Frente común del calzado y la moda desde Elche para frenar la competencia desleal de plataformas digitales

El sector de la moda y el calzado se rearma desde Elche para hacer frente a una competencia desleal de las plataformas digitales después de dispararse en los últimos años el consumo de artículos de baja calidad y a precios muchas veces irrisorios. Este frente común se materializará el próximo jueves en la segunda jornada de la nueva edición de Futurmoda a través de la firma de una alianza estratégica del sector moda-calzado.

Se trata de un acuerdo impulsado por las principales organizaciones empresariales para responder al crecimiento del comercio electrónico internacional basado en importaciones de bajo coste que, según denuncian las asociaciones sectoriales, operan bajo condiciones fiscales y normativas distintas a las exigidas a la industria europea.

Estas serán algunas de las cuestiones que se abordarán a lo largo de dos dias en los que la industria auxiliar del calzado volverá a reencontrarse en la consolidada feria internaciona en Fira Alacant, que abrirá sus puertas este miércoles, 4 de febrero,

Será la 55ª edición organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) en la que se presentarán las principales tendencias primavera-verano.Si bien, se pondrá el foco en esta ofensiva y en acelerar la implantación del pasaporte digital del producto impulsado por la Unión Europea, que obligará a incorporar información verificable sobre origen, materiales, impacto ambiental y ciclo de vida del calzado.

Presentación este martes de la 55º edición de Futurmoda / J.R.Esquinas

Sobre este punto, desde la organización trasladaron que el sector trabaja para que el mayor número posible de empresas se adhiera a este sistema, que permitirá garantizar al consumidor que el calzado producido en España cumple requisitos sociales, medioambientales y de calidad. Además de su función regulatoria, el pasaporte digital facilitará la economía circular, el reciclaje de materiales y el seguimiento completo del producto durante toda su vida útil.

Contexto complejo

En la presentación este martes sus impulsores reconocieron que el certamen internacional de componentes, piel, materiales y maquinaria llega en un contexto económico complejo para fabricantes y proveedores, pero con la intención de consolidarse como el gran punto de encuentro donde el sector no solo presenta colecciones y soluciones productivas, sino donde también define su posicionamiento ante los nuevos desafíos regulatorios, tecnológicos y comerciales. Eso sí, el propio presidente de AEC, Manuel Román, reconoció que desde niño cuando él iba a la escuela, el calzado ha estado en crisis, y pese a las presiones quiso ser tajante y negar que el sector vaya a desaparecer, solo que terminarán sobreviviendo quienes sepan adaptarse a los cambios.

El director general de AEC, Álvaro Sánchez, reconoció que el sector atraviesa un momento difícil debido a la innegable llegada masiva de producto barato procedente principalmente de Asia a través de grandes plataformas online, que genera un impacto económico negativo en las firmas españolas, y obviamente en las ilicitanas, porque notan que se termina distorsionando la percepción del consumidor, que prioriza el precio frente a la calidad y la trazabilidad del producto. Al hilo, se reprobó que no puede consentirse que haya pares de zapatillas que entran en España sin pagar impuestos.

Condiciones justas

Por ello el debate sobre esta alianza, prevista en el programa el próximo jueves a partir de las 10.30 horas, reunirá a fabricantes, comerciantes y asociaciones representativas con el objetivo de establecer una estrategia común ante las instituciones europeas, reclamar igualdad competitiva y promover mecanismos que garanticen que todos los productos comercializados en el mercado comunitario cumplan las mismas reglas. Desde el sector se insiste en que no se trata únicamente de proteger la industria nacional, sino de asegurar condiciones justas de mercado y estándares mínimos de calidad y sostenibilidad.

210 firmas

La edición de este año llega también marcada por un ajuste en el número de firmas expositoras. Futurmoda reunirá alrededor de 210 empresas, lo que supone una reducción estimada de entre el 10% y el 15% respecto a la última convocatoria.

Sin embargo, AEC insistió en que la reducción cuantitativa no implica una pérdida de atractivo ferial. Román explicó que la presente edición se ve reforzada por la incorporación de empresas de maquinaria y base tecnológica que aportan una visión mucho más completa del proceso productivo. Este refuerzo convertirá a la feria en un espacio donde el fabricante puede encontrar desde componentes tradicionales hasta soluciones avanzadas de automatización, digitalización industrial y robótica aplicada al calzado.

Recinto

Así las cosas, el visitante profesional tendrá acceso en un único recinto a materiales, suelas, hormas, pieles, tejidos técnicos, productos químicos, prefabricados, adornos, envases y tecnología industrial.

Pese al descenso de expositores, el certamen mantiene un sólido perfil internacional. El 51% de las firmas participantes son nacionales y el 49% proceden del extranjero, con representación de países como Italia, Alemania, Portugal, Francia, Grecia, Países Bajos, Suiza, China, Japón, Taiwán o Turquía. La organización prevé alrededor de 4.000 visitantes profesionales entre fabricantes, diseñadores, responsables de compras y prescriptores internacionales, confirmando el papel de Elche como uno de los grandes polos industriales europeos del sector.

Convenio

Durante la presentación en el Ayuntamiento, el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, destacó el respaldo municipal a la feria mediante un convenio de 22.000 euros destinado a reforzar su promoción y participación empresarial. Ruiz subrayó que este foro constituye una herramienta clave para proyectar internacionalmente la industria local y dinamizar uno de los sectores económicos más representativos del municipio.

Como consta en el programa, el compromiso institucional se completará también con la firma del convenio de becas entre AEC y la Universidad Miguel Hernández de Elche, dotado con 6.000 euros anuales y orientado a apoyar a estudiantes del Grado en Gestión, Tecnología y Moda, una iniciativa que busca asegurar el relevo generacional y atraer talento joven a la industria auxiliar del calzado.

Por otro lado, Futurmoda también abordará el conocimiento aplicado a través de su Foro de Expertos, donde se abordarán cuestiones como sostenibilidad, inteligencia artificial, automatización industrial, formación profesional y adaptación normativa europea. Entre los contenidos destacados figuran la presentación del proyecto europeo REMAIN sobre economía circular y robótica, la guía sectorial de sostenibilidad y diversas mesas sobre formación y digitalización empresarial.

Cambios

Los responsables de AEC trasladaron que el escenario industrial siempre es cambiante y viviendo un periodo exigente, marcado por la incertidumbre internacional y el aumento de costes, defendieron que la transformación tecnológica está generando nuevas oportunidades. Es más, llegaron a decir que cada vez se exigen perfiles cada vez más técnicos debido al avance de la maquinaria y los procesos productivos.