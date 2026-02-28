El Palmeral de Elche, geolocalizado a golpe de click

Elche está a punto de disponer de algo parecido a un Google Maps del Palmeral. Un mapa digital en el que cada palmera aparecerá localizada punto por punto, identificada mediante fotografía aérea y acompañada de una ficha técnica que permitirá saber su estado, cuándo fue podada, si ha sufrido ataques de picudo rojo o incluso cuándo desaparece y es sustituida por otra. Será una herramienta, en principio de gestión interna, que ya se encuentra prácticamente terminada y en fase de comprobación.

La iniciativa parte de la Concejalía de Medio Ambiente y Palmeral, que durante el último año está trabajando en un inventario exhaustivo de las palmeras situadas en los huertos históricos del núcleo urbano incluidos dentro del ámbito protegido por la Unesco. Para este desarrollo el Ayuntamiento encargó a una empresa en 2025 a través de un contrato menor para fotografiar desde el aire cada ejemplar y trasladarlo posteriormente a una cartografía digital interactiva.

El resultado es un mapa operativo similar al funcionamiento de las plataformas de navegación actuales con una visualización por puntos donde cada palmera cuenta con su propia ficha individualizada. Según, José Antonio Román, edil del área, los inspectores municipales ya trabajan sobre esta herramienta incorporando información directamente desde el terreno. El reto con este programa es que haya más control de podas, daños estructurales o síntomas de plagas, y en estos momentos se están comparando los datos digitales con la realidad física para que no haya errores antes de que eche a andar.

Uno de los principales cambios que introduciría afecta directamente al censo del Palmeral. Hasta ahora, los recuentos disponibles presentaban importantes limitaciones porque hasta ahora se contabilizaban troncos deteriorados, restos o hijuelos sin diferenciar claramente qué ejemplares formaban parte real de la base vegetal consolidada, mientras que el nuevo inventario elimina esas distorsiones gracias a una identificación individualizada.

Este avance, si bien, contrasta con el ambicioso proyecto del gemelo digital del Palmeral anunciado el pasado septiembre dentro de la iniciativa europea GeoSpaceData. Entonces se presentó como un salto tecnológico que permitiría monitorizar en tiempo real la salud de las palmeras mediante sensores, drones y datos satelitales integrados en una réplica virtual del ecosistema. El plan, con un presupuesto global cercano a los 880.000 euros y participación de empresas tecnológicas especializadas, aspiraba a convertir Elche en un laboratorio europeo de gestión inteligente del patrimonio natural al igual que la experiencia se iba a replicar en otras partes del país.

Sin embargo, medio año después de aquel anuncio, el escenario ha cambiado. El equipo de gobierno reconoce ahora que el gemelo digital no se espera en el corto plazo. El proyecto no ha sido cancelado formalmente, pero ha dejado de figurar como una actuación inmediata y permanece, por el momento, en el aire, con lo que las expectativas iniciales se han rebajado, por ahora, poniendo el foco hacia herramientas más ejecutables como el mapa de geolocalización actualmente en pruebas.

Desde Medio Ambiente incluso apuntan que ambos sistemas podrían complementarse perfectamente, ya que el inventario digital sería una base imprescindible para cualquier réplica virtual avanzada, y teniendo en cuenta que sin un censo fiable y permanentemente actualizado, la monitorización en tiempo real que planteaba el proyecto europeo resultaría inviable. En su día, la Administración local trasladó que el proyecto se podría desarrollar dentro de la Oficina del Dato y la compañía aragonesa Libelium señalaba que aportaría la arquitectura de su plataforma iris360 y su conocimiento tecnológico para extraer el máximo valor de los datos.

Se apuntaba a que la gestión se transferirá a una junta liderada por el Consorcio Europeo de Infraestructura Digital (EDIC) Citiverse, garantizando la continuidad y expansión de la iniciativa. Además del Palmeral de Elche, este espacio de datos se aplicaría en otros escenarios de España, como Madrid o Murcia, reforzando su dimensión de proyecto piloto europeo que pretende marcar un antes y un después en la conservación del patrimonio natural.

El Ejecutivo local refería en su momento que este gemelo digital aplicaría la tecnología del centro social de Arenales del Sol, donde se consiguió que de forma remota el Ayuntamiento pudiera manejar el aire acondicionado, las redes wifi o supervisar el estado de los extintores, entre otros elementos, sin necesidad de que haya personal físico continuamente haciendo estas revisiones.

En un primer momento también se hablaba de que este paso virtual con el Palmeral conllevaría que el departamento de Parques y Jardines tuvieran que ampliar los recursos para actuar en la vía pública así como prevenir situaciones que pongan en riesgo a los transeúntes, ya que, por ejemplo, podrían averiguar en el momento si ese ejemplar, a lo largo de su vida, ha sufrido estrés hídrico previamente, si ha sido atacado por picudo o si alguna vez ha soportado caída de ramas, detalles que hasta la fecha resultan más complicado conocer recurriendo a los informes de las distintas empresas y departamentos que hicieron el diagnóstico sobre el papel.