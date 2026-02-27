Bendecida la Casa de la Familia en Elche para ayudar en la crianza y resolver conflictos

Eran las 11 de la mañana de este viernes cuando el padre Jean Marie Ktabu de la parroquia de San Antón de Elche dedicó una homilía al aire libre para, minutos después, bendecir la que a partir de ahora será la Casa de la Familia de Elche en el propio barrio ilicitano. Este espacio, enmarcado en el Huerto del Cabolo y que durante años operó como centro social del barrio del patrón de los animales, se ha convertido en la sede de la concejalía de Familia, Infancia y Mayores para centralizar sus proyectos de intervención psicológica y desde donde se ayudará especialmente a padres primerizos a afrontar la crianza de sus bebés.

La inauguración llegó después de realizarse un ritual religioso que ya se ha realizado en más de una ocasión desde que PP y Vox están en el gobierno, y como ejemplos estaría la puesta en marcha de la Casa de la Virgen el pasado diciembre, o la apertura a finales de 2023 de la Casa del Mayor, el bajo de la calle Isidro que donó la asociación de viudas para realizar actividades municipales enfocadas a las personas de avanzada edad.

Lo curioso es que el gesto del religioso terminó rozando lo anecdótico ya que además de arrojar el agua bendita sobre las instalaciones públicas, también se lanzó sobre los presentes, entre quienes estaban vecinos, políticos y medios de comunicación a los que les pilló completamente por sorpresa.

0 a 3 años

Hecha la introducción litúrgica, el Ejecutivo local mostró el estado en el que han quedado las dependencias después de la puesta a punto, donde hay salas con juegos infantiles en la planta baja, que acogerá a partir del lunes el nuevo programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI).

Este servicio es gratuito y va dirigido a familias con niños de 0 a 3 años empadronados en Elche con el objetivo de ofrecer un lugar donde se fomente "la calidad, la calidez y el tiempo de dedicación a la crianza”, según apuntó la edil del área Aurora Rodil durante una presentación posterior. El proyecto, que la concejalía ya anunció hace una semana, podría incluso ampliarse posteriormente hasta los seis años.

Una de las salas de la Casa de la Familia de Elche / Áxel Álvarez

Prevención y detección

Los técnicos responsables ahondaron en que habrá cuatro ejes de actuación. Por un lado, la sensibilización, a través de charlas y coloquios para toda la población sobre cómo la comunicación afecta al desarrollo cerebral del bebé. A este respecto el Ayuntamiento adelantó que se generarán "adicoloquios" donde los profesionales y los padres podrán debatir. Al hilo, ya se han fijado para el 9 y 16 de marzo las primeras charlas sobre cómo la comunicación moldea el cerebro en los tres primeros años de vida.

Para abril está prevista otra ponencia sobre cómo influye el desarrollo de los menores ante situaciones de cambio por parte de la familia, mientras que de cara a junio se trabajará con los usuarios cómo planificar las vacaciones con el bebé, además de que se pondrá el foco en cómo las pantallas pueden estar influyendo en la estructura neuronal porque cada vez se dan más casos de uso de dispositivos móviles y tablets a edades muy tempranas.

Observar señales

La segunda pata será la prevención y detección, para dotar a las familias de herramientas para observar señales tempranas en la evolución de sus hijos y establecer rutinas saludables. Los casos que atendería el Ayuntamiento llegarían mayoritariamente derivados del pediatra y cuando se haya hecho una solicitud a través de las Unidades de Valoración y Seguimiento de Atención Temprana (Uvsat), que es un recurso de la Generalitat establecido en la provincia de Alicante.

El tercer eje será la formación y coordinación a través del trabajo conjunto con centros de salud, hospitales, centros de atención temprana (CEDIAT) y escuelas infantiles, que va a permitir que puedan agilizarse diagnósticos y evaluarse ante un especialista cualquier señal de alarma.

Pruebas estandarizadas

Por último entraría la intervención individualizada, un proceso que incluiría la evaluación de los menores a través de pruebas estandarizadas como screening, o conocido como tamizaje neonatal que se suele realizar a recién nacidos, usualmente entre las 24 y 72 horas de vida, para detectar trastornos genéticos, metabólicos y del desarrollo. Iría aparejado también un plan de intervención ajustado a las necesidades de cada familia.

Apoyo psicológico

Por otra parte, la concejalía ha trasladado a este enclave, en concreto a la primera planta, el Servicio de Atención Psicológica Preventiva, que desde su puesta en marcha hace casi un año ya ha atendido a 307 familias y 523 menores mientras que se han hecho más de un centenar de terapias de grupo familiar. El recurso, adjudicado por cerca de medio millón de euros, se diseñó para atender a familias con problemas incipientes de convivencia y hace días el bipartito trasladaba que en estos meses en funcionamiento han detectado que cuatro de cada diez consultas están relacionadas con la salud mental de menores de 12 años, en concreto con las dificultades de los padres para establecer límites por rabietas.

En otro orden de cosas, las instalaciones de San Antón también acogerán el programa Universo Concilia, por el que han pasado más de 1.500 niños en las diferentes actividades organizadas para conciliar la vida familiar, laboral y personal; y la Escuela de Bienestar Familiar, por la que han pasado más de 140 familias en las diferentes charlas en la formación de las familias en el manejo educativo y desarrollo emocional.

La familia como "roca"

Rodil se refirió a la familia como una "roca" porque entiende que es el pilar en el que gira todo, de ahí que enfatizase la necesidad de que los progenitores sepan darle a sus hijos la estimulación que necesitan y a edades tempranas. La concejala espera que este nuevo inmueble se convierta en referente para todas las familias, "un lugar de encuentro, aprendizaje, acompañamiento y de escucha activa”.

Un momento de la presentación de los programas que se desarrollarán en la Casa de la Familia / Áxel Álvarez

Asimismo, la directora general de Infancia, Familia y Adolescencia, Angélica Such, que disculpó la ausencia al acto de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, aseguró que el Ayuntamiento y la Generalitat “van en la misma línea de trabajo para poner a la familia en el lugar que le corresponde", teniendo en cuenta que el Consell financia parte del proyecto ADI.

El alcalde, Pablo Ruz, incidió en varias ocasiones en que cree que las administraciones públicas están para ser subsidiarias del trabajo que realizan entidades que sirven a la sociedad.