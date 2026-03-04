El 325 aniversario de la talla del Nazareno de Elche motiva un Encuentro único con la Dolorosa el Miércoles Santo

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Elche celebra este año el 325 aniversario documentado de su imagen titular con un amplio programa de actos culturales y religiosos que tendrá su momento culminante el próximo Miércoles Santo con un Encuentro extraordinario junto a la Virgen de los Dolores en la Plaça de Baix, ante el Ayuntamiento. Será el sexto del que se tiene constancia histórica y el primero que se celebrará en ese enclave. “En toda la historia que conocemos, la Virgen de los Dolores y el Nazareno han hecho seis encuentros”, explica el presidente de la cofradía, Manuel Maciá, quien subraya el carácter excepcional de la cita.

La conmemoración parte de un documento fechado el 26 de enero de 1701 en el que el entonces Consejo de la villa acordó sacar al Nazareno en rogativa. “El documento tiene fecha de 1701, por lo tanto, este año hace 325 años”, detalla Maciá. Aunque existen referencias anteriores a la presencia de una imagen del Nazareno en Elche —en 1581 aparece vinculada a la cofradía de la Sangre de Cristo en el antiguo hospital—, no puede acreditarse que se trate de la misma talla actual.

Cofrades del Nazareno de Elche hacen piña para una foto de familia reciente / INFORMACIÓN

Un libro para agradecer tres siglos de fidelidad

El primero de los actos tendrá lugar este viernes 6 de marzo a las 20 horas en el Centro de Congresos con la presentación del libro Nazareno 1701-2026, una obra realizada por la propia cofradía tras más de dos años de trabajo de recopilación documental, entrevistas y búsqueda en archivos como la Cátedra Pedro Ibarra. El volumen, financiado con la colaboración de la Diputación de Alicante y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert —"con el respaldo del diputado Juan de Dios Navarro", precisa el presidente de la entidad—, será entregado gratuitamente a todos los cofrades.

La publicación se estructura en tres bloques. El primero recoge textos institucionales y testimonios: intervenciones del alcalde, del conciliario, del presidente y de cofrades veteranos, así como aportaciones de directores de banda y documentación contextual. El segundo traza una cronología desde 1581 hasta 2026 con los principales hitos históricos conocidos. Y el tercero reúne un amplio repertorio fotográfico.

Entre las imágenes destaca una fotografía de 1900 en la zona de los antiguos bomberos, junto a San José, en la que se aprecia al Nazareno y a la Dolorosa. El libro incorpora además actas originales —como la de la junta directiva de 1945, con su caligrafía inclinada característica—, artículos de prensa de 1930 y documentos curiosos como recibos que reflejan que antiguamente se abonaban apenas unas pesetas por salir en procesión.

“Todo lo que yo podía ver, todo lo que yo estaba disfrutando de ver, pues por qué no enseñárselo a los cofrades”, resume Maciá, quien insiste en que la iniciativa no persigue beneficios económicos. La edición no tendrá coste para los miembros de la hermandad, en lo que define como un gesto de gratitud. “La cofradía la hace grande la gente que te sigue”, afirma.

De 1581 a la reorganización de 1940

Aunque el aniversario se fija en 1701, la investigación realizada ha permitido documentar referencias aún más antiguas. En 1581 existía la cofradía de la Sangre de Cristo en el antiguo hospital, que contaba en su capilla con varias imágenes: el Señor de la Columna, el Ecce Homo, un Crucificado, la Virgen de los Dolores y un Nazareno. No se puede asegurar que esa talla sea la actual, pero sí evidencia una devoción muy arraigada.

La cofradía, tal y como hoy se conoce, fue reorganizada en 1940 tras la Guerra Civil por Francisco Guilló Marco, y en 1945 quedó constituida formalmente una junta directiva. El primer presidente del que se tienen datos fue Manuel Pascual Urbán, nombrado después presidente de honor a título póstumo. Le siguieron José Picó Ripoll, José Picó Selva, Carlos Antón Antón, José Serrano Sánchez —farmacéutico muy conocido en la ciudad—, Gaspar Martínez Oliver y Gaspar Agulló Pomares, fallecido recientemente y distinguido también como presidente de honor. Tras él, asumió la presidencia el actual responsable.

La historia de la imagen durante la Guerra Civil es uno de los episodios más repetidos por tradición oral. Según el relato conservado, cuando intentaron retirarla para quemarla, uno de los brazos articulados cayó hacia atrás y el hombre que la manipulaba se precipitó al suelo desde la hornacina. El susto llevó a desistir y la imagen fue escondida en una estancia de Santa María. Esa circunstancia habría evitado su destrucción.

El Encuentro en la Plaça de Baix

El acto central del aniversario llegará el Miércoles Santo con el Encuentro entre el Nazareno y la Virgen de los Dolores en la Plaza de Baix, entre las 22.45 y las 23.00 horas. Para garantizar la llegada puntual, la cofradía adelantará su salida procesional. Será el sexto Encuentro documentado: los anteriores tuvieron lugar en 1950, 1951, 1998, 2001 y 2010.

Nunca antes se había celebrado ante el Ayuntamiento, en la Plaça de Baix, esa será la principal novedad. La colaboración con la cofradía de la Dolorosa, presidida por Javier Varela, ha sido “absoluta”, según Maciá. Como gesto simbólico, el 14 de marzo, tras la misa de las 20 horas en Santa María dentro del triduo, la imagen de la Virgen de los Dolores será nombrada cofrade de honor del Nazareno y recibirá la insignia de oro de la hermandad. Además, las cofradías editarán una estampa conjunta con motivo del 325 aniversario, que se entregará a los fieles durante el traslado penitencial del Miércoles Santo.

Responsables de la cofradía del Nazareno de Elche / INFORMACIÓN / 5

Ese mismo día se estrenará una nueva peluca elaborada por Miguel Ródenas y un mural de losas pintado por el artista ilicitano Wenceslao Pérez que se instalará en la fachada del asilo.

Exposición y salida extraordinaria

El programa conmemorativo se completará con una exposición del 26 de mayo al 1 de junio en la Calahorra, donde se mostrarán enseres históricos, incluida la imagen titular, en la sala masónica y el sótano durante una semana. Y el 17 de octubre el Nazareno volverá a salir a la calle en procesión extraordinaria para agradecer a la ciudad el respaldo recibido en este año especial.

Entre las historias rescatadas en el libro figura la de Jaime Pomares Brotons, quien en 1940 cumplió durante una década una promesa saliendo él solo con una cruz tras haber salvado la vida en la guerra. Hoy, cada Miércoles Santo, la cofradía moviliza entre 1.000 y 1.100 personas en procesión, aunque el censo oficial de cofrades ronda las 150 personas.

“El valor que tiene la cofradía es la gente que la sigue”, insiste su presidente. Tres siglos y un cuarto después de aquella rogativa de 1701, el Nazareno y la Dolorosa volverán a encontrarse en un gesto cargado de memoria, fe y continuidad histórica que busca proyectar la devoción más allá de la Semana Santa y mantener viva una tradición profundamente arraigada en Elche.