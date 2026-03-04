Elche conectará sus senderos con Aspe y Crevillent para llegar a un corredor de 50 kilómetros

Elche impulsará la conexión de su red de senderos naturales con los itinerarios existentes en Aspe y Crevillent para crear un gran recorrido continuo de más de 50 kilómetros a junto al río Vinalopó. El objetivo del Ejecutivo local de PP y Vox es consolidar un corredor verde que atraviese el municipio de norte a sur y que refuerce el atractivo turístico, deportivo y medioambiental del entorno natural ilicitano.

Es el anuncio que hizo este miércoles el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, durante una visita al sendero sur del Vinalopó, donde el Ayuntamiento ha iniciado trabajos de desbroce y acondicionamiento para mejorar la accesibilidad del recorrido, teniendo en cuenta que había tramos con maleza de varios metros de altura que hacía impracticable incluso el paso, especialmente en zonas próximas al cauce del río, donde la vegetación crece con más intensidad después de las últimas lluvias. Las labores se están llevando a cabo con maquinaria agrícola y tractores con tal de hacer más cómodo el paso de caminantes y ciclistas que utilizan a diario este pulmón verde.

12.000 euros

Según explicó el edil, la actuación forma parte del mantenimiento periódico de los más de 40 kilómetros de senderos que se habilitaron el pasado año en el entorno del río, mientras que las tareas, desde el entorno urbano hacia La Marina, se prolongarán aproximadamente durante una semana y cuentan con una inversión cercana a los 12.000 euros, que se asumen con medios municipales.

Labores de desbroce este miércoles en el sendero sur de Elche / J.R.Esquinas

Esta actuación de preparación del terreno irá ligada a la futura ampliación de la red de senderos para crear un gran itinerario natural que conecte distintos espacios del valle del Vinalopó. La propuesta contempla unir el sendero sur con la red de caminos del entorno del pantano de Elche y posteriormente enlazar estos recorridos con los senderos existentes en los municipios vecinos de Aspe y la sierra de Crevillent.

Coordinación

El proyecto ya se encuentra en fase de coordinación con los municipios vecinos, según expuso Román, que espera que a finales de 2026 pueda ser una realidad. Avanzó que esta conexión no implicará realizar obras, ya que los caminos ya son existentes, con lo que la actuación consistirá principalmente en señalizar los tramos, registrar el itinerario como sendero oficial y completar pequeños tramos de conexión, todo con la mirada puesta en que en las guías senderistas en las que se fijan los usuarios pueda constar una gran ruta conectada.

Con ello, desde Medio Ambiente confían en que la iniciativa reforzará el turismo de naturaleza y pondrá en valor espacios que en muchos casos son desconocidos incluso para los propios vecinos. Eso sí, el propio responsable municipal aprovechó la visita al enclave natural para reivindicar a la ciudadanía que se comporte de forma cívica con tal de que los espacios se mantengan en buen estado ya que puede apreciarse que hay ciertos residuos que algunos senderistas tiran.

Una toallita entre la vegetación del sendero / J.R.Esquinas

Sobre esta cuestión precisamente corredores han venido alertando en los últimos tiempos como Erica Sánchez, creadora de contenido del portal Corroysoymujer que justo hace días denunciaba en redes sociales que tras la celebración de la Ultrahélike, prueba en la que participa desde la organización, se había encontrado con restos de botellas, papeles y geles que participantes consumen durante el recorrido para mantenerse nutridos y después acaban por los caminos. Por ello llamó a la necesidad de cuidar entre todos del entorno.

Toallitas

Cuestión a parte son la multitud de toallitas que pueden verse entre la vegetación. Precisamente para minimizar esta situación, la Administración local trabaja junto a Aigües d’Elx en distintas actuaciones de protección ambiental del entorno del río Vinalopó. Una de ellas es la ampliación de los sistemas para evitar que los residuos procedentes de la red de alcantarillado lleguen al cauce del río durante episodios de lluvia.

“Desde hace unos meses venimos probando sistemas de retención de sólidos para evitar que, en caso de desbordamientos de las redes pluviales, los residuos lleguen al medio natural”, apuntaba María José Toledo, gerente de la empresa mixta. Recientemente se han colocado redes en puntos estratégicos del sistema de drenaje urbano que permiten retener los residuos sólidos que arrastran las primeras aguas de lluvia, las que suelen concentrar mayor cantidad de suciedad.

Sistema de redes que se ha instalado para evitar que toallitas y otros residuos acaben en el sendero tras las lluvias / J.R.Esquinas

Prueba piloto

Inicialmente se instalaron en el puente de Barrachina como prueba piloto, pero tras comprobar su funcionamiento se ha ampliado el sistema hasta alcanzar la decena de instalaciones de estos elementos. Y efectivamente, el grueso de residuos que más se detecta en estas redes son las toallitas húmedas, que generan numerosos problemas en el sistema de saneamiento. “No se degradan y se apelmazan formando auténticos tapones”, alertó la responsable de Aigües d’Elx. Por ello la empresa continúa evaluando distintos materiales, dimensiones y sistemas de instalación para mejorar la eficacia de estos dispositivos y poder extenderlos a más puntos del municipio.