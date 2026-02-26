El bipartito de Elche acelera con el Palmeral: en una semana adjudica la redacción del plan de uso y anuncia este año la normativa de protección

El gobierno municipal de Elche del PP y Vox ha anunciado la reactivación de los instrumentos esenciales para desarrollar la Ley autonómica del Palmeral tras años de retrasos. El alcalde, Pablo Ruz, anunciaba esta mañana en el Hort del Gat que el Plan de Uso y Gestión del Palmeral de Elche se adjudicará en cuestión de días, mientras que el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, confirmó que el Plan Especial de Protección verá la luz antes de finalizar el año.

El anuncio llega tras los intentos fallidos previos de contratar el documento de gestión y con ambos instrumentos aún pendientes cuatro años después de la Ley 6/2021, considerada clave para completar la planificación del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad: La Ley de la Generalitat Valenciana de Protección y Promoción del Palmeral de Elche.

Adjudicación inminente del plan de gestión

El alcalde detalló que el proceso para que se empiece a redactar el Plan de Uso y Gestión está en su recta final. “Este 27 de febrero termina el plazo para la presentación de ofertas por 32.000 euros para la redacción del Plan de uso y gestión del Palmeral, con lo cual en una semana, menos de una semana, tendremos adjudicado este trabajo, para el que los autores tendrán un plazo de dos meses y medio, es decir, vamos avanzando sin parar en el cumplimiento de todos los requisitos y los requerimientos que tanto la ley valenciana como la declaración UNESCO nos han exigido":

Ruz recordó que el documento responde a exigencias normativas arrastradas desde hace años: “En el año 2000 y luego en el año 2018.” Y avanzó que su contenido definirá la gestión futura de los huertos históricos: “El plan de uso gestión de Palmeral vendrá a decirnos cómo se van a restaurar, a rehabilitar, a usar los huertos. El plan estará en marcha, por tanto, en 2 meses y medio”.

El alcalde incidió en que ya existen empresas interesadas, lo que evita repetir la situación anterior en la que el contrato quedó desierto: “Sabemos que se han presentado varios despachos, con lo cual no quedará desierto el concurso y tendremos plan de su gestión de Palmeral por fin, por primera vez en la historia. Una buenísima noticia”.

Además, quiso matizar la naturaleza del documento, subrayando que no se trata de una norma jurídica sino de una herramienta operativa: “No es una ley, es cómo tratar, cómo cuidar, qué hacer con los huertos, que es en definitiva lo que estamos haciendo trasladado a un papel, pero que es un avance muy positivo”.

El alcalde de Elche habla con los concejales Soler y Guilabert en el Hort del Gat, este jueves / Áxel Álvarez

El plan urbanístico se presentará este año

Paralelamente, el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, explicó que el Plan Especial de Protección del Palmeral —el instrumento urbanístico pendiente desde la ley— está en fase avanzada y se redacta con medios propios. “En el plan especial estamos trabajando desde el año pasado y la idea es que este mismo año podamos presentarlo. Se está haciendo directamente en la casa, por técnicos municipales".

Soler detalló que "el trabajo técnico está bastante adelantado y la idea que tenemos es que en unos meses podamos tener al menos un primer borrador y empecemos todo el proceso".

El edil justificó los plazos señalando que "se trata de un documento complejo y largamente pendiente. Nosotros empezamos a trabajer en el pla desde el primer momento, pero en la concejalía hay prioridades y hemos tenido menos tiempo para ello. Esto llevaba mucho tiempo sin hacerse, nosotros estamos trabajando y se van priorizando unas cosas sobre otras, pero entendemos que lo tendremos este año”.

Según explicó, el plan debe concretar cuestiones urbanísticas que la ley no desarrolla con detalle, “pero ya digo que lo que hace el plan especial es darle solución a todas esas cosas que no están completamente delimitadas en la propia ley, hay asuntos muy concretos y además cosas que no se puede hablar de forma genérica, hay que hablar de tal huerto, de tal otro, en fin... no es sencillo".

Soler recalcó que no se trata de conflictos sino de aspectos técnicos pendientes de ordenar: “No es que sean problemas, son cuestiones que hay que ir viendo una a una, que afectan a casos muy concretos. Cuando el primer borrador esté sobre la mesa es cuando hablaremos de ellos, pero no es que sean problemas, son cuestiones que hay que solventar".

Un paso para desarrollar la ley del Palmeral

La puesta en marcha de ambos documentos permitirá avanzar en el desarrollo completo de la normativa autonómica aprobada en 2021, que los definía como instrumentos esenciales para ordenar los usos, la protección y la gestión agraria del Palmeral.

El anuncio del gobierno local supone, en este contexto, un intento de acelerar la planificación del enclave tras años sin avances formales y después de que intentos previos de contratación no prosperaran.

De hecho, desde Volem Palmerar siempre han dicho que uno y otro plan son los que permitirían ver qué se puede hacer en los huertos históricos y en la zona de amortiguamiento sin necesidad de acudir a un cambio de la legislación, que es a lo que aspira el equipo de gobierno, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, bajo el argumento de que la Ley del Palmeral es un freno al desarrollo de Elche. No obstante, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en una respuesta dirigida al grupo de Compromís en las Cortes Valencianas y fechada el pasado 18 de diciembre, asegura que “se informa de que, hasta la fecha de respuesta, en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, no se ha recibido ninguna solicitud formal de modificación de la Ley 6/2021, de 12 de noviembre, de Protección y Promoción del Palmeral de Elche”. Otra cosa es que se pueda haber dado algún paso desde el Ayuntamiento sin que, formalmente, se haya abierto el proceso de reforma normativa.