Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Respuesta SánchezGestor Les NausPLD Space JapónEs-Alert TorreviejaRafa Mir firmasDenuncia Vito QuilesAviso amarillo lluvias
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía Nacional detiene a un repartidor en Elche por apropiarse de paquetes con teléfonos móviles valorados en 7.000 euros

El arrestado falsificaba facturas de una gran superficie para revender los terminales de alta gama en plataformas online

El arrestado fue conducido a la Comisaría de Elche

El arrestado fue conducido a la Comisaría de Elche / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

V. L. Deltell

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 38 años como presunto autor de delitos de hurto y falsedad documental tras, supuestamente, apropiarse de paquetes que contenían teléfonos móviles de alta gama aprovechando su trabajo como repartidor. El valor de los terminales sustraídos ronda los 7.000 euros, según fuentes policiales.

El arrestado se valía de su condición laboral para hacerse con los envíos y, posteriormente, revendía los dispositivos a través de plataformas digitales de compraventa, aportando facturas falsificadas de una conocida superficie de venta de productos electrónicos para dotar a los artículos de apariencia legal.

Investigación tras detectar precintos manipulados

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una empresa de telefonía móvil que había detectado irregularidades en algunos de los precintos de los paquetes recibidos en fechas recientes. Las anomalías levantaron sospechas sobre posibles manipulaciones durante el proceso de distribución.

Los agentes comprobaron que los repartos en cuestión habían sido realizados, al parecer, por la misma empresa de paquetería y, más concretamente, por el mismo repartidor. A partir de ahí, las pesquisas se centraron en analizar su entorno y actividad.

Ventas online y facturas falsas

Durante las gestiones policiales, los investigadores localizaron un perfil vinculado al sospechoso en una conocida plataforma de compraventa de objetos de segunda mano en internet. En ese perfil figuraba un historial relevante de anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama, de marcas y modelos similares a los investigados.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Las indagaciones condujeron también hasta otro punto de venta de telefonía móvil que había detectado irregularidades en entregas de paquetes con terminales, lo que reforzó la línea de investigación.

Posteriormente, los agentes identificaron a dos personas que habían adquirido dispositivos al ahora detenido a través de esa plataforma digital. Ambos compradores manifestaron que el vendedor les entregó una factura de una conocida superficie de venta de productos electrónicos, lo que les generó confianza sobre la procedencia lícita del producto.

Sin embargo, al consultar con el establecimiento, se comprobó que las facturas eran documentos falsos y que no habían sido emitidas por la empresa. Además, los terminales reflejados en esos justificantes tampoco habían sido comercializados por dicha superficie.

Detención e imputación de delitos

Con todos los indicios recabados y tras identificar plenamente al investigado, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención como presunto responsable de los delitos de hurto y falsedad documental.

Noticias relacionadas y más

La Policía considera que el arrestado aprovechó su acceso directo a los envíos para apropiarse de los paquetes que contenían teléfonos móviles y darles salida en el mercado de segunda mano mediante una estrategia que buscaba aparentar legalidad. La investigación permitió esclarecer los hechos y recuperar información clave sobre el destino de los terminales sustraídos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
  2. La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
  3. Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
  4. La denuncia por robo a una familia a punta de pistola dispara la tensión vecinal en una pedanía de Elche
  5. Los cambios en el plan de reforma del barrio Porfirio Pascual de Elche elevan los costes un 41 % hasta llegar a los 16,8 millones
  6. Detenidos dos promotores en Elche por estafar más de 160.000 euros en reformas en viviendas
  7. La Rosalía de Elche que revoluciona el metal sinfónico con su banda sueca
  8. Talan por segunda vez cuatro naranjos recién plantados en una calle de Elche

Familias de Elche atrapadas en Kuwait: "Nos dicen que crucemos el desierto en coche, estamos desamparados"

Familias de Elche atrapadas en Kuwait: "Nos dicen que crucemos el desierto en coche, estamos desamparados"

Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas

Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas

Elche conectará sus senderos con Aspe y Crevillent para llegar a un corredor de 50 kilómetros

Elche conectará sus senderos con Aspe y Crevillent para llegar a un corredor de 50 kilómetros

Las federaciones mayoritarias de Ampas abogan por sacar la religión de los centros educativos

Las federaciones mayoritarias de Ampas abogan por sacar la religión de los centros educativos

La Policía Nacional detiene a un repartidor en Elche por apropiarse de paquetes con teléfonos móviles valorados en 7.000 euros

La Policía Nacional detiene a un repartidor en Elche por apropiarse de paquetes con teléfonos móviles valorados en 7.000 euros

El 325 aniversario de la talla del Nazareno de Elche motiva un Encuentro único con la Dolorosa el Miércoles Santo

Dinero para financiar investigaciones sobre cáncer, corazón, demencias y patologías raras en Alicante

Dinero para financiar investigaciones sobre cáncer, corazón, demencias y patologías raras en Alicante

El ilicitano Andrés Soto, Agricultor del Año del Camp d’Elx

El ilicitano Andrés Soto, Agricultor del Año del Camp d’Elx
Tracking Pixel Contents