La Rosalía de Elche que revoluciona el metal sinfónico con su banda sueca

Elche y Suecia están separadas por más de 3.000 kilómetros, idiomas distintos y culturas aparentemente alejadas. Pero para Rosalía Sairem esa distancia nunca fue suficiente como para romper el vínculo con su ciudad ni para frenar un sueño que comenzó lejos de los grandes escenarios, cuando la música para ella era la intuición a seguir su sueño vocacional más que un destino profesional.

Desde 2019 esta vecina del Sector V es una de las vocalistas de Therion, una de las bandas más influyentes y archiconocida por ser la creadora del género de metal sinfónico a nivel internacional.

Su talento ha hecho posible que haya llevado a Elche por teatros, auditorios de todo el mundo mientras mantiene su vida cotidiana en la ciudad de las palmeras, desde donde prepara giras que la obligan a pasar meses viajando.

Estreno

Este 2026, además, marcó un punto importante en su carrera después de que el pasado enero la banda publicase Con Orquesta, un disco grabado en directo en Ciudad de México y acompañado de un Blu-ray con el concierto completo. El trabajo, distribuido internacionalmente, capturó una de las actuaciones más ambiciosas de la banda ante 11.000 personas frente al escenario con una orquesta sinfónica acompañando la mezcla característica de metal, voces corales y arreglos clásicos que ha definido al grupo durante décadas. Tal ha sido el éxito que ya se han agotado las primeras ediciones en vinilo, e incluso el DVD se ha terminado añadiendo a la plataforma online Thunderflix para ver en streaming.

Para la artista, aquel concierto representó no sólo un lanzamiento discográfico, sino la confirmación de que toda lucha tiene resultados.

Del supermercado a los escenarios

La ilicitana tiene la sensación de que que comenzó tarde en la música, marcada por un entorno familiar trabajador donde dedicarse profesionalmente al canto parecía una idea poco realista. Durante años trabajó en un supermercado hasta que tomó la decisión de dejarlo todo para trasladarse a Madrid y formarse como cantante hace ahora tres lustros.

Aquel salto, lleno de incertidumbre, abrió la puerta a los primeros trabajos profesionales y a un crecimiento progresivo que la llevó de pequeños escenarios nacionales a producciones cada vez mayores. Nada ocurrió de forma inmediata. Confiesa a INFORMACIÓN que hubo dudas, puertas cerradas y momentos en los que se planteó abandonar, pero persistió convencida de que las dificultades formaban parte natural del proceso artístico.

Leyenda del metal

La oportunidad de unirse a Therion llegó hace cerca de seite años, y para ella era un reto profundo integrarse en una banda con más de treinta años de trayectoria internacional, y asumir, por tanto, el peso de una historia construida por generaciones de músicos y vocalistas en la influyente agrupación que fundó en 1987 Christofer Johnsson y que, al cabo de casi cuatro décadas, ha pasado del death metal a evolucionar hacia un sonido propio que combina el metal con orquestaciones clásicas, coros operísticos y estructuras inspiradas en la música sinfónica.

Para Sairem el primer ensayo fue, recuerda, uno de los momentos más exigentes emocionalmente de su carrera ya que se veía con la necesidad de estar a la altura y ser una "digna sucesora".

Cuando le preguntan cómo se gestiona emocionalmente estar sobre un escenario tan monumental como el Arena Ciudad de México (donde se grabó el concierto en 2024), recuerda cómo arrancó a cantar las primeras notas de la canción Tuonela mientras se encendían sobre ella miles de luces. "Me sentí flotar en el espacio, la garganta se cerraba de la emoción, pero fue la música la que me elevó y a la vez me mantenía conectada", narra.

Para ella la música es una "red de seguridad" tejida por cada uno de los músicos que están en escena.

El "glamour" que no se ve

Al margen de lo bueno que trae el éxito, la vocalista tiene la percepción de que "la gente que nos mira desde fuera solo ve el glamour que se proyecta de nuestras vidas", incidiendo en que la realidad es distinta, y va marcada por sacrificios constantes que van de largas jornadas de trabajo, la falta de descanso y la renuncia a momentos familiares importantes.

Partiendo de que las giras implican vivir durante semanas lejos de casa, con la preocupación permanente por todo aquello que queda atrás. Cada viaje supone asumir la distancia emocional respecto a sus padres, hermanos y amigos, algo que el público raramente percibe.

Desde entonces, su rutina se ha convertido en una sucesión constante de vuelos durante meses, que contrasta con la tranquilidad de su regreso periódico a Elche, que para ella es un "balón de oxígeno"

La identidad ilicitana viaja con ella. Confiesa haber llorado más de una Nit de l’Albà en la distancia, y mantiene pequeñas tradiciones personales durante las giras, como compartir dátiles secos, que para ella son sus píldoras de energía y felicidad, hasta el punto de que le encanta promover el reconocido producto ilicitano entre sus compañeros de banda "porque tienen mucho triptófano", añade.

Pandemia

La tecnología y el trabajo online han facilitado, además, que pueda seguir residiendo en España mientras trabaja con Therion, un modelo cada vez más habitual dentro del grupo tras los cambios organizativos a raíz del confinamiento por la pandemia de coronavirus, y teniendo en cuenta que hay más componentes que tampoco viven en Suecia.

Al hilo, cuando la actividad del grupo disminuye, la cantante continúa vinculada a producciones musicales en España. Recientemente finalizó una gira nacional con el espectáculo Symphonic Rhapsody of Queen, combinando así proyectos internacionales con producciones teatrales de gran formato dentro del país.