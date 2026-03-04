El Ayuntamiento dedica un bulevar al expresidente del Elche CF Diego Quiles junto al estadio

El Ayuntamiento de Elche ha inaugurado el nuevo Bulevar Diego Quiles Navarro en el interior del Paseo de Atzavares, en el entorno del estadio Estadio Martínez Valero, en homenaje al fundador de la empresa de calzado y equipamiento deportivo Kelme, fallecido el pasado mes de octubre a los 83 años. Con esta designación, el Consistorio reconoce la figura de uno de los empresarios más influyentes en la historia reciente de la ciudad y su estrecha vinculación con el deporte ilicitano.

El acto institucional reunió a familiares, representantes municipales y miembros de la sociedad civil para rendir tributo a quien impulsó una de las marcas más emblemáticas del sector zapatero local y nacional.

Reconocimiento institucional y emotivo homenaje

Durante la inauguración, el alcalde, Pablo Ruz, destacó que es un “honor, un placer y un deber dedicar este espacio a Diego Quiles, un gran padre, un gran abuelo y una buena persona que amaba a Elche y a su Elche CF”. El primer edil subrayó además la necesidad de “rendir homenaje a este hombre bueno que tanto ha hecho por Elche”, y aseguró que este nuevo enclave urbano constituye un “símbolo perenne del tributo de gratitud que la ciudad tiene con Diego Quiles”.

Una nieta de Diego Quiles fue quien recordó al empresario y abuelo en el homenaje municipal en Elche / INFORMACIÓN

Tras el descubrimiento de la placa conmemorativa, el alcalde y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, entregaron a la familia una réplica de la misma. Fue su nieta, Ana, quien tomó la palabra para agradecer públicamente el homenaje dedicado a su abuelo en un acto marcado por la emoción y el recuerdo.

De emprendedor local a símbolo internacional

Diego Quiles fundó Kelme en 1977, en un momento clave para la transformación del sector del calzado en Elche. La firma se convirtió con el paso de los años en un referente nacional e internacional del equipamiento deportivo, contribuyendo a proyectar la imagen de la industria ilicitana más allá de las fronteras españolas.

Más allá de su faceta empresarial, Quiles demostró siempre una especial sensibilidad hacia el deporte local. Su apoyo se extendió a distintas disciplinas, entre ellas el ciclismo, consolidando una trayectoria vinculada no solo al desarrollo económico, sino también al tejido social y deportivo de la ciudad.

Placa con el nombre de Diego Quiles en el nuevo bulevar en Elche / INFORMACIÓN

Compromiso con el Elche CF

Su proyección pública alcanzó especial relevancia en el ámbito futbolístico. Tras ejercer como vicepresidente del Elche CF durante la presidencia de Martínez Valero, asumió la presidencia del club en la temporada 1983-1984, etapa en la que el equipo logró un ansiado ascenso a la Primera División.

En la década de los noventa, el Elche CF volvió a ascender en dos ocasiones a Segunda División. En la temporada 1994-1995, Diego Quiles lideró a título personal un movimiento en favor del club cuando atravesaba momentos especialmente delicados. Aquella iniciativa fue determinante para garantizar la permanencia y estabilidad de la entidad, que desde entonces pasó a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva.