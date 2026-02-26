Elche adjudica la reforma del Mercado de Plaza Madrid

El Ayuntamiento de Elche ha dado un nuevo paso para renovar el Mercado de Plaza Madrid tras aprobar la Junta de Gobierno Local la clasificación de ofertas del contrato de obras, una actuación presupuestada en 2,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 10 meses. La edil de Mercados, Loli Serna, explicó que se ha propuesto como adjudicataria a la UTE ACSA-PROMED, que dispone ahora de diez días para presentar la documentación previa a la adjudicación definitiva.

El proyecto prevé una reforma integral, el acondicionamiento del inmueble y la mejora de su eficiencia energética, con actuaciones sobre fachadas, cubiertas, suelos, cerramientos, iluminación y ventilación, dentro de un plan para modernizar este espacio comercial histórico.

Mercado renovado en dos plantas

A diferencia del Mercado de Plaza Barcelona, el de Plaza Madrid ocupará ambas plantas del edificio, con los puestos redistribuidos para facilitar la accesibilidad y la comodidad de vendedores y clientes. Las obras, según la previsión municipal, podrían comenzar en torno al mes de junio.

El diseño concibe el mercado como una gran plaza cubierta en la que los puestos se situarán en el perímetro alrededor de un vestíbulo central que conectará ambas plantas de forma visual, atmosférica y arquitectónica, con un hueco vertical que permitirá la entrada de luz cenital al centro del recinto.

El inmueble fue construido en 1970 y su primera reforma se llevó a cabo en 1994, por lo que el Ayuntamiento considera la intervención obligatoria para adaptarlo a las necesidades actuales.

El aspecto exterior que tendrá el Mercado Plaza Madrid. / INFORMACIÓN

Convenios sociales y apoyo cultural

En la misma sesión se aprobaron distintos convenios con entidades sociales del municipio. Entre ellos figura el acuerdo con la entidad Al Taufik para el proyecto “Comedor Social Carrús 2026”, dotado con 90.000 euros. Este servicio, activo desde 2012, atiende a unas 200 personas diarias sin recursos suficientes para cubrir la alimentación. La portavoz municipal, Inma Mora, recordó que el gobierno local ha incrementado la financiación en 30.000 euros desde su llegada.

También se autorizaron convenios con la Fundación Noray-Proyecto Hombre Alicante para “Programas de prevención de conductas adictivas en la ciudad de Elche”, con 24.000 euros; con la Asociación Isabela, que recibirá 10.000 euros para el programa “Menores Color Esperanza: Intervención con Menores y Mujeres Víctimas de Violencia”; y con la Asociación de Enfermedades Raras de Elche para su programa de mejora de calidad de vida, con 5.000 euros.

Además, el Ayuntamiento aprobó un convenio con el Grupo Cultural Jerusalem para la representación de ‘La Pasión de Elche 2026’, con una aportación de 18.000 euros destinada a reforzar esta cita cultural.

Contratos municipales y actuaciones urbanas

Durante la reunión también se adjudicó el contrato del servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios municipales, dividido en lotes y valorado en más de 460.000 euros. Los lotes 1 y 2, relativos a climatización, calefacción y termosolares, se adjudicaron a Proyectos e Instalaciones Térmicas S.L., mientras que los lotes 3 y 4, vinculados a edificios y recintos deportivos con horario irregular, fueron para Elecnor Servicios y Proyectos S.L.

Asimismo, se concedió licencia de obras para ampliar tres consultas en el Centro de Salud del Raval, tras contar con informes favorables de la Junta Gestora del Palmeral, la Dirección General de Patrimonio y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La Junta Local inició además el expediente para licitar la creación de alcorques en la vía pública con el fin de plantar árboles que aporten sombra, mejoren la imagen urbana y contribuyan a combatir la contaminación. Las actuaciones se prevén en las calles Doctor Ferrán, Andreu Castillejos y Cristóbal Sanz.

Por otro lado, el gobierno municipal acordó dedicar una palmera del Parque Municipal a la ciudad de Torrevieja con motivo de la próxima visita institucional de su alcalde, Eduardo Dolón, como reconocimiento al interés mostrado por los elementos identitarios ilicitanos.