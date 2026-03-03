Más de 200 estudiantes de Bachillerato participarán este sábado en la Jornada de Puertas Abiertas del CEU de Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebrará este sábado, 7 de marzo, en su campus de Elche la segunda y última Jornada de Puertas Abiertas del presente curso académico, una cita dirigida a estudiantes de Bachillerato y a sus familias para conocer de primera mano la oferta universitaria, las instalaciones y la experiencia formativa del CEU. La jornada, que se desarrollará de forma simultánea en las sedes de Reyes Católicos, Carmelitas y Capitolio, cuenta ya con más de 200 estudiantes preuniversitarios inscritos, que acudirán acompañados por sus padres.

La iniciativa permitirá a los futuros universitarios acercarse a la realidad del campus ilicitano a través de presentaciones institucionales, sesiones informativas sobre el proceso de admisión y becas, encuentros con profesorado y alumnado y talleres prácticos diseñados para mostrar, desde una perspectiva experiencial, la identidad de cada titulación.

Una jornada para conocer la universidad desde dentro

La Jornada de Puertas Abiertas del CEU en Elche vuelve a plantearse como una oportunidad para que los estudiantes que se encuentran en la recta final de Bachillerato puedan tomar una decisión informada sobre su futuro académico. Más allá de recibir información sobre los grados, los participantes podrán entrar en contacto con el ambiente universitario, visitar los distintos espacios docentes y resolver sus dudas de manera directa con profesores y alumnos que ya cursan sus estudios en el campus.

Ese contacto personal constituye uno de los principales valores de esta iniciativa. El programa ha sido diseñado para que los asistentes no solo escuchen una explicación académica, sino que puedan percibir cómo se estudia y se vive en el CEU. En este sentido, las intervenciones de alumnos colaboradores y los testimonios de estudiantes de cada grado aportarán una dimensión cercana y creíble a la jornada.

Tres sedes, una misma experiencia universitaria

La programación se desarrollará en las tres sedes del CEU en Elche, cada una de ellas vinculada a distintas áreas de conocimiento. “La distribución en varias sedes permitirá mostrar la diversidad de la oferta académica del campus de Elche y, al mismo tiempo, ofrecer una atención más personalizada a los asistentes según sus intereses”, advierte Marián Estrada, Asesora de Orientación del CEU en Elche.

En la sede de Reyes Católicos, la jornada estará centrada en los grados de Enfermería, Fisioterapia y Kinésithérapie. La bienvenida institucional correrá a cargo de la vicedecana de Enfermería, Nancy Vicente Alcalde, a partir de las 10 horas en el Aula Magna. A continuación, los asistentes recibirán información sobre el proceso de admisión y las becas, antes de participar en las presentaciones de las titulaciones, que incluirán también testimonios de estudiantes.

En paralelo, la sede de Carmelitas y la sede de Capitolio acogerán las actividades relacionadas con los grados de Educación, Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Psicología y Odontología. En este caso, la apertura institucional estará a cargo del vicerrector Álvaro Antón, seguida igualmente por una explicación del proceso de acceso y ayudas al estudio.

Talleres para vivir cada grado de forma práctica

Uno de los grandes atractivos de la jornada volverán a ser los talleres por titulaciones, concebidos para que los futuros alumnos puedan asomarse al tipo de aprendizaje práctico que caracteriza a cada grado.

En Fisioterapia, el profesor Edgar Aljaro impartirá el taller “Poniendo ojos a nuestras manos: importancia de la ecografía en el diagnóstico de fisioterapia”, una propuesta orientada a mostrar la aplicación de la tecnología en la valoración clínica y la intervención fisioterapéutica.

En Enfermería, Rubén Galiano dirigirá una sesión sobre “El control y cuidado del paciente crítico”, centrada en uno de los ámbitos más exigentes y especializados de la atención sanitaria.

En el caso de Kinésithérapie, Luis Calderón ofrecerá el taller “De l'étudiant au professionnel : le parcours en kinésithérapie”, pensado para acercar a los asistentes al itinerario formativo y profesional de esta titulación.

La programación incluirá también propuestas orientadas a otras áreas de conocimiento. En Educación, Manuel Pastor impartirá el taller “Ser inteligentes emocionalmente para ser más felices”, mientras que en Derecho el profesor Antonio López conducirá la sesión “Constitución y realidad: dos mundos paralelos”. En Dirección de Empresas y Marketing, Miguel Ángel García Ruiz será el encargado del taller específico de empresa.

Por su parte, en Odontología, Vicente Ferrer dirigirá un taller de Odontología forense, una propuesta especialmente sugerente para mostrar a los asistentes una vertiente menos conocida pero muy atractiva de esta disciplina. En Psicología, Nuria Javaloyes abordará en su taller la validación emocional como herramienta clave de la comunicación, un tema de plena actualidad y gran conexión con las inquietudes de los jóvenes.

El papel del alumnado colaborador

Otro de los rasgos distintivos de esta Jornada de Puertas Abiertas será la implicación del propio alumnado del CEU, que actuará como colaborador en las diferentes sedes. Su participación refuerza el carácter cercano del encuentro y permite a los asistentes conocer la universidad a través de quienes ya forman parte de ella.

En la sede de Reyes Católicos colaborarán estudiantes de Enfermería y Fisioterapia, mientras que en las sedes de Carmelitas y Capitolio participarán alumnos de Derecho y Odontología, entre otros. Además de acompañar en la organización, muchos de ellos compartirán su testimonio durante las presentaciones de los grados, explicando desde su propia experiencia por qué eligieron esa titulación y cómo viven su formación universitaria.

“Ese componente testimonial aporta autenticidad a la jornada y ayuda a que los futuros estudiantes se identifiquen con quienes hace poco tiempo estaban en una situación muy similar a la suya”, señala Estrada.

Información académica, orientación y decisión de futuro

La jornada no tendrá únicamente un carácter expositivo, sino también claramente orientador. Las sesiones informativas sobre admisión y becas permitirán a los asistentes conocer con detalle los pasos necesarios para incorporarse al CEU y aclarar cuestiones relacionadas con el acceso, la documentación o las posibilidades de ayuda económica.

“En un momento especialmente decisivo para los alumnos de Bachillerato, este tipo de iniciativas resultan de gran utilidad para transformar una elección a veces abstracta en una experiencia tangible. Ver los espacios, escuchar al profesorado, hablar con alumnos y asistir a actividades prácticas facilita una toma de decisiones más consciente y más conectada con la realidad de cada titulación”, asegura Estrada.