El PSOE de Elche reclama un millón de euros para ayudar al pequeño comercio
Los socialistas pedirán en el pleno a PP y Vox que vuelvan los bonos consumo y que haya líneas directas para modernizar y digitalizar como placaje contra el cierre de negocios
El PSOE de Elche demandará en el próximo pleno que el bipartito de PP y Vox dedique un millón de euros en ayudas para autónomos y el pequeño comercio. En concreto, proponen que se diseñe un plan municipal para dirigir medio millón a los bonos consumo y otro medio millón a fomentar la digitalización y modernización de los establecimientos para mejorar su viabilidad.
El portavoz del grupo socialista, Héctor Díez, anunció este miércoles que presentará una moción en el pleno de marzo para reclamar al Ejecutivo local estas medidas de apoyo al pequeño comercio y a los autónomos de la hostelería y los servicios, con medidas concretas que pasan por las ayudas directas, la recuperación de bonos consumo, como ya propuso el grupo socialista en las enmiendas al presupuesto municipal, y bonificación de tasas.
Reconversión de locales
Díez advirtió que se está dando una "preocupante situación" en el sector y aseguran que se está dando un repunte en la bajada de persianas de negocios, lo que creen que está motivando que multitud de bajos comerciales terminen reconvertidos en viviendas.
Frente a ello, los socialistas reprobaron que el equipo de gobierno haya rechazado los bonos consumo para 2026 y que se haya producido un recorte de 25.000 euros para las partidas de dinamización comercial.
Apoyo
Por ello, desde la agrupación insisten en la necesidad de apoyar al comercio tradicional y a los autónomos que sustentan esta actividad, de ahí que propongan una bateria de cuatro propuestas que pasan por ayudas directas para modernización, digitalización y eficiencia energética; puesta en marcha de bonos consumo; recuperación de la partida de dinamización comercial recortada; y estudio para bonificar o reducir las tasas municipales que soporta el sector para adaptarlas a la situación actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Rosa Rodríguez cuenta en la UMH de Elche cómo consiguió el récord histórico de Pasapalabra
- La denuncia por robo a una familia a punta de pistola dispara la tensión vecinal en una pedanía de Elche
- Los cambios en el plan de reforma del barrio Porfirio Pascual de Elche elevan los costes un 41 % hasta llegar a los 16,8 millones
- Detenidos dos promotores en Elche por estafar más de 160.000 euros en reformas en viviendas
- La Rosalía de Elche que revoluciona el metal sinfónico con su banda sueca