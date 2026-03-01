Detenidos dos promotores en Elche por estafar más de 160.000 euros en reformas en viviendas

Su intención era contratar una empresa de reformas que les permitiera vivir en la casa de sus sueños. Por desgracia, en ocasiones, la realidad acaba convirtiéndose en una pesadilla. Eso al menos es lo que les ocurrió a dos familias que pagaron cantidades importantes para que se iniciara la rehabilitación de sus viviendas y, al final, se han encontrado con inmuebles completamente en ruinas e incluso en uno de los casos sin techo. Hasta el punto de que agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos hombres de 48 y 64 años de edad como presuntos autores de un delito de estafa, ambos en calidad de administradores de la empresa, poniendo todo lo actuado en conocimiento del juzgados de Instrucción en Elche.

Hasta un 18 %

Los dos varones fueron contratados como constructores en dos reformas de gran envergadura, una en Elche y otra en la pedanía ilicitana de Torrellano. Sin embargo, únicamente llegaron a ejecutar en el mejor de los casos el 18% de su totalidad, encima, con trabajos de demolición y cimentación, pese a haber cobrado a sus víctimas más de 163.000 euros y pese al estado en el que quedaron los inmuebles.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Una primera denuncia

Los hechos fueron denunciados en primer lugar por uno de los afectados, quien manifestó que había contratado a una empresa de reformas para realizar la rehabilitación integral de una vivienda con un presupuesto de 129.000 euros. En este sentido, la víctima indicó en su denuncia que había pagado al contratista para el inicio de la ejecución del proyecto un total de 108.460 euros, y que las obras se habían iniciado en febrero de 2025. No obstante, después de un año, sólo se había completado el 17,22% de los trabajos, según certificó un arquitecto técnico que contrató. El profesional reflejó en su informe que sólo se habían hecho las labores de demolición y cimentación que, por si fuera poco, normalmente son las más económicas a realizar.

Asimismo, dijo haber intentado contactar con el promotor de la reforma y terminó por no cogerle el teléfono, y que en la obra no había nadie trabajando. Solamente llegó a ver a dos personas allí sentadas, que estaban fumando y que aducían no trabajar puesto que llevaban dos meses sin pagarles. Lo peor es que, durante la supuesta reforma, tuvieron que alquilar otra casa que debían abandonar, quedándose en la calle con una niña de corta edad y sin dinero, porque habían invertido todos sus ahorros en la remodelación de la casa.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Unos conocidos

Los otros afectados por la supuesta estafa son una pareja conocida de los anteriores que también contrataron a esta empresa y que recibieron un presupuesto de 200.536 euros, fijándose como fecha de finalización prevista junio de este mismo año.

Según la denuncia, la obra comenzó en julio de 2025, un poco después que la otra, con la limpieza del inmueble y el derribo de muros de la vivienda. En este caso, se entregó un anticipo de 36.096,48 euros. Ahora bien, desde diciembre, no se realizó ningún trabajo más. Tanto es así que, según el Cuerpo Nacional de Policía, la mayoría de las veces que la víctima pasó por allí no vio a nadie trabajando. Sólo en alguna ocasión a dos personas sentadas sobre un bloque de hormigón fumando, como en la otra denuncia.

Ni herramientas ni material

De hecho, los segundos denunciantes relataron que, además de que en la obra no había ni herramientas ni material de construcción alguno, llegaron a recibir llamadas de una subcontrata de demolición para exigirle el pago de 1.300 euros por trabajos realizados en la obra y que el contratista no les había abonado.

En este caso, un arquitecto valoró que únicamente se habían ejecutado obras por valor de 24.827,78 euros, si bien las víctimas ya habían entregado al constructor hasta 55.516,54 euros.

Dos agentes de la Policía Nacional por el centro de Elche. / INFORMACIÓN

La investigación

Con estos puntos de partida, la investigación de la Policía Nacional reveló que el modus vivendi y práctica habitual de los sospechosos parecía ser principalmente captar víctimas que necesitaban realizar reformas de gran envergadura, ofertando precios un poco por debajo de mercado para conseguir así la obra.

Posteriormente, tras formalizar el presupuesto o el contrato, solicitaban entre un 18% y un 30% del total de lo acordado, cantidad que, al ser restauraciones de gran índole y, por tanto, de cuantía elevada aún estando por debajo de mercado, siempre implicaba una aportación significativa.

Demolición y cimentación

A continuación, llevaban a cabo los trabajos de demolición y cimentación. Más que nada porque son los que menor gasto requieren, y tampoco se necesita personal muy cualificado para ello. Dicho de otro modo, pedían un adelanto que estuviera bien, y comenzaban con actuaciones con un coste mínimo con relación al dinero entregado por las víctimas. Es más, los primeros movimientos en las viviendas parece que se daban con gran rapidez, para dar confianza a los afectados, lo que les permitía pedir más dinero con la excusa de que era necesario comprar más material o hacer efectivos determinados pagos.

Una rapidez transitoria, porque, a partir de ese momento, se iban dilatando los trabajos con excusas, hasta el extremo de enviar a trabajadores que, según los investigadores, lo único que harían sería ir a la obra para sentarse allí y almorzar, sin hacer ningún tipo de trabajo, ya que no tendrían en ese lugar ni herramientas ni material para continuar con lo contratado.

Inversión mínima

De este modo, prosiguen desde la Policía Nacional, su fin último sería obtener de la víctima el máximo dinero posible, sin intención en ningún momento de finalizar las obras, sino más bien invertir lo mínimo en los trabajos iniciales, para que los «beneficios» fueran mayores.

El resultado es que las viviendas quedaron completamente en ruinas, diáfanas y en uno de los casos incluso sin tejado, causando así un gran perjuicio patrimonial a las víctimas, por el hecho del gran desembolso económico realizado para la consecución de los trabajos. Significativo es que una de las familias no puede asumirmás costes para acabar la ejecución y, además, tiene una niña pequeña.