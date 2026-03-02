El "Learning Factory" y la escuela de calzado de Elche irán a Carrús con el futuro del edificio de Correos en el aire

Casi una década después de que empezase a hablarse de que Elche iba a contar con un proyecto pionero para fomentar la innovación en el calzado y la especialización del sector, este lunes se dio un paso para reafirmar el compromiso con el "Learning Factory" con la firma del protocolo.

Aunque no hay plazos claros de cuándo será una realidad (con el propósito del Ejecutivo local de PP y Vox de que llegue en 2026), ni tampoco cuál va a ser la financiación total que correrá a cuenta de cada administración, el foco se puso este 2 de marzo sobre la ubicación definitiva, que será la sede de Inescop en el Polígono de Carrús, después de que el proyecto haya ido dando bandazos, se situase primero en el antiguo edificio de Correos (enclave sin uso del que no se sabe su uso futuro), y se barajase también el Parque Empresarial de Elche, entre Torrellano y Saladas.

Finalmente parece que lo que se espera que sea un centro de referencia nacional en el sector del calzado empezará a despegar, aprovechando la propia expresión del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras su visita a las instalaciones de PLD Space.

Planificación

Ahora bien, la presentación este lunes sirvió para poner cara a los organismos que van a formar parte del proyecto, sin que esté aterrizada realmente una planificación concreta, ni cuál será la oferta, qué personal se encargará de ofrecer esta formación y con qué recursos, dudas que no despejó la Generalitat.

De lo que se habló es que habrá una garantía de 25 años de que las instalaciones de la Ronda Vall d'Uixó de Inescop se van a compartir para dar este salto. Es más, el propio Instituto Tecnológico del Calzado va a formar parte del consejo asesor, que también estará representado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y la Marroquinería (AEC) mientras que el consejo de dirección estará formado por la Generalitat y el Ayuntamiento.

Aprendizaje

La consellera de Industria, Marian Cano, detalló que el proyecto espera fomentar un entorno real de aprendizaje donde estudiantes de Formación Profesional y universitarios, trabajadores en activo, personas desempleadas y emprendedores podrán adquirir competencias en ámbitos como la industria 4.0, sostenibilidad, nuevos materiales, diseño de valor añadido o comercialización porque apuntó que “la formación y la innovación son esenciales para garantizar la competitividad del sector”, sostenía la responsable autonómica que tiene una extenso conocimiento acerca de este sector industrial.

Pérez Llorca trasladó que se conjugarán las nuevas tecnologías, donde entra la Inteligencia Artificial, y que la idea es apostar por la formación dual y la colaboración público-privda como vía para reforzar la empleabilidad en el sector mientras sostuvo que es esencial que la administración trabaje de la mano para que el calzado se adapte a los nuevos tiempos para que siga siendo competitivo.

El alcalde, Pablo Ruz, criticó que hayan pasado ocho años del anuncio inicial que hizo del Consell acerca del proyecto, sin citar al Botànic de Ximo Puig, y sacó pecho de que su gobierno local ha redefinido la iniciativa, cambiándola de ubicación y dotándola de contenido real pese a que hasta la fecha todavía hay lagunas sobre cuál va a ser exactamente la programación. Como ha podido saber este diario, la Generalitat habría consignado una partida nominativa de 100.000 euros para que la Universidad Miguel Hernández pueda ofrecer cursos de formaciones.

El edil de Promoción Económica e impulsor del proyecto, Samuel Ruiz, señaló que en el presupuesto municipal se ha consignado una partida de 300.000 euros para impulsar la escuela municipal del calzado, que estará integrada en el proyecto, y que responde a una demanda directa del sector ya que “muchos empresarios nos dicen que necesitan gente formada en el oficio, y eso es lo que ponemos en marcha hoy”.

Recreación de una fábrica

El centro recreará una fábrica de calzado para ofrecer formación práctica y adaptada a las necesidades reales de las empresas y abordará programas formativos dirigidos a empresas del calzado, sus componentes, institutos y centros de formación, universidades, estudiantes de Formación Profesional y Universidades, trabajadores o desempleados y emprendedores en este sector, entre otros.