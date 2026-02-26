El PSOE alerta de que sólo se han abonado 3.500 euros de 1,4 millones para rehabilitar viviendas en Elche

El PSOE cargó este jueves nuevamente contra los programas municipales de rehabilitación de viviendas en Elche pero poniendo el foco en que sólo se han abonado en los últimos dos años 3.500 euros de la partida de 1,4 millones para que propietarios pongan a punto sus fachadas.

El portavoz del grupo municipal, Héctor Díez, señaló que desde 2024 sólo se ha pagado esa cantidad de entre 2’3 millones acumulados de las convocatorias desde el gobierno de PP y Vox, pese a que las subvenciones para la rehabilitación de edificios arrancaron en 2017, durante el gobierno de PSOE y Compromís.

Por ello acusó al bipartito de "falta de diligencia" en la gestión de las ayudas municipales porque entienden que no se está dando salida a una "política fundamental" para evitar la degradación de los barrios y para “dar condiciones de dignidad y accesibilidad a las viviendas". Los socialistas tampoco dejaron pasar la ocasión para defender que el Gobierno de Pedro Sánchez sí que está actuando en esta línea a través de los fondos Next Generation.

Accesibilidad

Desde la oposición contextualizaron la escasa ejecución dimensionándola con las dos últimas convocatorias de ayudas que se elevaban a 700.000 euros cada una. Criticaron que si desde la Administración local no se impulsa a las comunidades de propietarios para que tengan en sus bloques unas condiciones de dignidad y accesibilidad a las viviendas, se dará la circunstancia de que progresivamente habrá más edificios con redes de protección. "La ciudadanía al final lo que quiere es el apoyo de su Ayuntamiento para instalar el ascensor o para rehabilitar su fachada", explicó, poniendo de relieve las demandas cotidianas de los vecinos.

Por esta razón Díez urgió directamente al alcalde, Pablo Ruz, a agilizar los trámites y los pagos pendientes para evitar que los fondos disponibles queden sin ejecutar mientras las familias esperan respuestas para mejorar sus hogares y sus comunidades de vecinos.

Bases

Las bases del último paquete de ayudas de 700.000 euros se aprobaron el pasado noviembre en la junta de gobierno tras haberse resuelto la convocatoria de 2024, que según aseguró entonces el Ejecutivo local se saldó con la aprobación de 75 de los 80 proyectos presentados. El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, matizó en aquella fecha que en menos de tres años de gobierno municipal se habían convocado subvenciones por 2,1 millones de euros (a razón de 700.000 euros cada una de ellos), cuando en el anterior mandato, entre 2019 y 2022, solo se repartieron 920.000 euros porque los importes eran menores (arrancaron en 300.000 euros) y que hubo dos años (2020 y 2022) en los que no se convocaron.

Resolución

En defensa, Soler insistió en otoño en que el proceso de resolución no había sido fácil y que el ciberataque había dificultado aún más la tramitación, aunque señaló que los retrasos de más de un año también se daban en el anterior mandato. Por ejemplo la convocatoria de 2024, aprobada en junio de ese año, se resolvió el 11 de noviembre, un año y cinco meses después.

Un bloque de pisos con redes de protección, en una imagen facilitada por el PSOE de Elche / INFORMACIÓN

El edil dijo que desde 2024, además, se realizó una modificación de las bases que amplía las mejoras que son subvencionables, como ornato de fachadas y cubiertas de edificios, ocultación o reconducción de cableados o de cualquier otro tipo de instalación. Elementos deteriorados o abandonados de las fachadas, algo que anteriormente no se incluía.

Desde el gobierno local recordaron que hay cuatro meses para ejecutar la obra tras la concesión, pero que el plazo no comienza a correr hasta que se obtiene la licencia de obras. Avanzaron a nivel municipal que también se incorpora un nuevo modelo con el que se facilita la tramitación a los beneficiarios de la subvención.