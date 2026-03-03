Salzillo y Benlliure, unidos por un hallazgo científico en Crevillent

Crevillent, reconocida dentro y fuera de España por conservar nueve obras del escultor valenciano Mariano Benlliure —ocho vinculadas a la Semana Santa y la patrona Virgen del Rosario, que procesiona el último fin de semana de octubre—, suma ahora un nuevo hito a su patrimonio religioso. Un estudio científico ha confirmado que la Virgen de la Purísima, venerada en la ermita de la que es titular y ubicada en la calle del mismo nombre, es obra del murciano Francisco Salzillo, máximo exponente del barroco en el sureste español. Este hallazgo científico concluye de este modo que Crevillent reúne entre su patrimonio a los imagineros religiosos más importantes desde el XVIII: Salzillo y Benlliure se dan cita en la villa alfombrera.

La atribución, basada en pruebas técnicas avanzadas, sitúa el municipio en un escenario singular donde conviven referentes esenciales de la imaginería religiosa desde el siglo XVIII hasta el XX. El hallazgo se ha dado a conocer tras un análisis exhaustivo del sistema constructivo interno de la talla, que despeja definitivamente las dudas sobre su autoría, que ha sido atribuida definitivamente al artista murciano.

Prueba radiográfica realizada por la doctora Mayra Lucero en su clínica dental a la imagen de la Purísima de Crevillent / INFORMACIÓN

Análisis científico sin intervención física

La investigación se ha desarrollado en virtud a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Crevillent y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén. El estudio ha sido realizado por el restaurador de la Región de Murcia Juan Antonio Fernández Labaña y la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent Ana Satorre Pérez.

Hasta ahora, la imagen había sido tradicionalmente vinculada al taller de Salzillo por la tradición oral y algunas referencias documentales indirectas. Sin embargo, nunca se había podido confirmar de forma concluyente su autoría debido a la ausencia de documentación directa y a las transformaciones sufridas por la escultura a lo largo del tiempo.

El equipo ha aplicado técnicas como radiografías y tomografía axial computarizada (TAC), lo que ha permitido examinar el interior de la obra sin intervenir físicamente en ella. Gracias a estas pruebas se han identificado elementos técnicos característicos del taller salzillesco, entre ellos el uso de clavos de forja como refuerzo estructural interno y la tipología y colocación de los ojos de cristal. Estos rasgos constructivos coinciden plenamente con los observados en obras documentadas del artista, especialmente con la Inmaculada conservada en la iglesia de San Miguel de Murcia.

La imagen de La Purísima de Crevillent cuando fue sometida a un TAC / INFORMACIÓN

Datación en el siglo XVIII y repolicromía posterior

Los autores del estudio indican que el análisis también ha permitido confirmar que la escultura fue realizada en Murcia en el siglo XVIII, probablemente en torno a la década de 1750. Asimismo, se ha determinado que fue repolicromada a finales del siglo XIX durante una restauración que alteró su apariencia externa, circunstancia que dificultó durante décadas su correcta atribución.

La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, ha señalado que la investigación no solo valida una tradición oral profundamente arraigada en la localidad, sino que sitúa a Crevillent dentro del mapa del patrimonio escultórico salzillesco al conservar una obra auténtica del considerado máximo representante de la escultura barroca en el sureste español.

Por su parte, el párroco de Nuestra Señora de Belén y propietario de la obra, D. Joaquín Carlos Carlos, ha destacado la dimensión espiritual del hallazgo y ha afirmado que “este descubrimiento es una noticia profundamente emocionante para toda la comunidad cristiana y para el pueblo de Crevillent”, añadiendo que “más allá de su importancia histórica, esta imagen ha sido y sigue siendo un símbolo de fe, esperanza y protección para nuestro pueblo. Saber ahora que fue creada por uno de los grandes maestros del arte sacro del siglo XVIII nos invita a redescubrirla también como un legado que debemos cuidar y transmitir”.

Un momento de la realización del TAC para comprobar el estado de la imagen ahora atribuida a Salzillo en Crevillent / INFORMACIÓN

Presentación pública con publicación y documental

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha subrayado que “este hallazgo supone un importante avance en el conocimiento de este autor, del patrimonio artístico local y refuerza el valor histórico y cultural de la ermita de la Purísima, que custodia una pieza de primer orden dentro del legado del escultor murciano”, y ha añadido que “todos los crevillentinos debemos sentirnos orgullosos de tener este patrimonio que debemos valorar, cuidar y proteger”.

El estudio, junto con otros artículos que profundizan en la historia y el patrimonio que encierra la Ermita de la Purísima, se presentará el próximo jueves 5 de marzo, a las 19:30 horas, en la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”. Durante el acto se dará a conocer la publicación editada íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillent y se proyectará un documental que resume todos los trabajos realizados sobre este enclave.

Con esta confirmación científica, Crevillent amplía su patrimonio artístico y refuerza su posición como referente de la imaginería religiosa, ahora no solo por el legado de Benlliure en el siglo XX, sino también por custodiar una obra original de Salzillo fechada en pleno siglo XVIII.