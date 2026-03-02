El Ayuntamiento de Crevillent se reorganiza de arriba a abajo tras la ruptura con Vox

El Ayuntamiento de Crevillent ha iniciado este lunes una profunda reestructuración interna del Ejecutivo local tras la ruptura del PP con Vox, una decisión que deja al Partido Popular gobernando en minoría y que coincide, además, con un nuevo escenario político derivado de la fragmentación del propio grupo de los de Abascal, después de que una de sus concejalas haya pasado a la condición de no adscrita, alterando todavía más el equilibrio del pleno.

La reorganización que ya anunció hace días la alcaldesa, Lourdes Aznar, supone el mayor reajuste de áreas desde el inicio del mandato y responde a la necesidad de redistribuir las áreas que hasta ahora gestionaban las ediles de Vox dentro del bipartito formado tras las elecciones municipales de 2023. El nuevo organigrama municipal ha entrado en vigor a través de decretos de forma inmediata con un ejecutivo integrado exclusivamente por los ocho concejales populares, que deberán asumir la totalidad de la gestión municipal frente a una oposición que suma diez ediles.

Minoría

Tras las discrepancias entre ambos socios y tras episodios de tensión interna que culminaron con la salida de las ediles voxistas del equipo de gobierno, el reajuste organizativo implica una concentración de competencias más amplia en cada edil. La propia alcaldesa, Lourdes Aznar, asume directamente las Concejalías de Agencia de Desarrollo Local, Empleo y Captación de Fondos Europeos, áreas consideradas estratégicas para la financiación de proyectos municipales y la dinamización económica. Con esta decisión, la Alcaldía refuerza su control sobre la planificación económica y la llegada de inversiones externas en un momento políticamente delicado.

La que hasta ahora era socia del PP Gema Escolano, portavoz de Vox, junto a la alcaldesa Lourdes Aznar en un pleno / INFORMACIÓN

Francisco Verdú absorbe prácticamente todo el bloque social que llevaba Vox encargándose de Policía, Seguridad, Tráfico, Emergencias, Protección Civil, Bienestar Social y Familia, Igualdad, Vivienda y Medio Ambiente. Su incorporación como séptimo teniente de alcalde evidencia el refuerzo del área social y de seguridad.

Uno de los mayores incrementos competenciales recae en Antonio Candel Rives, que pasa a dirigir Fiestas, Educación, Hermanamientos, Museos, Comercio y Mercados, Ciclo Hídrico, Cementerio y Patrimonio, ampliando su ámbito de gestión respecto al reparto anterior. Candel se convierte además en primer teniente de alcalde, reforzando su peso dentro del nuevo esquema.

Vicente Sánchez-Maciá Díez mantiene y amplía responsabilidades al frente de Hacienda y Gobernación, incorporando Planeamiento Urbanístico, Movilidad, Actividades, Establecimientos Públicos e Industria, áreas especialmente sensibles para el desarrollo económico y el crecimiento urbano. Su posición como segundo teniente de alcalde consolida su papel en la coordinación política diaria.

La concejala Mónica San Emeterio Gil asume Cultura, Personal y Recursos Humanos, Archivo Municipal, Servicios Jurídicos y Responsabilidad Patrimonial, concentrando buena parte de la estructura administrativa interna del Ayuntamiento. Este movimiento busca reforzar la coordinación organizativa tras la salida de Vox, una prioridad que la alcaldesa ya había señalado como necesaria para mejorar la eficiencia municipal.

David Amorós Candela pasa a dirigir Deportes, Parques y Jardines, Sanidad, Consumo y Bienestar Animal, integrando competencias relacionadas con servicios públicos y calidad de vida ciudadana.

Por su parte, Pilar Mas Mas incorpora Disciplina Urbanística, Obras Públicas e Infraestructuras, Digitalización, Informática, Transparencia, Censo y Estadística y Agricultura, áreas que anteriormente estaban repartidas entre distintos miembros del ejecutivo y que ahora quedan centralizadas bajo una única concejalía con fuerte componente técnico.

Pedro García Magro asume Presidencia, Turismo, Juventud, Ocio, Limpieza Viaria y Residuos, Contratación, Participación Ciudadana, Barrios, Pedanías y Atención Vecinal, convirtiéndose en uno de los ediles con mayor transversalidad competencial dentro del nuevo gobierno.

Tenencias de alcaldía

La reorganización también redefine la estructura jerárquica municipal. Antonio Candel ocupa la primera tenencia de alcaldía, seguido por Vicente Sánchez-Maciá como segundo teniente; Mónica San Emeterio como tercera; Pilar Mas como cuarta; Pedro García Magro quinto; David Amorós como sexto; y Francisco Verdú Ros se incorpora como séptimo teniente de alcalde. Este nuevo escalonamiento pretende garantizar la operatividad institucional ante la ampliación de responsabilidades individuales derivadas del gobierno en minoría.

Continuidad

Desde la Alcaldía se insiste en que la ruptura no responde a una crisis de gestión municipal sino a diferencias políticas entre formaciones distintas. Aznar sostiene que las decisiones organizativas adoptadas durante la legislatura han tenido siempre como objetivo optimizar el funcionamiento interno y mejorar la coordinación entre concejalías, negando que existieran tensiones irreconciliables previas a la salida de Vox.

La alcaldesa defiende que el Ayuntamiento continuará trabajando con normalidad y recalca que el consistorio gobierna para el conjunto de la ciudadanía, independientemente del escenario político. Considera además que el incremento de competencias supondrá un esfuerzo añadido para los concejales populares, aunque subraya la implicación del equipo y su disposición a asumir mayores cargas de trabajo para garantizar la prestación de servicios públicos.

Un pleno más fragmentado

La coincidencia temporal entre la salida de Vox del gobierno y la división interna del grupo municipal introduce un nuevo elemento de incertidumbre política en Crevillent que abre una nueva etapa para el PP marcada por la negociación permanente y la necesidad de acuerdos puntuales para sacar adelante los proyectos. La reestructuración firmada este lunes busca precisamente asegurar la continuidad administrativa inmediata en medio de la crisis a quince meses de las elecciones municipales.