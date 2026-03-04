PSPV y Compromís exigen responsabilidades en las Cortes por los emails sobre catéteres del Hospital del Vinalopó de Elche

La polémica sobre la presunta reutilización de material sanitario ("caso catéteres") en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche llegó este miércoles a las Cortes Valencianas con la presentación formal de una propuesta para crear una comisión de investigación y el posterior debate de una moción sobre las concesiones administrativas sanitarias. PSPV y Compromís reclamaron transparencia y depuración de responsabilidades, mientras que el PP rechazó las acusaciones y defendió la actuación de la Conselleria de Sanidad.

La iniciativa registrada por la mañana persigue esclarecer las críticas surgidas tras conocerse correos electrónicos internos que apuntarían a un supuesto incumplimiento de protocolos de higiene y a la posible reutilización de catéteres de un solo uso en el centro ilicitano, gestionado por el grupo Ribera Salud. Por la tarde, el pleno abordó también una moción más amplia sobre el modelo concesional en la sanidad valenciana, en un debate marcado por la tensión política y los reproches cruzados.

Compromís cuestiona la credibilidad del conseller

Desde Compromís, su portavoz incidió en la necesidad de acceder a la documentación que, a su juicio, aclararía definitivamente lo ocurrido. “La falta de credibilidad del conseller es palmaria. Lleva tres años diciendo que va a hacer unos informes que no hemos visto nunca y la semana pasada en las Cortes dijo que él le había preguntado a Ribera Salud sí todo lo hacían bien y que le dijeron que sí. Pedimos seriedad ante este asunto, ya que son los propios correos de la empresa, del personal no sanitario de la empresa, los que manifiestan que se están incumpliendo protocolos de higiene sanitaria y además, aconsejan a otros hospitales que gestionan que se los ahorren para incrementar la facturación”, aseguraba el portavoz de Sanidad de la formación, Carles Esteve.

Hospital Universitario del Vinalopó: Ocho años cuidando de tu salud / INFORMACIÓN

La coalición aseguró haber ofrecido retirar la petición de comisión si se facilitaba acceso completo a la documentación relativa a la compra y uso de los dispositivos. “Nosotros le hemos ofrecido retirar la petición de investigación si se compromete a darnos acceso a la documentación, sin adulterar, que demuestren la compra de catéteres y el registro de uso de estos. Pero el conseller no es fiable ni transparente, hay comportamientos que apuntan a que vela por intereses ajenos a la ciudadanía que usa el Hospital del Vinalopó y más familiares, dado que su hermana es cargo en Ribera Salud y su hermano el gerente de una clínica que hace unos meses compró la empresa concesionaria”, sentenciaba Esteve.

El PSPV reclama transparencia y control

En la misma línea, la portavoz socialista de Sanidad, Yaissel Sánchez, defendió en el hemiciclo que "la Comunitat Valenciana no puede permitirse, de nuevo, ni una sola sombra de desconfianza y desprestigio y lamentablemente esa sombra aparece cuando hablamos de la sanidad" y calificó de "gravisimo que en el único hospital público que queda en nuestra tierra gestionado por Ribera Salud se este produciendo, al parecer, una reutilización de material sanitario".

Sánchez sostuvo que la comisión de investigación es necesaria para que "esclarezca cualquier duda, dé respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos y compruebe si se cumplieron con los controles de vigilancia por parte de la Conselleria". A su juicio, "si todo se ha producido correctamente y no ha existido ninguna irregularidad, el PP tendría que ser el primero en apoyar esta comisión".

La diputada socialista añadió que "tres meses después no podemos conformarnos con una simple inspección que más bien ha sido un tranquilizante político para el Partido Popular" y recordó que "una inspección puntual no sustituye la obligación de cumplir con el pliego de condiciones y mucho menos a una auditoria en profundidad". Además, lamentó que a la derecha "le interese más proteger a Ribera Salud que despejar cualquier sombra de duda sobre la seguridad de los pacientes" y remarcó que "votar a favor de esta comisión es hacerlo a favor de la transparencia, la seguridad del paciente y la confianza en nuestro sistema sanitario". En su intervención finalizó asegurando que "No existen las medidas tintas: o se está con la transparencia o con el silencio: o se está en el control o en la complicidad".

El PP niega irregularidades y defiende la gestión

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Nieves Martínez, rechazó de plano las acusaciones de la izquierda. “Todo es rotundamente falso, como ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en reiteradas ocasiones. Se ha llevado a cabo una investigación en el centro que determinó que no hay pruebas de la reutilización de material. Pero eso le da igual a la izquierda porque solo buscan el ataque gratuito, el espectáculo y sembrar dudas con infundios que desprestigian la sanidad. Por mucho que se les diga y se les demuestre, no lo quieren admitir. En el fondo, con sus afirmaciones infundadas, cuestionan a los funcionarios y al código deontológico de los profesionales sanitarios”.

Desde el PP en las Cortes remarcaron que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "ya había señalado anteriormente que es muy improbable la reutilización de catéteres de un solo uso en este hospital. Se realizan controles extraordinarios en todos los centros de manera periódica y ordinaria y no se han detectado irregularidades. Cuando se prorroga la gestión privada de un hospital se hace de manera clara, pública y sujeta a la Intervención General y a la Abogacía de la Generalitat”.

Desde el PP insistieron en que se han efectuado controles extraordinarios y que no existen pruebas que avalen las sospechas, subrayando que la gestión concesional se ajusta a la legalidad vigente y cuenta con los mecanismos de fiscalización pertinentes.