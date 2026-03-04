Homenaje
El Ayuntamiento dedica un bulevar al expresidente del Elche CF Diego Quiles junto al estadio
La ciudad reconoce la trayectoria del fundador de Kelme y su vinculación histórica con el deporte y el club franjiverde
El Ayuntamiento de Elche ha inaugurado el nuevo Bulevar Diego Quiles Navarro en el interior del Paseo de Atzavares, en el entorno del estadio Estadio Martínez Valero, en homenaje al fundador de la empresa de calzado y equipamiento deportivo Kelme, fallecido el pasado mes de octubre a los 83 años. Con esta designación, el Consistorio reconoce la figura de uno de los empresarios más influyentes en la historia reciente de la ciudad y su estrecha vinculación con el deporte ilicitano.
El acto institucional reunió a familiares, representantes municipales y miembros de la sociedad civil para rendir tributo a quien impulsó una de las marcas más emblemáticas del sector zapatero local y nacional.
Reconocimiento institucional y emotivo homenaje
Durante la inauguración, el alcalde, Pablo Ruz, destacó que es un “honor, un placer y un deber dedicar este espacio a Diego Quiles, un gran padre, un gran abuelo y una buena persona que amaba a Elche y a su Elche CF”. El primer edil subrayó además la necesidad de “rendir homenaje a este hombre bueno que tanto ha hecho por Elche”, y aseguró que este nuevo enclave urbano constituye un “símbolo perenne del tributo de gratitud que la ciudad tiene con Diego Quiles”.
Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, el alcalde y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, entregaron a la familia una réplica de la misma. Fue su nieta, Ana, quien tomó la palabra para agradecer públicamente el homenaje dedicado a su abuelo en un acto marcado por la emoción y el recuerdo.
De emprendedor local a símbolo internacional
Diego Quiles fundó Kelme en 1977, en un momento clave para la transformación del sector del calzado en Elche. La firma se convirtió con el paso de los años en un referente nacional e internacional del equipamiento deportivo, contribuyendo a proyectar la imagen de la industria ilicitana más allá de las fronteras españolas.
Más allá de su faceta empresarial, Quiles demostró siempre una especial sensibilidad hacia el deporte local. Su apoyo se extendió a distintas disciplinas, entre ellas el ciclismo, consolidando una trayectoria vinculada no solo al desarrollo económico, sino también al tejido social y deportivo de la ciudad.
Compromiso con el Elche CF
Su proyección pública alcanzó especial relevancia en el ámbito futbolístico. Tras ejercer como vicepresidente del Elche CF durante la presidencia de Martínez Valero, asumió la presidencia del club en la temporada 1983-1984, etapa en la que el equipo logró un ansiado ascenso a la Primera División.
En la década de los noventa, el Elche CF volvió a ascender en dos ocasiones a Segunda División. En la temporada 1994-1995, Diego Quiles lideró a título personal un movimiento en favor del club cuando atravesaba momentos especialmente delicados. Aquella iniciativa fue determinante para garantizar la permanencia y estabilidad de la entidad, que desde entonces pasó a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Rosa Rodríguez cuenta en la UMH de Elche cómo consiguió el récord histórico de Pasapalabra
- La denuncia por robo a una familia a punta de pistola dispara la tensión vecinal en una pedanía de Elche
- Los cambios en el plan de reforma del barrio Porfirio Pascual de Elche elevan los costes un 41 % hasta llegar a los 16,8 millones
- Detenidos dos promotores en Elche por estafar más de 160.000 euros en reformas en viviendas
- La Rosalía de Elche que revoluciona el metal sinfónico con su banda sueca