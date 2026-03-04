La Policía Nacional detiene a un repartidor en Elche por apropiarse de paquetes con teléfonos móviles valorados en 7.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 38 años como presunto autor de delitos de hurto y falsedad documental tras, supuestamente, apropiarse de paquetes que contenían teléfonos móviles de alta gama aprovechando su trabajo como repartidor. El valor de los terminales sustraídos ronda los 7.000 euros, según fuentes policiales.

El arrestado se valía de su condición laboral para hacerse con los envíos y, posteriormente, revendía los dispositivos a través de plataformas digitales de compraventa, aportando facturas falsificadas de una conocida superficie de venta de productos electrónicos para dotar a los artículos de apariencia legal.

Investigación tras detectar precintos manipulados

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una empresa de telefonía móvil que había detectado irregularidades en algunos de los precintos de los paquetes recibidos en fechas recientes. Las anomalías levantaron sospechas sobre posibles manipulaciones durante el proceso de distribución.

Los agentes comprobaron que los repartos en cuestión habían sido realizados, al parecer, por la misma empresa de paquetería y, más concretamente, por el mismo repartidor. A partir de ahí, las pesquisas se centraron en analizar su entorno y actividad.

Ventas online y facturas falsas

Durante las gestiones policiales, los investigadores localizaron un perfil vinculado al sospechoso en una conocida plataforma de compraventa de objetos de segunda mano en internet. En ese perfil figuraba un historial relevante de anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama, de marcas y modelos similares a los investigados.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Las indagaciones condujeron también hasta otro punto de venta de telefonía móvil que había detectado irregularidades en entregas de paquetes con terminales, lo que reforzó la línea de investigación.

Posteriormente, los agentes identificaron a dos personas que habían adquirido dispositivos al ahora detenido a través de esa plataforma digital. Ambos compradores manifestaron que el vendedor les entregó una factura de una conocida superficie de venta de productos electrónicos, lo que les generó confianza sobre la procedencia lícita del producto.

Sin embargo, al consultar con el establecimiento, se comprobó que las facturas eran documentos falsos y que no habían sido emitidas por la empresa. Además, los terminales reflejados en esos justificantes tampoco habían sido comercializados por dicha superficie.

Detención e imputación de delitos

Con todos los indicios recabados y tras identificar plenamente al investigado, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención como presunto responsable de los delitos de hurto y falsedad documental.

La Policía considera que el arrestado aprovechó su acceso directo a los envíos para apropiarse de los paquetes que contenían teléfonos móviles y darles salida en el mercado de segunda mano mediante una estrategia que buscaba aparentar legalidad. La investigación permitió esclarecer los hechos y recuperar información clave sobre el destino de los terminales sustraídos.