El Ministerio de Agricultura garantiza dos años de agua del trasvase para el Camp d'Elx y toda la provincia

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, aseguró este martes en Elche quelos agricultores de la provincia de Alicante tienen "dos años de agua garantizada" del trasvase Tajo-Segura gracias a las reservas acumuladas por las lluvias. Una afirmación que llega en un mes clave, en el que el Gobierno debe decidir si autoriza un envío mensual de 60 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo —el máximo permitido y del que a Alicante correspondería un 25 %— o si finalmente se opta por 27 hectómetros mensuales para prolongar más tiempo las reservas. En ambos escenarios el riego estaría asegurado durante 24 meses, un dato fundamental para que los agricultores planifiquen cultivos y extensión de siembra.

La responsable ministerial realizó estas declaraciones durante el acto de entrega de tres plantas fotovoltaicas y un nuevo sistema de telecontrol a la Comunidad General de Regantes Riegos del Levante Margen Izquierda del Segura, en un proyecto ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

La secretaria de Estado junto a Roque Bru, presidente de Riegos de Levante, en una de las plantas fotovoltaicas instaladas en Elche / Áxel Álvarez

Garantía hídrica y decisión inminente sobre el trasvase

Preguntada por la situación de los recursos hídricos y el trasvase, García recordó que esta competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, aunque subrayó el contexto actual. “Nunca llueve a gusto de todos”, indicó, tras recordar las graves inundaciones en Andalucía y Extremadura que han provocado pérdidas de cultivos y daños en infraestructuras. Sin embargo, destacó el lado positivo: “vamos a tener agua si se utiliza correctamente y para eso están las Confederaciones para marcar su utilización desde luego en Alicante y en la Comunidad Valenciana para un año o dos, seguro, y por ejemplo en Extremadura estamos hablando de 6 años”.

Esa previsión cobra especial relevancia porque el Ejecutivo debe decidir este mes si mantiene el máximo trasvase de 60 hectómetros mensuales o reduce la cifra a 27. La primera opción permitiría cubrir ampliamente la demanda inmediata —con unos 15 hectómetros para la provincia alicantina cada mes—, mientras que la segunda conservaría durante más tiempo las reservas en cabecera. En cualquiera de los dos casos, según el Ministerio, el horizonte de seguridad hídrica a corto y medio plazo está garantizado.

6,8 millones en energía solar y digitalización

Más allá del debate sobre el agua, la visita institucional sirvió para formalizar la entrega de las nuevas infraestructuras financiadas con fondos europeos. El Ministerio, a través de Seiasa, ha invertido 6,85 millones de euros en la construcción de tres plantas fotovoltaicas y en la implantación de un sistema de telecontrol de última generación para estos regadíos ubicados en Elche y Crevillent.

Las actuaciones benefician directamente a 18.200 regantes que cultivan 23.000 hectáreas en ambos términos municipales. Las obras forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y han sido sufragadas con fondos Next Generation de la Unión Europea.

Durante su intervención, García explicó que las nuevas instalaciones “permitirán ahorrar costes a los regantes, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y mejorar la gestión del riego”. Además, subrayó que el compromiso del Ejecutivo “se traduce en inversiones concretas que pretenden mejorar la vida de los profesionales del campo”.

La secretaria de Estado detalló el alcance de la inversión: “Hoy es un día importante porque venimos a entregar dos obras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Comunidad General de Regantes y a la margen a la Comunidad de Margen Izquierda del Segura”. Añadió que “Son dos obras de más de 6.800.000 euros que ha invertido el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Comunidad de Regantes. Es muy importante decir que esto es una colaboración público-privada. Es verdad que el Gobierno de España pone el 80% pero el resto y el IVA lo pone la Comunidad de Regantes, lo ponen los agricultores y eso hay que ponerlo en valor”.

Ahorro energético y riego desde el móvil

Las actuaciones se dividen en dos grandes bloques: eficiencia energética y digitalización. García recordó que en la Comunidad Valenciana el Plan de Recuperación está movilizando más de 73 millones de euros en diez actuaciones —cinco ya finalizadas y cinco en ejecución—, además de una undécima dentro del convenio clásico con Seiasa. En total, el Ministerio tiene programada una inversión de 76,5 millones de euros para once actuaciones de modernización de regadíos en la autonomía.

La secretaria de Estado de Agricultura destacó en Elche la inversión realizada de 6,85 millones de euros en Riegos de Levante / Áxel Álvarez

“Esos son los datos, son las realidades, pero por encima de presupuesto, de inversiones, de obras están 18.200 familias que se van a beneficiar de estas obras, 23.000 hectáreas. Eso es lo que hace un gobierno serio, responsable, riguroso como es el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. "Los beneficios, como en todas las obras que hacemos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tienen que ver sobre todo con eficiencia energética, con lo cual hay una reducción de los costes de producción, en este caso, de la energía, hay una eficiencia en el uso del agua, con lo importante que es el recurso en nuestra tierra y, por otro lado, está la mejora de la calidad de vida de la gente, de los agricultores. Por ejemplo, porque se han instalado 8.650 telecontroles en el terreno, con lo cual la gente puede regar desde su móvil, no tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir a abrir el agua”. Sobre la operatividad de las infraestructuras, confirmó: “Estas obras están finalizadas, hoy se entregan y ya la Comunidad de Regantes pone en marcha el servicio”.

El presidente de la comunidad Riegos del Levante, Roque Bru, agradeció la implicación institucional: “Estas plantas solares suponen entre un 40 y un 50 % de beneficio económico en cuanto a la disminución del consumo energía. Un ahorro que pretendemos trasladar en un futuro lo más cercano posible a los agricultores, una vez amorticemos parte de lo que los comuneros de esta comunidad van a tener que sufragar también”.

El responsable de los agriculores añadió que la mejora afectará especialmente al agua procedente del Segura y al bombeo desde el pantano de Crevillente hasta la Balsa de la Séptima de Peña Las Águilas, que “también verá mejorada su eficiencia hídrica”.

Con la garantía de agua para dos años y una inversión millonaria en modernización, los regantes afrontan la campaña con mayor certidumbre en un momento decisivo para planificar cultivos en la provincia.