El CEU de Elche analiza el medio ambiente como derecho fundamental en un seminario de investigación jurídica

La sesión, organizada por el profesor Antonio López, abordó la evolución de la protección ambiental en el constitucionalismo moderno y su creciente vinculación con el sistema de derechos fundamentales

Antonio López durante el Congreso sobre Fiscalidad Medioamabiental que codirigió.

Antonio López durante el Congreso sobre Fiscalidad Medioamabiental que codirigió. / JOAQUIN DE HARO RODRIGUEZ

P. J.

La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha acogido el seminario de investigación “El medio ambiente como derecho fundamental en el marco del constitucionalismo moderno”, organizado por el profesor de Derecho Antonio López, en el que se ha abordado la evolución de la protección ambiental en el ámbito jurídico y su progresiva vinculación con el reconocimiento de derechos fundamentales.

La sesión partió del contexto actual de crisis climática y del creciente peso que la cuestión ambiental ha adquirido en el pensamiento constitucional contemporáneo. A partir de ahí, el seminario recorrió algunos hitos relevantes en esta evolución, desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, considerada uno de los puntos de arranque del derecho internacional del medio ambiente, hasta su incorporación paulatina a distintos textos constitucionales y pronunciamientos judiciales en Europa e Iberoamérica.

Entre los asuntos tratados figuró el reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico de especial protección y, en algunos ordenamientos, incluso de la propia naturaleza como sujeto de derechos. En este sentido, durante el seminario se aludió a experiencias constitucionales como la de Ecuador, que han ampliado el marco tradicional de tutela ambiental y han contribuido a abrir nuevas líneas de debate en la doctrina jurídica.

El artículo 45 de la Constitución y nuevos marcos de protección

La reflexión se centró también en el caso español, con especial atención al artículo 45 de la Constitución, que recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Aunque este precepto se ha situado tradicionalmente entre los principios rectores de la política social y económica, en la sesión se expuso cómo parte de la doctrina y de la jurisprudencia ha venido reforzando su interpretación como derecho de contenido cada vez más exigible, sobre todo cuando entra en relación con derechos como la vida, la integridad física o la intimidad.

En esa línea, el seminario analizó también la influencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas resoluciones han contribuido a consolidar una lectura más amplia de la protección ambiental en conexión con el sistema general de derechos fundamentales.

Otro de los puntos destacados fue el análisis de nuevas fórmulas jurídicas de tutela del entorno natural, entre ellas el reconocimiento de personalidad jurídica a determinados ecosistemas. Como ejemplo de especial relevancia en España, se abordó el caso del Mar Menor, cuya protección ha generado un debate jurídico y constitucional de gran alcance.

A lo largo del seminario se planteó, además, la necesidad de repensar el lugar que ocupa la protección del medio ambiente en el constitucionalismo moderno, teniendo en cuenta principios como la sostenibilidad, la justicia intergeneracional y la defensa de unas condiciones de vida dignas para las generaciones presentes y futuras.

