El bipartito de Elche negocia con Adif instalar una fuente en la rotonda de l'Aljub

El bipartito de PP y Vox de Elche mantiene abiertas negociaciones con Adif para intentar incorporar una fuente ornamental en la futura reordenación de la rotonda de l’Aljub, una actuación asociada al ambicioso proyecto de reorganización del tráfico previsto en el entorno del centro comercial y del nuevo pabellón inclusivo.

Sin embargo, el propio alcalde, Pablo Ruz, reconoció este viernes que pese a la aspiración de poner en marcha otra fuente, como ya en su momento hicieron otros alcaldes en puntos de Carrús, la carretera de Santa Pola o la Avenida de Alicante, la iniciativa reviste importantes dificultades técnicas debido a las servidumbres ferroviarias existentes bajo la glorieta, por donde discurre el trazado del tren soterrado, circunstancia que obliga a limitar cargas estructurales y excavaciones profundas.

La posibilidad de instalar este elemento ornamental, por lo que el bipartito confirmó que peleará hasta acabar el mandato, dependerá exclusivamente de la autorización del administrador ferroviario estatal, cuya infraestructura condiciona cualquier actuación estructural sobre el subsuelo.

Congestión

La negociación iría aparejada al proyecto integral para aliviar el colapso de vehículos junto al centro comercial y el polígono de Carrús, que ahora el equipo de gobierno apunta que se ejecutaría a lo largo de 2026. El plan busca resolver uno de los principales puntos de congestión viaria del municipio, donde confluyen accesos comerciales, residenciales y ahora también deportivos tras la construcción del pabellón inclusivo.

Ahora bien, el expediente se encuentra actualmente en fase final de tramitación administrativa tras las subsanaciones solicitadas por los técnicos municipales al equipo redactor. Una vez aprobado definitivamente, con la vista puesta el próximo marzo, el Ayuntamiento podrá iniciar la licitación de las obras.

Reducir hasta un 40% el tráfico

Según los estudios de flujos actuales y previsiones futuras de tráfico, se estima que el tráfico que actualmente soporta la rotonda podría reducirse entre un 30% y un 40%, mejorando la fluidez y la seguridad vial en uno de los puntos más saturados del municipio.

Más allá del debate ornamental, el núcleo del proyecto sigue siendo la descongestión del entorno de l’Aljub. El plan contempla dos nuevos accesos directos al centro comercial desde la Ronda Oeste que permitirán distribuir mejor los vehículos y evitar que toda la circulación converja en la glorieta principal.

A ello se suma la apertura de un nuevo vial posterior paralelo a la vía ferroviaria, desde la zona del parque de bomberos hacia la carretera de Crevillent, pensado especialmente para conductores que atraviesan el sector y que no tienen el enclave comercial como destino.

La actuación incluirá además nuevas señalizaciones, reorganización de sentidos de circulación y mejoras en conexiones secundarias como la calle Chile o Redován para redistribuir los flujos hacia la Ronda Sur.

Aparcamientos

La intervención llegará después de que se inaugure el pabellón adaptado, cuya apertura está prevista para el 27 de marzo, con lo que todo apunta a que habrá un refuerzo policial antes y después de los grandes eventos deportivos para evitar el colapso.

Entrada a la rotonda de l'Aljub en Elche / Matías Segarra

Al problema de aparcamiento también se le está buscando solución en vista de que el complejo deportivo no se diseñó con parking subterráneo, con lo que para cubrir la demanda de deportistas y familias que se desplacen se hará uso, como ya se anunció al principio, de una parte del parking del centro comercial que es de titularidad municipal. En vista de que l'Aljub se satura en algunos momentos del año, el Ayuntamiento también va a habilitar una bolsa de 80 plazas sobre un solar municipal.

Aún y así, desde el ejecutivo local reconocen que la medida es insuficiente en el medio plazo y que por tanto se están manteniendo conversaciones con propietarios privados del entorno para obtener cesiones temporales de parcelas todavía sin desarrollar urbanísticamente. La fórmula planteada pasa por acondicionar estos solares con zahorra y señalización básica para convertirlos en grandes bolsas provisionales de estacionamiento.