La monitorización y la mayor concienciación rebajan el consumo de agua en Elche hasta los 101 litros por habitante y día

Más clientes, pero menos consumo de agua, gracias a la digitalización y a la mayor concienciación de la población en una zona en la que los recursos hídricos, precisamente por el déficit de precipitaciones, son un bien muy preciado. Eso es al menos lo que se desprende los datos que ofreció este martes la empresa mixta Aigües d’Elx. Hasta el extremo de que, si en el año 2002, el consumo anual se situó en 16,6 hectómetros cúbicos con 98.214 clientes, al cierre de 2025 el agua gastada se rebajó hasta los 14,99 hm³, pero los abonados ya habían subido hasta los 128.033, lo que, porcentualmente, implica un 30,4 % más de usuarios y un 9,7 % menos de caudal facturado. De hecho, según las cifras que maneja en estos momentos la sociedad formada en un 51% por el Ayuntamiento de Elche y en un 49% por Veolia, el consumo por habitante y día se quedó en el término municipal ilicitano en 101 litros al cierre del ejercicio pasado, bastante por debajo de los números de 2002, primer año completo en el que operó Aigües d’Elx tras su constitución en julio de 2001, y también de los de 2024, con 109 litros por habitante y día. Por meses, julio fue el de mayor consumo, con 1,4 millones de metros cúbicos de agua consumida en 2025, seguido por agosto, con 26.000 metros cúbicos menos, por el turismo residencial, pero también por el calor. Por contra, febrero fue el de menor consumo, con algo más de un millón de metros cúbicos.

La sede de Aigües d’Elx, situada en el edificio de La Llotja, en Altabix, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

De récord

Unos guarismos de récord a los que se suma otro dato no menos importante en una zona en la que el déficit hídrico es una realidad pese a la importancia del sector agrario: se lograron reutilizar 10,4 hm3 de los 14,99 hm consumidos, consiguiendo así los mejores datos de la historia, según Aigües d’Elx. En esta línea, la agricultura consumió 9,2 millones de metros cúbicos, un 4,21 % más que un año antes; mientras que el Clot de Galvañ se quedó en 1,2 millones, un 4,10 % más; y para el riego de huertos de palmeras se destinaron 18.453 metros cúbicos, un 21,68 % más.

Perte

Significativo en este caso es el papel que está jugando la monitorización de la red, tal y como destacó la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo. Hasta el extremo de que ahora, con el proyecto Elx OASIS, se busca completar la digitalización de la medición del agua en el término municipal, mediante la incorporación a telelectura de todos los contadores que abastecen a instalaciones de titularidad municipal y de aquellos de gran calibre, riego e industria. Todo en el marco de una actuación que cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros, de los que 243.000 proceden de una subvención de la tercera convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (el denominado Perte de digitalización del ciclo hídrico), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

La actuación alcanza 1.314 contadores distribuidos por todo Elche: 750 suministros municipales (57 %), 306 de gran calibre (20 %) y 258 de riego e industria (23 %). La actuación contempla la sustitución o adaptación de equipos para obtener lecturas con frecuencia horaria o diaria, reforzando la resiliencia del sistema al permitir conocer el consumo en tiempo real por sectores y tipologías, identificar necesidades de pequeña fontanería y mejorar la planificación del cambio de contadores.

Instalación de contadores con telelectura en suministros municipales / INFORMACIÓN

El consejo de administración

La empresa mixta ofreció estos datos tras el consejo de administración celebrado el lunes, en el que se abordaron los datos de gestión correspondientes a 2025. Unas cifras de las que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, destacó las correspondientes al agua facturada, que ha aumentado un 3,3% en el último año, un crecimiento que, apostilló, está directamente vinculado al consumo industrial, que representa el 41,24 % de la subida, por empresas, hostelería y obras. Asimismo, concretó que el pasado año se sumaron 933 nuevos suministros, llegando a los 128.033 clientes, y 362 nuevas acometidas, “cifras récord que reflejan la expansión empresarial y desarrollo urbano”, subrayó. En esta línea, apuntó que estos números “son resultado de una planificación responsable y de un compromiso de este pueblo, porque sabemos utilizar el agua y se trata de un modelo hidráulico e hídrico que es ejemplar en en Europa”.

Licitaciones

Más allá de los datos, en el consejo, como explicó la gerente de Aigües d’Elx también se dio luz verde a los pliegos que permitirán sacar a licitación, por un lado, el servicio de información y gestión ambiental del Clot de Galvany con un presupuesto base de 267.974 euros para dos años prorrogables hasta cinco, y el servicio de limpieza de las dependencias de la empresa mixta, con un presupuesto de 79.158 euros por un año, prorrogable hasta tres. Asimismo, se dio cuenta del avance de las obras de abastecimiento de agua potable en la partida del Llano de San José, que se encuentran en torno al 30% de ejecución, así como de la puesta en marcha del tanque de tormentas de Arenales del Sol, con un grado de ejecución cercano al 50% y cuya finalización está prevista antes del verano. Mientras, el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, incidió en la vertiente social de Aigües d’Elx y el Ayuntamiento, que destinan 450.000 euros a ayudas para las familias en riesgo de exclusión. “Seguimos trabajando para que Elche sea una ciudad moderna, eficiente y comprometida con la sostenibilidad y con las personas”, sostuvo Navarro.