junta de Gobierno hemos hablado del trabajazo que está haciendo Aurora Rodil. Mañana abrimos la Casa de la Familia, nada más y nada menos". También resaltaba "el trabajo que está haciendo Samuel Ruiz; esta semana veréis qué cosas más importantes ha conseguido desatascar recientemente". Y por último destacaba la labor de Pedro José Sáez, que "ya os contará también cosas muy importantes, una acción fundamental en las pedanías". Con estas referencias, el alcalde remarcó la actividad municipal y la continuidad de proyectos.

Voluntad de agotar la legislatura

Ruz defendió que el ejecutivo local responde a un proyecto compartido y afirmó que “esto es un gobierno de personas que trabajan por Elche y que entiende que el bien común está por encima de cualquier cosa”.

Preguntado por el horizonte político, añadió: “Pues no lo sé, finalizar juntos la legislatura es nuestro objetivo. Como terminaron la legislatura juntos el Partido Socialista y Compromís. A mí me encantaría terminar la legislatura juntos”.

El regidor concluyó apelando a la convivencia política y al respeto entre representantes: “De cada uno desde su ámbito. O sea que respeto para Lourdes Aznar -alcaldesa de Crevillent- y respeto por las decisiones que todo el mundo tome, por supuesto”.

Con estas declaraciones, el alcalde quiso cerrar el debate sobre posibles tensiones en el gobierno local, insistiendo en que el ejecutivo mantiene su hoja de ruta y centrado en la gestión municipal.

Sorpresa desde Vox en Elche

La portavoz de Vox en Elche, Aurora Rodil, confesó este miércoles que se había enterado por la prensa de la ruptura de su partido con los populares en el gobierno del municipio alfombrero. "No sé qué pasó, no tengo ni idea", sostuvo la responsable municipal, que lanzó un mensaje de apoyo a sus compañeras de partido. A colación de esta crisis en la localidad vecina, fue preguntada por los periodistas si en Elche el pacto se mantendrá hasta final de mandato, a lo que respondió que el gobierno de PP y Vox "está cohesionado y que trabaja en armonía", al hilo que reiteró que cuando hay diferencias "nos sentamos, hablamos y tratamos de trabajar con eficacia".

En Crevillent, la ruptura del pacto deja al PP en minoría y abre una nueva etapa política en el municipio, marcada por la incertidumbre y la necesidad de acuerdos. Mientras tanto, Vox mantiene su línea argumental: la salida del Gobierno no supone facilitar un cambio de mayoría, sino, según su portavoz, reforzar su coherencia política y su compromiso con los votantes.