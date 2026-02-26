Abogados Cristianos celebra que PP y Vox protejan la Cruz de los Caídos en Elche

Abogados Cristianos se congratuló este jueves de que tras años de batalla legal exista una protección de la Cruz del Paseo de Germanías, conocida en su día como la Cruz de los Caidos. La fundación ultracatólica hizo referencia al blindaje que aprobó el lunes en el pleno PP y Vox, con la oposición de PSOE y Compromís, al incorporar el monumento al catálogo municipal de bienes protegidos como Bien de Relevancia Local.

Desde la asociación no perdieron la oportunidad para advertir de que seguirán vigilantes para evitar cualquier derribo de cruces en España, e incluso sostuvieron que si alguna institución, incluido el Defensor del Pueblo, vuelve a promover actuaciones que entienden que son contrarias a la legalidad, responderán en los tribunales sosteniendo que "la libertad religiosa y el respeto a nuestros símbolos no están en negociación”.

Para Abogados Cristianos, la declaración ilicitana consolida definitivamente la situación jurídica de la cruz después de un "prolongado conflicto jurídico e institucional en torno al monumento".

TSJCV

La fundación se retrotrae a enero de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estimó el recurso interpuesto por Abogados Cristianos y declaró que las cruces resignificadas o carentes de inscripciones no pueden ser incluidas en el catálogo de vestigios de la Generalitat al no suponer exaltación alguna. La sentencia ordenó expresamente excluir, entre otras, la Cruz de las Germanías de Elche, exponen.

Al hilo, explican que el Tribunal afirmó que la resignificación de determinados elementos había eliminado cualquier connotación ideológica originaria y que su inclusión en el catálogo no se ajustaba a Derecho. Esta resolución consolidó lo que entienden que fue un criterio jurídico claro en la Comunidad Valenciana suponiendo un freno a los intentos de derribo basados en "interpretaciones extensivas" de la normativa de memoria democrática.

Debate

A pesar de ello, la cruz volvió a situarse en el centro del debate tras actuaciones del Defensor del Pueblo, que instó al Ayuntamiento a valorar su retirada por considerarla contraria a la memoria democrática. Abogados Cristianos reaccionó jurídicamente y en el ámbito social, defendiendo que el monumento no contenía simbología política ni exaltación alguna y que su eliminación vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa.

En paralelo a la vía judicial, la Fundación impulsó dos campañas de recogida de firmas que reunieron cerca de 29.000 apoyos en defensa de la cruz del Paseo de Germanías, según expone el colectivo. Asimismo, mantuvo reuniones con los actuales responsables municipales de gobierno para trasladarles la necesidad de garantizar su protección patrimonial y evitar nuevas controversias jurídicas.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, manifestó que esta protección no es casual si no el resultado de una batalla jurídica, institucional y social que hemos librado durante años para defender la legalidad y la libertad religiosa”.