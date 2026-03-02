Nuevo frente para el bipartito por los retrasos en las horas extra en Elche: deudas de hasta 2.000 euros por empleado municipal

“Hay un sindicato al que le mueven otras cosas, no la lealtad institucional”. Con estas palabras, el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, cargaba el pasado 11 de febrero contra la sección sindical de CC OO por la beligerancia que había mostrado con las demoras en el pago de los servicios extraordinarios, entre los que se encontraban las hora extra. Lo hacía, además, justo el día en el que anunciaba que en las dos próximas juntas de gobierno local se autorizaría el pago de prácticamente el 85 % de todos lo adeudado de 2024 y 2025, y que los trabajadores lo verían reflejado en la nómina de febrero, justificando los retrasos en el principal argumento empleado por el Ejecutivo municipal en los últimos meses: el ciberataque sufrido por la Administración local el pasado agosto, lo que se hizo que se perdieran los datos desde el mes de febrero anterior. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido CC OO quien se ha revuelto contra el bipartito de PP y Vox, sino el Sindicato Independiente – USO, que había permanecido a la expectativa para comprobar si el compromiso se cumplía, algo que sostienen que no ha sido así. Hasta el punto de que este lunes dio un paso al frente para denunciar que cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Elche se sentían “engañados” con deudas de hasta 2.000 euros por empleado, y para anunciar que esta organización votará en contra de cualquier propuesta de la concejalía y, llegado el caso, hasta convocarán una huelga general.

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche. / Áxel Álvarez

Solo una pequeña parte

Desde el Sindicato Independiente – USO pusieron el acento en que, “en la primera semana de febrero, el concejal de Recursos Humanos envió a todos los empleados municipales un escrito asegurando que pagaría todos los servicios extraordinarios y horas extras pendientes de abonar de los años 2024 y 2025 en la nómina de febrero”. Sin embargo, afirman que no ha sido así, y que hay departamentos como Parques y Jardines, Cementerios o Deportes donde, según calculan, la deuda acumulada supera los 2.000 euros aproximadamente por trabajador, “cobrando en la nómina de febrero solo una pequeña parte”, apostillan. Es más, sostienen que “en el Ayuntamiento hay cientos los empleados que se han visto engañados después de leer el comunicado del concejal, donde se les aseguraba que finalmente cobrarían todo lo que se les debe en febrero”, a lo que agregan que, “lamentablemente, no ha cumplido con las expectativas que creó entre los funcionarios dejando en mal lugar su credibilidad y la del equipo de gobierno del que forma parte”, en referencia a Juan de Dios Navarro.

El concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Retrasos durante años

La organización incide en que “los trabajadores llevan padeciendo años unos retrasos en el pago de las horas extras y otros servicios de manera incomprensible e inaceptable”, y apostillan que “estamos exigiendo reiteradamente que se abonen en un plazo igual al que se tiene con otros colectivos como, por ejemplo, el de la Policía Local, donde el plazo no es superior a los tres meses”. Para los representantes de Sindicato Independiente – USO, “los empleados de Parques y Jardines o Deportes no entienden por qué se abonan en la Policía y al resto se les acumulan hasta dos años de deuda”. Por eso mismo, entienden que “el concejal de Recursos Humanos tiene que asumir la responsabilidad del incumplimiento de un compromiso que puso por escrito con su firma y extendemos la responsabilidad a los jefes departamentales implicados en las deudas acumuladas”.

La protesta de CC OO de hace un par de semanas junto al Ayuntamiento de Elche. / Matías Segarra

Sin subida salarial

Unas demoras a las que suman otras, porque denuncian que el Ayuntamiento de Elche debe a sus empleados el 2,5 % de subida salarial del año 2025, unos 2,5 millones de euros aproximadamente que afecta a la totalidad de la plantilla. Así las cosas, anuncian que “no aprobaremos ningún acuerdo. Nos negamos a ser cómplices en este desaguisado del concejal de Recursos Humanos y a servir de coartada incluso al mismo alcalde, cuando negó que existiera un problema laboral con los funcionarios con base en que estábamos llegando a acuerdos importantes con la Corporación local”. De hecho, exigen un calendario de pago para abonar todos los atrasos y, mientras esto no ocurra, se reiteran en que votarán en contra de cualquier propuesta que venga de Recursos Humanos, sin descartar la posibilidad de una huelga general en el Ayuntamiento. “La decisión de posicionarnos en contra de nuevos acuerdos es resultado de la gravedad y magnitud de la deuda contraída con los trabajadores”, sentencian. “Pagar a todos los empleados municipales los atrasos de la subida salarial del pasado año y los servicios extraordinarios es la primera de nuestras prioridades”, puntualizan.

La circular

Desde el Sindicato Independiente -USO se aferran a la circular remitida a la plantilla por el edil el 11 de febrero en la que señalaba que “me dirijo a vosotros para poner en vuestro conocimiento que hemos presentado para su aprobación por la junta de gobierno local de fecha 12 de febrero acordar el pago de los servicios extraordinarios del año 2024 y parte de las cantidades pendientes del año 2025”, a lo que añadía que “el resto del pago de los servicios extraordinarios de 2025 va a ser acordado por la junta de gobierno local de 19 de febrero. De esta manera, podrán verse reflejadas todas las cantidades pendientes de cobro en la próxima nómina de este mes de febrero”. Explican que, con ello, creían que se liquidarían todos los importes pendientes, porque en la misiva no se dijo lo contrario, algo que es lo que ha acabado por encender los ánimos. Una desconfianza que CC OO ya dejó patente con la protesta en la Plaça de Baix por los retrasos en el pago de las horas extra y otros servicios extraordinarios a la plantilla municipal desde 2024 el pasado 13 de febrero.