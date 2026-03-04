La Ultrahélike recauda 5.000 euros para reducir el absentismo en menores gitanos

Una carrera día y noche en Elche que servirá para que los menores gitanos tengan más oportunidades de estudiar. La Asociación Cultural y Deportiva de la Policía Local de Elche, organizadora de la UltraHélike, entregó este miércoles un cheque de 5.000 euros que se han logrado recoger de una parte de la venta de los dorsales que se destinó a una causa solidaria.

Secretariado gitano

Este año, la cuantía irá directa a la Fundación Secretariado Gitano de Elche, en concreto al proyecto “Promociona” con el que se busca ayudar a niños y niñas además de adolescentes de la comunidad gitana a través del refuerzo educativo extraescolar. El reto es ofrecerles un futuro mejor y posibilitar que los jóvenes finalicen los estudios obligatorios y continúen estudiando, tratando de rebajar las cifras de absentismo escolar y mejorando, las condiciones de acceso al mercado laboral.

Uno de los momentos de la prueba / Matías Segarra

Entrega

Al acto de entrega asistió el alcalde, Pablo Ruz, el concejal de Deportes, José Antonio Román así como el jefe del cuerpo de seguridad municipal, César Zaragoza, así como responsables de la Fundación Secretariado Gitano. En el acto se volvió a incidir en que esta última edición ha sido todo un éxito en cuanto a participación y acogida por parte de los 2.000 participantes que formaron parte de la misma el pasado 21 de febrero. Es la única prueba de ultra distancia de Elche con dos modalidades, 100 y 50 kilómetros.