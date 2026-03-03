Detienen a un hombre de 77 años en Elche por quemar el piso de su ex pareja

Detenido un hombre de 77 años en Elche por quemar mobiliario de la casa de su ex pareja "para hacerle el mayor daño posible". Es lo que el propio sospechoso confesó a la Policía Local tras localizarle cuando intentaba huir a gran velocidad del edificio.

El suceso ocurrió el pasado 20 de febrero pero trascendió este martes a través del gabinete de comunicación del Ayuntamiento. Tal y como se relata en el atestado, fue arrestado por presuntos delitos de incendio provocado y amenazas graves en el ámbito de la violencia de género. Aquel día fue fue una llamada vecinal al 092 la que alertó de que un individuo profería amenazas de muerte contra su ex pareja, y poco después, se comenzaron a escuchar fuertes golpes procedentes del piso superior ubicado en el barrio de Carrús.

Inmediatamente, varias patrullas acudieron al lugar y dieron con el supuesto autor de los hechos cuando intentaba abandonar el edificio a gran velocidad. Tras ser interceptado y preguntado por su procedencia, el hombre confesó de manera espontánea haber incendiado la casa de la que fue su mujer con la intención de causarle "el mayor daño posible" al no haberla encontrado en el interior.

Cuchillos y martillos que el supuesto autor empleó para entrar a la vivienda / INFORMACIÓN

Poco después, al acceder a la vivienda, situada en la quinta planta, los agentes comprobaron que el bombín de la puerta había sido fracturado. En el interior, hallaron un colchón ardiendo y gran cantidad de humo, así como diversos electrodomésticos y enseres, desde una televisión, microondas y freidora de aire destrozados por el suelo.

Gracias a la rápida actuación policial, utilizando cubos de agua y un extintor facilitado por una vecina, se logró controlar el fuego antes de la llegada de las dotaciones de bomberos, lo que en un primer momento evitó que las llamas se propagaran por el resto del edificio, habitado en ese momento por varias familias.

Cuando se procedió al registro superficial, se halló en poder del detenido una bolsa con un martillo, una maza y cuatro cuchillos. Posteriormente el arrestado fue trasladado a un centro médico para su valoración y, posteriormente, a dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.