La nueva ventaja competitiva empieza en marzo: Tres cursos para aprender lo que necesitan hoy las empresas

Hay formaciones que añaden una línea al currículum y otras que intentan responder a una pregunta más urgente: qué necesitan hoy las empresas para competir mejor en mercados cada vez más cambiantes. En ese terreno se sitúa Campus Cámara CEU, la alianza entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante, que arranca el próximo 13 de marzo con tres nuevos Programas de Formación Avanzada centrados en algunos de los vectores más decisivos del presente empresarial: el marketing digital potenciado por inteligencia artificial, el liderazgo organizacional y la gestión del cambio y la transformación digital e innovación en los negocios.

Universidad y empresa, sentadas en la misma mesa

Una de las singularidades de Campus Cámara CEU no está solo en los contenidos, sino en su punto de partida. El proyecto nace de la combinación entre el conocimiento del tejido productivo que aporta Cámara Alicante y la experiencia académica de la CEU UCH, en un formato que no se presenta como una escuela de negocios al uso, sino como un campus pensado para mejorar la competitividad empresarial. La idea fuerza es clara: cuando universidad y empresa trabajan juntas desde el diseño inicial de la formación, la distancia entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita se reduce.

Ese planteamiento se traduce en un modelo flexible y acumulativo. Campus Cámara CEU organiza su oferta en microcredenciales de 3 ECTS, combinables entre sí, que permiten cursar desde una pieza concreta de actualización profesional hasta un Programa de Formación Avanzada de 9 ECTS, e incluso seguir creciendo hacia títulos de Experto Universitario o Máster de Formación Permanente. Además, las microcredenciales se certifican con tecnología Open Badge, de modo que pueden acreditarse también en entornos profesionales digitales como LinkedIn.

Tres respuestas para tres desafíos inmediatos

El cronograma de formación avanzada de Campus Cámara CEU se pone en marcha el 13 de marzo de 2026 con tres programas presenciales, todos ellos de 54 horas, 9 ECTS y con sesiones los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Los tres comparten un rasgo de fondo: están pensados para profesionales que no buscan formación abstracta, sino herramientas aplicables a decisiones reales.

El primero de ellos, Marketing Digital Potenciado por Inteligencia Artificial, aborda una de las mutaciones más visibles del presente: la incorporación de la IA a la captación, segmentación, automatización y relación con clientes. El programa propone aprender a personalizar campañas, analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos y predecir comportamientos de consumo, con una lógica práctica orientada a mejorar la eficiencia y el retorno de la inversión. Incluye microcredenciales en ingeniería de prompts para IA, herramientas de IA para crear campañas de marketing digital e IA para la automatización de relaciones con clientes.

No es un curso pensado solo para especialistas puros en marketing. La propia web lo dirige también a empresarios, emprendedores, analistas de datos y estrategas que quieran incorporar estas herramientas a su trabajo. Entre su profesorado figuran perfiles como José Martínez, investigador en creatividad e innovación en comunicación; Miguel Martínez, director de la agencia Héroes Digitales; Vicente Ros, actual director general de Initiative Spain; o Javier Gosende, experto con dos décadas de experiencia en campañas de marketing online y autor de varios libros del sector.

Liderar ya no es solo decidir, sino convencer y mover al cambio

Si el primer programa se mueve en el terreno de la tecnología aplicada al marketing, el segundo entra en una de las carencias más visibles de muchas organizaciones: la dificultad para conducir cambios sin fracturar equipos. El Programa de Formación Avanzada en Liderazgo organizacional y gestión del cambio parte de dos objetivos explícitos: desarrollar habilidades de liderazgo para convencer e integrar a las personas en procesos de mejora competitiva, y saber implantar decisiones que implican cambios organizacionales, culturales y de procesos. Está orientado especialmente a profesionales con responsabilidades en gestión de equipos y toma de decisiones, y exige al menos dos años de experiencia profesional.

Su estructura refleja bien esa ambición. Las microcredenciales que lo componen —Convencer para mover al cambio, Procesos para cambiar la empresa e Implantación de mejoras competitivas basadas en el cambio— apuntan a una idea menos retórica y más concreta del liderazgo: comunicar, alinear, movilizar y sostener transformaciones. Entre los docentes aparecen perfiles como Raquel Piqueras, con experiencia en dirección creativa para el desarrollo de negocio; José M. Amiguet, especialista en estrategia de marca e innovación para la diferenciación competitiva; y Francisco Grau, que lleva más de veinte años impartiendo sesiones a directivos sobre cómo hablar para convencer y movilizar.

En un momento en el que muchas empresas hablan de transformación, pero no siempre consiguen que sus equipos la asuman, este programa toca una cuestión de fondo: la competitividad no depende solo de tener una buena estrategia, sino de lograr que alguien la entienda, la comparta y la ejecute.

Digitalizar no es añadir tecnología, sino cambiar el negocio

El tercer programa que arranca el 13 de marzo, Transformación Digital e Innovación en los negocios, trabaja sobre otra evidencia del presente: digitalizar no consiste únicamente en incorporar herramientas, sino en repensar procesos, personas y modelos de negocio. Sus objetivos pasan por diseñar procesos de transformación digital desde la gestión empresarial, aplicar nuevas tecnologías al modelo de negocio y saber implantar dinámicas de innovación aplicada. Está dirigido a profesionales con posiciones de responsabilidad o implicados en procesos de transformación digital, y también exige una experiencia mínima de dos años.

El itinerario combina tres microcredenciales: Transformación Digital y Competitividad Empresarial, Transformación Digital y Liderazgo y Métodos y Tecnologías para la Innovación. Lo relevante aquí es que el programa no aborda la digitalización como una moda ni como una colección de herramientas, sino como una secuencia de decisiones sobre oportunidades de negocio, rendimiento, liderazgo del cambio y vigilancia tecnológica. En el claustro figuran perfiles como Ana Poveda, consultora en digitalización y transformación digital; Paola Carrillo, directiva con experiencia en desarrollo de producto e innovación en multinacionales; Miguel Ángel López, CEO y cofundador de iCommunity; o Javier Lugo, especialista en Business Intelligence y gestión directiva basada en datos.

Marzo como punto de partida

La pregunta, en realidad, no es solo qué cursos empiezan el 13 de marzo, sino por qué puede ser un buen momento para empezarlos ahora. La inteligencia artificial está redibujando el marketing. La transformación digital ha dejado de ser una promesa para convertirse en una presión competitiva. Y el liderazgo, lejos de ser un concepto blando, se ha vuelto decisivo en organizaciones obligadas a cambiar rápido sin perder cohesión interna. Campus Cámara CEU ha elegido entrar en ese cruce con una propuesta que no se limita a “actualizar” conocimientos, sino que aspira a hacer algo más concreto: dar herramientas para entender mejor y aplicar mejor.