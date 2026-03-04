El fundador de KapitalClubInvest, invitado de los Amigos del Arroz con Costra de Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche celebró este miércoles su comida-tertulia correspondiente al mes de febrero con una cita que combinó, como es sello de la casa, la gastronomía tradicional con una conversación sosegada y variada presencia institucional. El encuentro tuvo lugar en su sede habitual, situada en la carretera de Dolores, consolidada como punto de referencia para estas reuniones.

En esta ocasión, la entidad contó como invitado con Juan Fernández Martínez, fundador y presidente de KapitalClubInvest y autor del libro “Cómo invertir en bolsa sin perder la camisa”. Le acompañaron miembros del club como Pascual Canet Sánchez, Alex Canet García, Francisco Pedro Pedrós, Jaime Pedro Vives, Jorge Cantó García e Ismael Jiménez Martínez.

Durante la jornada se abordaron temas clave como la educación financiera, la gestión del riesgo y la importancia de una visión estratégica a largo plazo. El encuentro puso en valor la necesidad de fomentar una cultura inversora basada en el análisis, la disciplina y la toma de decisiones fundamentadas en datos.

Juan Fernández destacó la relevancia de desarrollar liderazgo financiero en un contexto económico cada vez más complejo, subrayando que “invertir no es una cuestión de intuición, sino de método, formación y control del riesgo”.

Más allá del encuentro institucional, la jornada evidenció el crecimiento de un proyecto que apuesta por formar inversores con criterio propio, capaces de interpretar los ciclos de mercado y actuar con estrategia.

Esta visita llegó después de que hace días el oftalmólogo Fernando Soler fuese reconocido con el galardón de "Costrero de honor 2025". Cuando se cumplían semanas del cierre del último congreso FacoElche, el director de la importante cita científica quiso pasar una jornada distendida junto a los miembros de la entidad local, e incluso los agasajó con camisetas del último congreso "Las Américas". En el encuentro estuvo acompañado de las concejalas Inma Mora y Loli Serna y se ahondó en cómo se espera la celebración de la cita científica de cara a 2027.

Uno de los últimos invitados a las tertulias en febrero fue el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zurián, quien dedicó unas horas al colectivo en presencia del alcalde, Pablo Ruz y por Juan de Dios Navarro Caballero, teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos y Agua, así como diputado provincial de Cultura.

Entonces también formaron parte de los invitados Daniel Guindo Martínez, jefe de Prensa de la Conselleria de Emergencias e Interior; Patricia Merenciano Rodilla, jefa de Gabinete del conseller; ⁠Raúl Guillot, del equipo de Comunicación de la Conselleria; e Isabel Martínez Navarro, miembro del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Elche. La jornada transcurrió en un clima distendido, fiel al espíritu de una asociación considerada como la decana en la organización de este tipo de tertulias en la ciudad.

Un foro estable de encuentro social

La cita mensual se enmarca en el calendario de encuentros que la asociación mantiene a lo largo del año, por los que pasan representantes de colectivos, profesionales y personas vinculadas a la vida social, económica y cultural del municipio. La gastronomía actúa como hilo conductor de unas reuniones que fomentan el intercambio de ideas y el fortalecimiento de lazos.

El enclave, de carácter familiar, se convertía en escenario habitual para el diálogo cercano entre invitados y socios, manteniendo una tradición que combina identidad local y reconocimiento a quienes contribuyen a la sociedad ilicitana desde distintos ámbitos.

Menú fiel a la tradición ilicitana

El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros. Primero se sirvieron los aperitivos tradicionales antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica que da nombre a la asociación. Posteriormente llegaron los postres típicos, entre los que no faltó el pan de higo, y la sobremesa se cerró con infusiones como el cantueso.

La comida de febrero da continuidad al curso tertuliano iniciado semanas atrás. En anteriores convocatorias, la asociación reunió a representantes de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de espacios protegidos, formada por propietarios de charcas para caza y pesca en los humedales de Elche, entre ellos Matías Quiles Meseguer, Juan Vicente Antón Martínez, José Vicente García Javaloyes, José María Irles Sánchez, Francisco Sánchez Agulló y Borja Pérez Lledó.

Tradición, identidad y convivencia

La asociación mantiene así una tradición que trasciende lo culinario para situarse como punto de encuentro estable en la agenda social ilicitana, donde la costra no es solo plato emblemático, sino también símbolo de identidad compartida.