Ruz anuncia la apertura del Centro de Interpretación del Palmeral en agosto

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado la licitación para la restauración integral del Hort del Gat, una vez finalizadas las obras de reforma del palacete, donde se ha instalado la sede de la Concejalía de Medio Ambiente y Palmeral, edificio a su vez donde se abrirá el futuro centro de interpretación del Palmeral ilicitano. El nuevo proyecto, presentado por el alcalde, Pablo Ruz, prevé una inversión de más de 720.000 euros procedentes de fondos europeos y fija el objetivo de que el conjunto esté terminado este verano, que será también cuando se abra la instalación para visitantes.

Elche invertirá 720.000 euros de fondos europeos para recuperar la parte agrícola y jardines del Hort del Gat / Áxel Álvarez

El regidor destacaba este jueves el valor simbólico de la actuación y el impulso municipal a la protección de un enclave histórico. “Hoy venimos con otra muy buena noticia para Elche en materia de gestión del Palmeral. Tengo que reconocerles que a mí esto me hace feliz", exponía Ruz.

Restauración del huerto histórico

La Junta de Gobierno Local, cuyos componentes se reunían precisamente en el reformado palacete del Hort del Gat, aprobaba el inicio del proceso para intervenir en el huerto, considerado uno de los más singulares del conjunto palmeral. “La Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de la licitación para la restauración completa e integral del huerto, pues la casa ya está restaurada", detallaba el alcalde, quien fijaba el presupuesto inicial en 720.000 euros procedentes de fondos europeos y subrayaba el cambio de enfoque respecto al proyecto anterior. “Es una inversión de fondos Next Generation, que el anterior gobierno quería invertir en un parking disuasorio en la entrada a la playa de El Pinet. Nosotros hemos canalizado ese dinero, después de los preceptivos permisos, para la restauración integral de este huerto que, entre otras muchas cosas, es el huerto con las palmeras más altas de Elche”.

Salón de actos con capacidad par 72 personas en el palacete del Hort del Gat en Elche / Áxel Álvarez

La intervención incluye la mejora de accesos, recorridos y entorno del terreno, además del acondicionamiento del suelo y de los itinerarios. También se recuperará el carácter agrario del espacio mediante cultivos tradicionales. El alcalde explicó que “se va a plantar de alfalfa o girasoles toda la macroparcela que queda entre el acceso y el huerto en sí mismo para recuperar ese carácter agrario y poder mostrarlo a los visitantes”.

Asimismo, se reforzarán cerramientos, caminos y sistemas de riego tradicionales, con el objetivo de devolver al huerto su funcionalidad histórica. El proyecto contempla poda de palmeras, eliminación de especies invasoras y plantación de granados, vid y cereal en las cuadrículas agrícolas.

Escalera principal del edificio del Hort del Gat en Elche por la que se accede a la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Palmeral / Áxel Álvarez

La casa será centro del Palmeral

El inmueble principal del Hort del Gat ya ha sido rehabilitado y alberga actualmente dependencias municipales. El alcalde explicó el cambio de uso decidido por el gobierno local. “La casa se convierte en el centro de interpretación del Palmeral. El anterior gobierno quería hacer de este edificio singular un casal fester”. El edificio funcionará como espacio museístico, divulgativo y también como sede administrativa. “Toda la segunda planta de la casa se ha convertido en la sede de la Concejalía de Medio Ambiente y Palmeral”.

El proyecto prevé compatibilizar su uso institucional con actividades culturales y sociales. Según el alcalde, el salón de actos permitirá presentaciones, conferencias o eventos, siempre con un enfoque cultural. Además, el espacio podrá acoger iniciativas de colectivos vinculados al Palmeral, como Volem Parmerar.

Sala de reuniones en la casa del Hort del Gat de Elche / Áxel Álvarez

El centro contará con accesibilidad garantizada mediante un aparcamiento próximo. El solar permitirá estacionamiento para autobuses y vehículos privados, facilitando la llegada de visitantes. Tendrá más de un centenar de plazas.

Apertura al público este verano

El calendario municipal fija como meta que las obras del huerto estén finalizadas en verano y que el conjunto pueda inaugurarse en torno a las fiestas locales de agosto. El alcalde remarcó que la presencia permanente de personal municipal permitirá mantener el espacio abierto y activo. “Lo bueno es que tenemos personal municipal aquí de manera permanente e incluso disponemos de ordenanza, lo cual nos da también tranquilidad”.

Entrada al Hort del Gat de Elche, donde se ha rehabilitado ya el edificio y ahora se intervendrá sobre los terrenos agrícolas / Áxel Álvarez

El objetivo es convertir el enclave en un espacio visitable, pedagógico y turístico. Ruz insistió en que la mejor forma de comprender el enclave Patrimonio de la Humanidad es recorrerlo. “El Palmeral solamente se interpreta conociendo qué es y visitándolo”.

El huerto estará abierto durante la jornada laboral municipal y se espera que el conjunto funcione como punto de referencia cultural y ambiental. El regidor subrayó que el proyecto busca devolver al Palmeral su sentido original y consolidarlo como seña de identidad de la ciudad.

El nuevo edificio del Hort del Gat es ya sede de la Concejalía de Medio Ambiente y este verano pasará a ser centro de interpretacíón del Palmeral de Elche / Áxel Álvarez

La actuación permitirá además centralizar servicios municipales, ya que el recinto será base de trabajo para técnicos y personal dedicado al mantenimiento de los huertos históricos. El alcalde concluyó que el objetivo es poner en valor el patrimonio local y garantizar su conservación futura. “No podemos parar de tener el Palmeral en condiciones”, senteciaba.