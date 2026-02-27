La puerta de entrada a Elche por la ronda oeste pasará de maleza a jardines antes de verano

El Ayuntamiento lavará la imagen de una de las principales puertas de entrada a Elche para que lo que hasta ahora son rotondas e isletas llenas de maleza puedan convertirse en tres meses en varias zonas ajardinadas que contarán con riego por goteo y árboles, además de cubrirse el suelo con gravas ornamentales.

La actuación, en la que se han inyectado más de 212.000 euros, será sobre ocho rotondas e isletas de la Ronda Oeste (CV-84) junto al centro comercial l’Aljub, una actuación que se desarrollará a lo largo de tres meses con la vista en que antes del verano, apuntando a junio, la estética de uno de los accesos más transitados del municipio se adecente.

El propio alcalde, Pablo Ruz, que convocó a los medios de comunicación sobre esta zona, en la que ya se está actuando desde el pasado martes, señaló que en este entorno no se ha intervenido al menos en las últimas dos décadas, hasta el punto de que algunos elementos de protección viaria instalados en la zona datan de 2008 "en la época del concejal Antonio Amorós (PSOE)", refirió Ruz.

Mala imagen

Insistió en que se trata de un proyecto importante pese a no ser una gran obra estructural, porque permitirá corregir la que calificó como “la peor entrada de Elche en cuanto a imagen”.

En concreto se va a intervenir entre las calles Alaior, Jacarilla y Rojales, un entorno estratégico por conectar directamente con barrios como Carrús, Toscar o Peña de las Águilas, además del área comercial y deportiva del sector.

Plano de la actuación proyectada en la CV-84 / INFORMACIÓN

Grama y riego subterráneo

Aunque en la mayoría de la extensión el proyecto contempla colocar grava de colores marfil, rojo volcánico y amarillo fósil, habrá una parte en la que se plante grama con sistema de riego subterráneo en las tres isletas situadas más al sureste, una solución que se justificó para reducir el consumo de agua frente al césped tradicional.

Las obras de ajardinamiento se iniciaron este pasado martes / AXEL ALVAREZ

En estas zonas se incorporará vegetación autóctona adaptada al clima mediterráneo y de bajo porte para garantizar la seguridad vial, de la misma forma que habrá nuevo arbolado como jacarandas que complementará a las palmeras datileras que ya hace décadas se colocaron en la planificación urbanística pero que hasta la fecha no tenían riego, como ocurre en la infinita mayoría de datileras a lo largo de la vía pública fuera de los huertos. Aunque habrá un impacto en el paisaje, estas zonas no estarán diseñadas para que transiten los peatones, ya que no se contempla en el proyecto, o al menos en los planos facilitados por el Ayuntamiento, la incorporación de mobiliario como bancos o papeleras.

Elx Natura

Al hilo, apuntaron desde el Ejecutivo local que se actuará posteriormente sobre la iluminación secundaria del entorno mediante tecnología LED para completar la renovación estética del corredor.

Desde el equipo de gobierno incidieron en que era inviable que la actuación recayera en las brigadas municipales y que esta puesta a punto va ligada al plan Elx Natura, del que se completó la pasada primavera la primera fase por 330.000 euros cuando se blindó el acceso a vehículos a las lomas junto a la EL-20 y se ganó en zonas ajardinadas a escasos metros del estadio Martínez Valero.