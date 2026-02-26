Lourdes Aznar (PP): "No hemos coincidido con Vox en la forma de gestionar Crevillent pero vamos a trabajar igual o con más ilusión"

El gobierno de Crevillent se queda con ocho concejales del PP. ¿Es viable?

Vamos a seguir trabajando como hasta ahora y la premisa desde el inicio de la legislatura ha sido buscar consensos y acuerdos con todos los grupos políticos. Lo hemos demostrado con asuntos importantes como los presupuestos municipales y temas urbanísticos y les hemos ido dando conocimiento de todo en las comisiones. Queremos trabajar igual, aunque claro que afecta. Ahora tendremos que pactar con un grupo más, pero la hoja de ruta es la misma que nos marcamos al inicio de la legislatura.No es la primera vez que se gobierna en minoría y lo estamos viendo en muchas administraciones públicas. Confío en que podamos trabajar con toda la normalidad y los ocho lo vamos a hacer igual o con más ilusión porque tenemos proyectos a punto de que salgan a la luz que nos va a dar un nivel de oxígeno enorme.

«Desde el PP nadie ha responsabilizado a ningún compañero del trágico suceso del 29 de diciembre»

Desde Vox les acusaron de haber buscado responsables del incendio antes de que lo hiciera la justicia. ¿Entiende que esa haya sido una de las razones de la ruptura?

Vox ha dado los argumentos sobre la ruptura y son ellas (las ediles de Vox Gema Escolano, Silvia Asencio y Mª Jesús Alfonso Egea) quienes tienen que exponerlos pero quiero dejar algo muy claro y es que desde el grupo popular nadie ha responsabilizado a ningún compañero de los hechos del 29 de diciembre con el trágico suceso en Crevillent. Para nada. Hay un presunto responsable que a fecha de hoy está en prisión y el asunto sigue su marcha judicial.

Vox planteó que el Ayuntamiento se personara en la causa. ¿Al final no va a ser así?

Eso no se nos ha planteado nunca a nivel de grupo. Sí hubo una reunión el 31 de diciembre con vecinos que estaban muy nerviosos, porque estábamos dentro del plazo de las 72 horas desde los hechos hasta la posible puesta en libertad del detenido. Allí surgieron comentarios de si se personaba el Ayuntamiento porque la intención era que este señor no saliera a los tres días. En ningún momento hemos dicho si nos personamos o no porque eso lleva su trámite.

¿Qué posición adopta el Ayuntamiento en la causa?

Mientras no se nos diga que somos responsables de algo no tenemos por qué intervenir, es un asunto estrictamente judicial.

La renuncia hace ya meses de la socia de gobierno y entonces concejala de Seguridad, ¿fue el principio del fin del pacto?

Personalmente no lo creo. En determinadas circunstancias hubo manifestaciones públicas de la Policía en las que se decía que no se confiaba en la gestión y se buscó una solución organizativa. La compañera ha seguido trabajando bien en las áreas que tenía y en ningún momento manifestó descontento. En el Partido Popular también hemos hecho cambios de concejalías entre compañeros y todos han funcionado con normalidad.

¿Previamente al incendio no hubo por tanto tensiones irreconciliables?

No, a mi no me ha dado esa impresión.

¿Ha sido algo premeditado por parte de Vox?

Eso tendrían que preguntárselo a ellas. No lo sé. Es normal que haya diferencias como en todas las familias, que se han ido solucionando, y es normal porque no somos el mismo partido y al no llevar las mismas siglas no opinamos igual en todos los asuntos. Tenemos criterios distintos de gestión en algunas cuestiones pero si estaba premeditado o no, no lo sé.

¿Han intentado evitar la ruptura o les ha pillado por sorpresa?

Todos los actos tienen consecuencias y había un riesgo, pero pensábamos que se podía reconducir. El riesgo estaba ahí, pero no pensábamos que fuera a llegar.

La alcaldesa, Lourdes Aznar, momentos antes de la entrevista este jueves en el salón de plenos. / AXEL ALVAREZ

¿Sabía la concejala de Servicios Sociales que el cese de competencias iba a aprobarse por junta de portavoces?

Sobre la toma de decisión mía las primeras que lo sabían eran ellas.

¿Hace autocrítica de algo que pudiera haberse gestionado de otra manera?

Creo que no hemos coincidido en las formas de gestionar. Las decisiones que hemos tomado han tenido como finalidad reforzar la gestión municipal, optimizar la organización interna de las áreas involucradas con la finalidad de mejorar la coordinación entre áreas para garantizar una prestación lo más ágil y eficiente de los servicios públicos.

«Una moción de censura sería algo que la mayoría del municipio no entendería»

Vox negaba a este diario la posibilidad de aliarse con la izquierda para impulsar una moción de censura. ¿Les han puesto líneas rojas para no ir en contra del gobierno?

No, para nada, la moción de censura, dando mi opinión particular, resultaría muy curiosa que quienes han acusado de incompetencia a concejalas de Vox, y han solicitado su dimisión, su reprobación y su cese acaben pactando con ellas, sería algo que la mayoría del municipio de Crevillent no entendería, sería además un pacto para gobernar y hay que trabajar luego en el día a día...

Ahora que se quedan en solitario, ¿van a ser más flexibles con las propuestas de la izquierda?

Somos un grupo de centro derecha y tendremos un pie puesto en esa línea, y el otro puesto en poder llegar a acuerdos y consensos. Habrá un compromiso firme con nuestros ideales y hablaremos con todos los grupos ante cualquier asunto que necesite la mayoría.

¿Tuvieron que rechazar algún proyecto por la presión de sus socios?

No hay ningún proyecto que se haya quedado estancado por eso, hemos trabajado bien estos casi tres años en lo que hemos considerado mejor para Crevillent.

¿Cuándo se va a hacer efectivo por decreto el cese y la aprobación de las nuevas competencias?

Estamos reorganizando las concejalías porque las que llevaba Vox ahora las tiene que asumir el Partido Popular y va a ser inminente pero me falta todavía ultimar con algún concejal alguna competencia concreta y va a ser cuestión de días, a fecha de hoy (por este jueves) siguen trabajando (en referencia a las ediles de Vox) porque tienen que terminar algún expediente, hay que hacer cambios de firmas y hay que tramitarlo todo a nivel informático. El objetivo es que el lunes arranquemos con toda la normalidad. Habrá dos decretos y acuerdos plenarios.

¿Cómo va a quedar el reparto?

Me lo reservo aún porque algunos concejales lo saben y otros no y lo normal es que se enteren de boca de la alcaldesa y no por los medios de comunicación.

Ahora los ediles de su equipo tendrán que hacer un esfuerzo añadido...

Sí, pero tengo compañeros que se están dejando la piel, trabajan las horas que hagan falta, 24-7. Sabemos que supone un esfuerzo, pero somos un equipo muy trabajador y afrontamos esta etapa con ilusión.

A 15 meses de las elecciones municipales, ¿este revés puede tener un impacto en su figura política como alcaldesa o en los apoyos a su partido?

Nosotros somos los mismos, la alcaldesa no ha cambiado, el rumbo que llevamos la gente lo sabe y vamos al día a día, gobernamos para todos y no sólo pensando en el que ha votado al PP.

¿Han contado con el respaldo del Partido Popular a nivel provincial o autonómico?

Sí. El partido ha estado informado en todo momento y hemos sentido su apoyo.