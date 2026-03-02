Compromís acusa a PP y Vox de romper la neutralidad religiosa en Elche al bendecir la Casa de la Familia

Tres días después de que PP y Vox inaugurasen con agua bendita la Casa de la Familia en Elche, Compromís salió este lunes al paso para reprobar que el Ayuntamiento no está cumpliendo con la neutralidad religiosa. La coalición le exigió al bipartito que respete el carácter aconfesional de las instituciones públicas tras la puesta en marcha el pasado fin de semana de las dependencias de la concejalía de Infancia en el antiguo centro social de San Antón, en un acto que incluyó la bendición del edificio por parte de un párroco, así como la presencia de imágenes religiosas en su interior como un cuadro del niño Jesús, José y la Virgen María.

La formación considera que esta actuación vulnera el principio de neutralidad religiosa que debe regir en la administración local y reclama que el Ayuntamiento represente la pluralidad social del municipio.

Aconfesionalidad

La portavoz, Esther Díez, manifestó que la forma de inaugurar el citado espacio municipal respondió, a su juicio, a creencias particulares de algunos miembros del equipo de gobierno y no al interés general de la ciudadanía. En este sentido, advirtió de que el Consistorio debe actuar como una institución pública al servicio de toda la población y no identificarse con una confesión concreta.

Señalaron que este episodio se suma a otras decisiones impulsadas por el actual Ejecutivo local que, según sostuvieron, suponen un retroceso en materia de diversidad y libertad religiosa. Citaron la incorporación de referencias religiosas en la señalización de plazas, la presencia creciente de imágenes religiosas en espacios públicos o la inversión cercana al millón de euros destinada a la conmemoración del Año Jubilar, una programación que según la coalición se priorizó frente a otras necesidades municipales.

Concepto de familia

La portavoz también criticó el enfoque que, a su juicio, transmite el gobierno municipal respecto al concepto de familia. Compromís consideró que determinadas actuaciones refuerzan un modelo tradicional que no refleja la realidad social actual ni la diversidad existente, e incluso acusaron al Ejecutivo de dejar fuera a familias monoparentales o no heteronormativas que, según la formación, deberían verse igualmente representadas en un espacio público como la Casa de la Familia.

En este contexto, Díez cuestionó además el papel de la concejala de Familia, Aurora Rodil, de Vox, al considerar contradictorio que se inaugure un recurso municipal destinado a apoyar a las familias mientras su formación política ha votado en contra de medidas estatales relacionadas con la ampliación del permiso de paternidad, la reducción de la jornada laboral, la creación de un fondo público dirigido a menores de entre 0 y 16 años o iniciativas orientadas a reducir la brecha salarial.

Compromís también insistió en que se ha reducido el presupuesto del programa municipal Concilia Familias, que califican como una herramienta fundamental para favorecer la conciliación personal y laboral. Según la formación, este programa, impulsado durante el anterior gobierno autonómico del Botànic, permitió desarrollar ayudas destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades y fomentar la corresponsabilidad familiar. Si bien, estas aseveraciones no concordarían con el anuncio reciente de Rodil, que destacó hace semanas que se ha reforzado el programa municipal para asegurar la conciliación, con prácticamente el doble de dotación que el año anterior para reforzar la atencion en Carrús y ofrecer apoyo escolar con maestro.