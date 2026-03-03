Torrevieja se sube al Tram de Elche

El futuro Tram de Elche empieza a mirar más allá de los límites del municipio ilicitano y hay ciudades cercanas que se quieren subir a este proyecto como infraestructura clave para la vertebración del sur de la provincia de Alicante. Ese fue el principal mensaje político que dejó este martes la visita institucional del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al Ayuntamiento de Elche, donde defendió abiertamente que el desarrollo del tranvía ilicitano, proyecto que deberá acometer la Generalitat y para el que no hay una fecha clara, puede convertirse en la base de una futura red de transporte público capaz de conectar también con la Vega Baja.

“El presente y el futuro de nuestras comunicaciones pasan por Elche”, afirmó Dolón a los medios de comunicación durante su comparecencia junto al su homónimo ilicitano, Pablo Ruz, subrayando que la mejora de la movilidad territorial es una prioridad compartida por ambas ciudades.

Defendió que, una vez conectada Elche con Alicante mediante sistemas de transporte moderno, sería posible plantear extensiones hacia el interior que permitan integrar progresivamente la Vega Baja en esa red. Por ello, plantearon una conexión estratégica con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, considerada por ambos alcaldes como el nodo clave para una futura expansión hacia el sur. Ambos alcaldes defendieron que el Tram puede convertirse en una “gran plataforma de integración territorial”, capaz de unir Elche, aeropuerto y Vega Baja mediante un modelo de movilidad sostenible que responda al crecimiento poblacional y económico del área.

Convenio

La visión fue compartida por Ruz, quien volvió a enfatizar que el Ayuntamiento ha dado pasos decisivos tras la firma, el pasado mes de diciembre, del convenio con la Generalitat Valenciana para iniciar los estudios del sistema tranviario. Fue en la primera visita institucional del Jefe del Consell Juanfran Pérez Llorca, cuando se rubricó el acuerdo para abrir la fase técnica con la que definir recorridos, modelo de explotación y viabilidad económica del proyecto.

Ahora bien, la firma oficial llegó con un año largo de retraso pese a que mediados del pasado noviembre se liberaron los 100.000 euros que se vienen arrastrando desde los presupuestos autonómicos de 2024 para los estudios previos del tranvía, que, en cualquier caso, finalmente adjudicó el Ayuntamiento por 62.000 euros. Ahora bien, sin estar claro un presupuesto en las cuentas autonómicas tampoco se tiene certeza de cuando se iniciarían los trabajos sobre el terreno ya que, como admitió en su momento el primer edil ilicitano, es complejo que sea una realidad antes de las elecciones de mayo de 2027.

Este lunes el presidente autonómico tampoco quiso aportar más luz sobre esta inversión en movilidad a preguntas de este diario. Aún y así, pese a que no hay un programa claro, el máximo representante de Torrevieja ve que podría ser un filón.

Palmera dedicada

La visita institucional de Dolón, que incluyó la firma en el Libro de Honor del Consistorio ante el grueso del equipo de gobierno ilicitano, la entrega de una réplica de la Dama de Elche y la dedicación de una palmera a Torrevieja en el Parque Municipal, como el Ejecutivo de PP y Vox ya ha hecho con otras ciudades gobernadas por el Partido Popular, sirvió para escenificar una alianza entre municipios. "Ahora estamos un poco más hermanados", reconocieron ambos momentos antes de elevar reivindicaciones comunes en materia de movilidad, planificación territorial y financiación estatal que pasaron, por tanto, por reprobar en varias ocasiones al Gobierno central.

Tanto los responsables de Elche como Torrevieja coincidieron en denunciar la falta de interlocución con el Ministerio de Transportes pese a representar la segunda y tercera ciudad más poblada de la provincia

Cartas a Óscar Puente

Ruz fue especialmente crítico al señalar que ambos ayuntamientos llevan meses solicitando reuniones sin obtener respuesta. Según explicó, el Consistorio ilicitano ha remitido hasta seis cartas solicitando a Óscar Puente o a miembros de su equipo encuentros para abordar proyectos pendientes como la variante de Torrellano, la posible estación ferroviaria en el Parque Empresarial o el futuro "bypass ferroviario" vinculado al AVE.

Dolón respaldó esa reclamación insistiendo en que los alcaldes necesitan información directa para poder responder a las preguntas de sus ciudadanos. El regidor torrevejense puso como ejemplo la situación de la N-332 a su paso por Torrevieja, una vía que según el diputado soporta cerca de 40.000 vehículos diarios en temporada baja y hasta 65.000 en verano sin que exista todavía un proyecto definitivo presentado al municipio.

El grueso del bipartito de Elche recibe al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón / J.R.Esquinas

Por ello incidió en la necesidad de la reordenación del tráfico a la altura de Santa Pola tras años de reivindicación y sin actuaciones para aliviar la presión sobre un eje que comunica el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Dolón explicó que, pese a que el Ministerio ha trasladado que el proyecto se encuentra avanzado, los ayuntamientos afectados continúan sin conocer detalles técnicos del trazado o del desvío previsto y que la información que tienen les llega por la prensa.

Por ello ambos coincidieron en reclamar una mayor coordinación entre administraciones y defendieron que sus reivindicaciones no responden a criterios partidistas, sino a necesidades reales de movilidad y competitividad económica.

Sobre la Ronda Sur, Ruz reprobó que sea el Consell quien asuma la ejecución "ante la retirada del Estado", reclamando que el Gobierno central asuma al menos el coste de las expropiaciones, tal y como ocurrió en fases anteriores, e incluso el regidor ilicitano le pidió al diputado autonómico su apoyo al respecto, a lo que Dolón recogió el guante.

Cooperación

Junto a las infraestructuras, la visita puso también el acento en la cooperación en turismo, deporte y ámbito universitario. Dolón destacó la presencia creciente de estudiantes de su municipio en la Universidad Miguel Hernández de Elche, la UNED o el CEU Cardenal Herera, así como los vínculos deportivos existentes entre ambas ciudades, de ahí que reivindicase una mejor comunicación.

Casualmente la recepción al alcalde de Torrevieja coincidió además con la reunión convocada por Riegos de Levante con la secretaria de Estado de Agricultura, un acto al que el alcalde de Elche estaba invitado pero al que no asistió. Ruz aclaró que la relación del Ayuntamiento con la entidad de regantes es “extraordinaria y fluida”, justificando su ausencia por el compromiso previamente adquirido con la visita de su homónimo.