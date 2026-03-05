Universidad Miguel Hernández
Debate y proyección junto a "Towanda Rebels" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la UMH de Elche
El Aula Magna del edificio Altabix reunirá el 9 de marzo diálogo y reflexión académica sobre igualdad organizado por la Unidad Institucional
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebrará el próximo lunes 9 de marzo de 2026 una jornada de reflexión feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer, que incluirá la proyección de un documental y un posterior debate con las creadoras del proyecto Towanda Rebels. El encuentro, titulado "Aún es tiempo de feminismo", se desarrollará entre las 10 y las 12.30 horas en el Aula Magna del edificio Altabix, en el campus de Elche, con entrada libre hasta completar aforo.
La actividad está organizada por la Unidad de Igualdad de la UMH y se plantea como un espacio de análisis, debate y divulgación sobre la situación actual del movimiento feminista desde una perspectiva académica y social. Durante la jornada participarán investigadoras, responsables institucionales y las autoras del documental que da nombre al evento.
Apertura institucional de la jornada
El acto comenzará a las 10 horas con la inauguración oficial, que correrá a cargo de Rosario Carmona Paredes, directora de la Unidad de Igualdad de la universidad, y Purificación Heras González, vicerrectora adjunta de Igualdad y Diversidad de la institución académica.
Ambas responsables serán las encargadas de dar la bienvenida a las personas asistentes y de contextualizar esta iniciativa dentro de las acciones que impulsa la universidad para promover la igualdad de género, la sensibilización social y el análisis crítico en torno a las desigualdades existentes.
La jornada forma parte del conjunto de actividades que la UMH organiza cada año en torno al 8 de marzo, una fecha que busca visibilizar los avances y retos pendientes en materia de igualdad entre mujeres y hombres tanto en el ámbito académico como en el conjunto de la sociedad.
Proyección del documental y mesa redonda
El núcleo central del encuentro será la proyección del documental "Aún es tiempo de feminismo", una obra que propone examinar y debatir el momento actual del movimiento feminista, así como los desafíos sociales, políticos y culturales que afronta en la actualidad.
Tras el visionado de la película, a las 11.45 horas, se celebrará una mesa redonda y debate en la que participarán las propias creadoras de la obra, Teresa Lozano y Zua Méndez, directoras, guionistas y productoras del documental, conocidas también por su trabajo en el proyecto divulgativo Towanda Rebels, que ha alcanzado gran difusión en redes sociales y espacios de reflexión feminista.
Durante este diálogo se abordarán cuestiones relacionadas con el papel del feminismo en la sociedad contemporánea, el impacto de los discursos igualitarios en el espacio público y los desafíos que aún persisten en materia de derechos y oportunidades.
El debate estará moderado por Juana Aznar Márquez, profesora de la universidad e integrante del Grupo de Investigación "Economía, Cultura y Género" (ECULGE) de la UMH, quien guiará la conversación entre las ponentes y el público asistente.
Clausura y participación académica
La jornada concluirá a las 12.30 horas con la clausura institucional, que estará a cargo de Anastasia Téllez Infantes, directora del grupo de investigación ECULGE y coordinadora de la actividad.
Este grupo universitario participa activamente en la organización del encuentro y trabaja en el análisis interdisciplinar de cuestiones relacionadas con economía, cultura y género, ámbitos desde los que se estudian las desigualdades estructurales y los procesos de cambio social vinculados a la igualdad.
Además de la participación del grupo ECULGE, la actividad cuenta con el apoyo institucional de la vicepresidencia primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, que colaboran en la puesta en marcha de esta iniciativa académica.
