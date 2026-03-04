El alcalde de Elche cifra en 14 los ilicitanos sin salir de Oriente Medio por el cierre del espacio aéreo

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, cifró este miércoles en 14 los ilicitanos que permanecen atrapadis en países del Golfo Pérsico tras el cierre del espacio aéreo en gran parte de Oriente Próximo a raíz de la escalada militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según explicó el regidor, el Ayuntamiento mantiene un contacto constante con los afectados para trasladarles la información que reciben desde embajadas y consulados españoles, además de ofrecer apoyo institucional mientras se prolonga la incertidumbre. “El contacto es fluido, estamos en permanente comunicación y les hemos trasladado todas las disposiciones que nos llegan. La situación es compleja y básicamente queremos trasladarles un mensaje de esperanza y de tranquilidad”, apuntó el regidor desde Futurmoda esta jornada.

Redes sociales

Al hilo, el primer edil señaló que el Consistorio está utilizando también las redes sociales para facilitar la comunicación con quienes puedan encontrarse en la zona. “Si hay ilicitanos o compatriotas de nuestro entorno que estén allí y necesiten ese contacto permanente con una institución pública, pueden hacerlo a través del Instagram del Ayuntamiento o de mi propio perfil como alcalde para seguir tramitando y haciendo gestiones”, añadió el responsable municipal.

Entre las personas afectadas hay vecinos que se encontraban de paso por la región o visitando a familiares. Ruz relató que esta misma mañana recibió el mensaje de un ilicitano que hacía escala en Doha cuando estalló la crisis, mientras que en las últimas horas también se ha tenido constancia de una vecina en Bahréin y de una familia de seis miembros retenida en Kuwait, aunque no se descarta que pueda haber más vecinos en busca de una solución.

Vuelos cancelados

La situación se ha agravado en los últimos días tras la escalada militar iniciada con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, a los que Teherán respondió con una oleada de misiles y drones dirigidos contra Israel y también contra bases estadounidenses en la región. Como consecuencia, varios países del Golfo han cerrado total o parcialmente su espacio aéreo y numerosas aerolíneas han suspendido rutas, provocando la cancelación de miles de vuelos.

Entre los afectados hay dos familias ilicitanas que viajaron a Kuwait el pasado 19 de febrero para visitar a familiares. Su plan era regresar a España el sábado pasado, volando primero a Dubái y desde allí a Alicante, pero el estallido del conflicto frustró su salida.

Noticias relacionadas

Como relataron este 4 de marzo a INFORMACIÓN, desde entonces viven pendientes de las alertas de seguridad. “Por las noches suenan alarmas de peligro y prácticamente no dormimos. Estamos muy nerviosos”. Narran también que la recomendación recibida de forma extraoficial por parte de la embajada ha sido abandonar el país por carretera hacia Arabia Saudí, una opción que consideran arriesgada. “Nos dicen que alquilemos un coche y viajemos hasta quince horas por el desierto, pero nadie nos garantiza que desde allí podamos volar”, manifestaron.