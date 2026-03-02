Vox se rompe en Crevillent tras su salida del Gobierno local: la edil Silvia Asencio pasa al grupo de no adscritos

La onda expansiva provocada por la salida del Gobierno de Vox en Crevillent no parece que se haya contenido. Todo lo contrario. Hasta el extremo de que este mismo lunes se ha hecho oficial la ruptura de la formación de Santiago Abascal en el municipio alfombrero. Todo después de que Silvia Asencio, que en el Ejecutivo local llevaba los departamentos de Servicios Jurídicos y Responsabilidad Patrimonial, Censo y Estadística, Consumo y Participación Ciudadana, haya comunicado públicamente su decisión de abandonar el grupo municipal de Vox, algo que ha atribuido a discrepancias con sus hasta ahora dos compañeras, Gema Escolano y María Jesús Alfonso, y, en particular, a la gestión del incendio que a finales de diciembre le costó la vida a una joven.

La concejala Silvia Asencio, que ya ha comunicado que deja Vox y pasa al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Crevillent. / INFORMACIÓN

Orientación de actuaciones

“Quiero comunicar públicamente mi decisión de abandonar el grupo municipal Vox Crevillente al que he pertenecido hasta ahora”, afirmó en un comunicado en el que añadió que, “desde hace tiempo, se vienen produciendo desavenencias con mis dos compañeras de partido en relación con la forma de trabajar, la toma de decisiones y la orientación de determinadas actuaciones municipales”. Unas “desavenencias” a las que añade lo ocurrido tras el incendio de las pasadas Navidades en el que se produjo la muerte de una joven y su pareja resultó con heridas graves: “Además, el trágico suceso acaecido hace unas semanas ha dejado más evidenciado las diferencias en la forma de entender el ejercicio responsable y coherente con los vecinos, y permanecer en Vox supondría avalar prácticas y decisiones con las que no puedo estar de acuerdo”, sentenció en esta línea.

Asencio sostuvo que “lamentablemente, no ha sido posible alcanzar un marco de confianza y coordinación, lo cual considero imprescindible para desarrollar una labor eficaz y coherente en el Ayuntamiento”, y apostilló que “mi prioridad sigue siendo el servicio público. Por ello, continúo mi labor como concejal no adscrita con la misma responsabilidad, transparencia y dedicación, manteniendo intacto mi compromiso con mi pueblo”.

Gema Escolano junto a la alcaldesa, Lourdes Aznar, en un pleno. / INFORMACIÓN

Responsabilidad

Finalmente, alegó que, “por responsabilidad con mis principios y con la ciudadanía, doy este paso, y seguiré ejerciendo mi labor con plena libertad, defendiendo aquello que considere justo y beneficioso para nuestro municipio con la misma firmeza y dedicación que he mantenido desde el primer día”, y concluyó diciendo que “agradezco el apoyo recibido y reafirmo mi voluntad de seguir trabajando por el bienestar de nuestro municipio desde la honestidad y la coherencia”.

La líder del PP en Crevillent, Lourdes Aznar, y la número uno de Vox, Gema Escolano, firmando el pacto. / Información

Con la puerta cerrada a la moción

El comunicado de Silvia Mas llega después de que el pasado viernes, en declaraciones a este periódico, la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Crevillent, Gema Escolano, cerrara la puerta a respaldar una posible moción de censura de la izquierda, tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP. “Nuestro fin al entrar en el Ayuntamiento era que no volviera a entrar gobernar la izquierda y no se lo vamos a poner en bandeja, desde luego que no”, afirmó. Eso no quita para que dejara claro que los de Lourdes Aznar tendrán que negociar, por más que las ediles voxistas priorizaran la “estabilidad institucional” y la “coherencia política”.

Una “estabilidad institucional” que ahora se tambalea de nuevo, con el paso que acaba de dar Silvia Asencio y los argumentos que ofrece en el sentido de discrepar con determinadas actuaciones, incluso las relativas a la gestión del “trágico suceso” de diciembre. Sobre todo porque la salida de Vox del Gobierno local se produce tras semanas de desencuentros con la alcaldesa, Lourdes Aznar, a raíz de la gestión del incendio mortal de Navidades. La crisis se agravó cuando desde la Alcaldía se exigió modificar competencias en el área de Bienestar Social, dirigida por María Jesús Alfonso, algo que Vox interpretó como una cesión a las presiones de la oposición. Escolano defendió el viernes que la decisión de abandonar el Ejecutivo responde a una cuestión de principios y a la defensa de su compañera, algo que parece no compartir Asencio.

Competencias y responsabilidad

“No podemos otra vez plegarnos a cambiar unas competencias sin tener responsabilidad ninguna, como ocurrió en mi caso en la Concejalía de Policía Local”, explicó Escolano, insistiendo en que su formación consultó a distintos profesionales sobre las competencias y responsabilidades de la edil de Bienestar Social antes de tomar la decisión. Según relató, se realizaron consultas con “abogados, policías, servicios sociales de otros ayuntamientos, jueces...”, con el objetivo de comprobar si existía alguna responsabilidad que justificara el relevo. “Si nuestra compañera hubiera sido responsable de algo, no se hubiera quedado en un mero cambio de competencias en las áreas de gobierno, sino que hubiera entregado su acta, pero es que no es así”, alegó Gema Escolano el viernes. Es más, consideró que el cambio de áreas pretendido por la alcaldesa se interpretaba como una asunción implícita de culpa. “Que te quieran intentar obligar a hacer ver algo que no es no lo vamos a consentir”, subrayó. A su juicio, la propuesta de reorganización no respondía a razones técnicas sino a un clima político que buscaba señalar responsabilidades antes de que se esclarezcan los hechos. Ahora está por ver cómo redistribuye el Partido Popular las diferentes parcelas municipales que ostentaban las ediles de Vox.