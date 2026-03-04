El PP exigirá al Gobierno que mantenga la gratuidad del aparcamiento de la estación del AVE de Elche

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche llevará al próximo pleno una moción para exigir al Gobierno de España que no imponga el cobro del aparcamiento en la estación de Alta Velocidad del municipio. La iniciativa surge tras conocerse que ADIF estaría valorando eliminar la gratuidad actual del estacionamiento, una posibilidad que los populares consideran lesiva para los intereses de la ciudad. La posibilidad de que se cobre por aparcar existe, como ya adelantó este periódico.

“Un NO rotundo” al Ministerio

El presidente del PP local y alcalde, Pablo Ruz, ha advertido de que la estación se encuentra ubicada fuera del casco urbano, lo que ya supone, a su juicio, un punto flaco frente a otras capitales donde la Alta Velocidad está integrada en el centro. En este sentido, señala que “la estación se encuentra fuera del casco urbano y que los ilicitanos ya parten de una situación de desventaja respecto a otras ciudades donde el AVE está plenamente integrado en el centro urbano. El aparcamiento gratuito es una referencia para que esta estación tenga éxito y nos enteramos que están estudiando hacerlo de pago, por eso le decimos al Ministro Puente: no. Un NO rotundo”.

Para los populares, el estacionamiento sin coste es un elemento clave para garantizar la competitividad y el uso de la infraestructura, especialmente teniendo en cuenta su localización periférica y la dependencia del vehículo privado para acceder a ella.

Adif reconoce que uno de los mayores reclamos de la estación de Matola está en la gratuidad del aparcamiento. | MATÍAS SEGARRA / Matías Segarra

Reclamo de inversiones pendientes

Ruz enmarca esta posible decisión en un contexto más amplio de reivindicaciones históricas en materia ferroviaria. “Elche seguirá esperando inversiones clave mientras se plantea ahora que los vecinos tengan que pagar por aparcar en una estación que ni siquiera cuenta con conexión de Cercanías con el aeropuerto”, señala el alcalde.

En la moción que defenderán en el pleno, los populares instarán al Ejecutivo central a mantener el carácter gratuito del aparcamiento y a descartar cualquier medida que suponga, en su opinión, un perjuicio añadido para los usuarios habituales de la estación.

Además, el Grupo Popular volverá a poner sobre la mesa una serie de demandas que considera prioritarias para la ciudad como la modernización de la línea de Cercanías C-2 que une Elche con Alicante y Murcia, la ejecución urgente de la conexión ferroviaria con el Aeropuerto Alicante-Elche y la mejora y mantenimiento adecuado de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad.

Estas reclamaciones forman parte de una agenda que el PP local viene defendiendo en los últimos años y que ahora vincula directamente con el debate sobre el estacionamiento en la estación del AVE.

Defensa “firme” de los intereses locales

Desde el Partido Popular sostienen que la ciudad no puede seguir acumulando retrasos e incumplimientos en materia de infraestructuras mientras se estudian nuevas cargas económicas para sus ciudadanos. Consideran que imponer el pago por aparcar en la estación supondría un agravio adicional para los usuarios, en un contexto en el que siguen pendientes conexiones estratégicas como la del aeropuerto o la mejora de la red de Cercanías.

Con esta moción, el grupo municipal pretende fijar una posición clara del Ayuntamiento frente al Gobierno central y trasladar al Ministerio de Transportes el rechazo institucional a cualquier modificación que elimine la gratuidad del aparcamiento. El debate se abordará en la próxima sesión plenaria, donde los populares defenderán, según avanzan, una postura “firme” en defensa de los intereses de la ciudad.