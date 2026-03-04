El PSOE de Elche reclama un millón de euros para ayudar al pequeño comercio

El PSOE de Elche demandará en el próximo pleno que el bipartito de PP y Vox dedique un millón de euros en ayudas para autónomos y el pequeño comercio. En concreto, proponen que se diseñe un plan municipal para dirigir medio millón a los bonos consumo y otro medio millón a fomentar la digitalización y modernización de los establecimientos para mejorar su viabilidad.

El portavoz del grupo socialista, Héctor Díez, anunció este miércoles que presentará una moción en el pleno de marzo para reclamar al Ejecutivo local estas medidas de apoyo al pequeño comercio y a los autónomos de la hostelería y los servicios, con medidas concretas que pasan por las ayudas directas, la recuperación de bonos consumo, como ya propuso el grupo socialista en las enmiendas al presupuesto municipal, y bonificación de tasas.

Reconversión de locales

Díez advirtió que se está dando una "preocupante situación" en el sector y aseguran que se está dando un repunte en la bajada de persianas de negocios, lo que creen que está motivando que multitud de bajos comerciales terminen reconvertidos en viviendas.

Frente a ello, los socialistas reprobaron que el equipo de gobierno haya rechazado los bonos consumo para 2026 y que se haya producido un recorte de 25.000 euros para las partidas de dinamización comercial.

El portavoz del PSOE de Elche, Héctor Díez. / INFORMACIÓN

Apoyo

Por ello, desde la agrupación insisten en la necesidad de apoyar al comercio tradicional y a los autónomos que sustentan esta actividad, de ahí que propongan una bateria de cuatro propuestas que pasan por ayudas directas para modernización, digitalización y eficiencia energética; puesta en marcha de bonos consumo; recuperación de la partida de dinamización comercial recortada; y estudio para bonificar o reducir las tasas municipales que soporta el sector para adaptarlas a la situación actual.