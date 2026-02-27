El robo a una familia a punta de pistola dispara la tensión vecinal en una pedanía de Elche

La tranquilidad habitual de la pedanía de Valverde Bajo, en Elche, se ha visto sacudida en las últimas semanas tras varios capítulos de robos en viviendas unifamiliares. Aunque se trata de una partida rural sin núcleo urbano, los residentes están organizados a través de las plataformas digitales y la mayor alerta saltó tras trascender recientemente un robo a punta de pistola a una familia que ha terminado disparando la tensión entre los residentes.

Los vecinos aseguran que en el último mes se han producido al menos cinco asaltos en viviendas de la zona, una cifra que, aunque no está confirmada oficialmente, ha generado una creciente sensación de inseguridad y les ha llevado a organizarse para reclamar más presencia policial, hasta el punto que tienen previsto este viernes reunirse con la representante pedánea y próximamente con la Policía Local con tal de buscar una solución. Eso sí, desde el cuerpo de seguridad municipal descartan que se haya detectado una oleada de robos.

El último episodio, denunciado ante la Guardia Civil, ocurrió hace unas semanas antes de las 22 horas cuando un matrimonio regresaba a su domicilio tras recoger a su hija menor de un cumpleaños. Se ausentaron de la casa apenas unos minutos, ya que de forma anecdótica indican los padres de la adolescente que como iba a ser todo tan rápido fueron en pijama a recogerla porque ni se iban a bajar del coche.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario, al acceder a la vivienda sorprendieron en el interior a un individuo con el rostro cubierto, vestido con ropa oscura y armado con lo que parecía una pistola corta. El asaltante les encañonó y les obligó a retroceder hacia el exterior. Las víctimas relataron que el intruso no actuaba solo, ya que al menos otros dos individuos, vestidos de forma similar y también con el rostro oculto, abandonaron la finca por una zona lateral y huyeron saltando el muro perimetral, según consta en el parte.

En el interior de la vivienda sustrajeron un bolso valorado en 3.000 euros, chaquetas de primeras marcas y dinero en metálico, además de otros efectos personales. El relato incluido en la denuncia apunta a que los asaltantes actuaron con rapidez y coordinación, y que parecían conocer las posibles vías de escape de la parcela.

Este suceso ha sido el detonante de una inquietud que ya venía creciendo en la pedanía. Francisco, otro vecino de la zona, asegura que en sus más de veinte años viviendo en Valverde Bajo “no habíamos visto nada igual”. “Siempre ha sido una zona tranquila, nos conocemos todos, pero ahora estamos pendientes las 24 horas de las cámaras de vigilancia y las alarmas. Cada aviso nos pone en alerta”, explica.

Los residentes se han organizado a través de un grupo de WhatsApp en el que participan decenas de vecinos. A través de este canal comparten avisos, movimientos sospechosos y recomendaciones de seguridad. “En cuanto alguien ve un coche extraño o escucha algo raro, lo comunica al grupo”, detallan.

"Llevamos tres semanas sin dormir por la noche y con el perro durmiendo delante de la habitación". Relata otro de los denunciantes al que le robaron joyas "y lo que pillaron" el pasado 30 de enero cuando todavía no eran ni las 19 horas. Cuenta que los supuestos ladrones lograron inhibir el sistema de alarma y bloquear la centralita antes de acceder a la vivienda. Según su testimonio, entraron por la parte trasera de la casa.

Minutos después, la compañía de seguridad le envió una notificación alertando de un intento de inhibición de señal "y mira que tengo tres tipos de cámaras y perimetrales preparadas para desinhibidores, ventanas antirrobo y un perro pastor alemán fiero, y aún así, entraron mientras salimos a comprar", explica. Este modus operandi de acceso por zonas menos visibles se repite en varios de los relatos vecinales.

Aunque no ha trascendido por el momento una investigación cerrada que confirme la existencia de una banda organizada, muchos residentes creen que detrás de los hechos podría haber un grupo estructurado.

Ante esta situación, reclaman un refuerzo de la presencia policial, especialmente en horario de tarde, cuando aseguran que se han producido la mayoría de los robos. Piden patrullas visibles y controles de tráfico espontáneos en los accesos a la pedanía, convencidos de que una mayor vigilancia podría disuadir a los autores. “No pedimos nada extraordinario, solo que se note que hay policía”, indican

Sin embargo, desde la Policía Local de Elche descartan que exista una oleada de robos en Valverde Bajo. Fuentes policiales sostienen que los datos no reflejan un incremento significativo de denuncias y califican de “bulo” la supuesta alarma social generada en redes y grupos vecinales.

Eso sí, tal y como transmiten algunas víctimas que han aportado denuncias a este diario resaltan que la tensión se percibe en el día a día. Algunos vecinos reconocen que han reforzado cerraduras, instalado cámaras adicionales o contratado sistemas de alarma más sofisticados. Otros evitan salir de casa en determinadas franjas horarias.