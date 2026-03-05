La EUIPO cierra filas con Elche para lograr la Indicación Geográfica Protegida para la Palma Blanca del Domingo de Ramos

El Ayuntamiento de Elche y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) han reforzado este jueves su colaboración para impulsar la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Palma Blanca, una iniciativa que busca otorgar a esta tradición artesana un sello de calidad europeo y reforzar su presencia internacional. Durante un encuentro institucional en la Alcaldía, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, aprovechó la visita oficial del director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, para anunciar además la adjudicación del Plan de Uso y Gestión del Palmeral al estudio Amorós Rubiato Arquitectos por cerca de 66.000 euros.

El encuentro se produjo tras la firma de Negrão en el Libro de Honor de la ciudad y sirvió para escenificar el respaldo de la agencia europea con sede en Alicante a la candidatura de la palma ilicitana para obtener esta protección comunitaria.

Impulso europeo para proteger la Palma Blanca

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de esta colaboración institucional y subrayó el valor simbólico de que la iniciativa se desarrolle con el apoyo de la agencia europea ubicada en la provincia. El regidor recordó que el proyecto se anunció el pasado mes de noviembre durante los actos del Día del Palmeral, coincidiendo con el aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Desde entonces, el Ayuntamiento trabaja con la EUIPO para impulsar el reconocimiento europeo.

“Estamos trabajando junto con la Euipo para la obtención del distintivo de indicación geográfica protegida para la Palma de Elche”, explicó el primer edil, exponiendo que el objetivo es equiparar este producto artesanal a otros reconocimientos europeos de prestigio, como ocurre con el cristal de Murano, reforzando así la identidad del símbolo ilicitano.

El director ejecutivo de la EUIPO y el alcalde de Elche se reunían este jueves para ahondar en la Indicación Geográfica Protegida para la Palma Blanca / V. L. Deltell

“El objetivo es conseguir la denominación, pues como podemos pensar por ejemplo en el cristal de Murano o en otras denominaciones, no denominación de origen, pero algo relativamente parecido, pues ahora queremos aplicarlo a la Palma Blanca de Elche”, indicó João Negrão.

Este producto artesanal, elaborado a partir de hojas de palmera tratadas con técnicas tradicionales, se utiliza principalmente en las celebraciones del Domingo de Ramos y se exporta desde Elche a numerosos países. Actualmente, estas piezas artesanas se venden en España y también en países como Italia, Suiza, Francia o diversas regiones de América Latina, especialmente en territorios de tradición católica.

“La Palma Blanca de Elche se exporta, se expande y se lleva por el mundo entero. Ahora, esta distinción va a ser una manera también de seguir posicionando Elche en el mundo”, añadió el alcalde.

Plan de Uso y Gestión del Palmeral

El alcalde aprovechó la visita institucional para anunciar otro avance clave en la protección del patrimonio ilicitano: la preadjudicación del Plan de Uso y Gestión del Palmeral. Como reconocía el propio edil, "después de que quedara desierto en un primer intento, estamos ya en la preadjudicación, está prácticamente adjudicado ya el plan de uso y gestión de Palmeral después de un primer intento y una licitación desierta. Ahora, al final, se ha adjudicado a l estudio arquitectura Amorós Rubiato arquitectos por un montante de en torno a 66.000 euros", explicó.

El documento tendrá un plazo de redacción inferior a dos meses y responde a una obligación legal derivada tanto de la Ley del Palmeral de 2021 como de la declaración de la UNESCO en el año 2000. Este documento será una pieza fundamental del Plan Director del Palmeral y definirá la forma de gestionar los huertos de palmeras, en su mayoría ya bajo control municipal.

“Lo que va a hacer el plan de uso y gestión es definir cómo gestionamos los huertos públicos”, señaló el regidor. Según explicó, alrededor del 90 % de los huertos situados en el casco urbano ya son gestionados directamente por el Ayuntamiento tras décadas de adquisiciones y convenios.

El alcalde Elche entregó una reproducción de la Dama al director de la EUIPO / V. L. Deltell

El documento también abordará aspectos vinculados al trabajo tradicional del palmerero, la recolección de la palma y su comercialización. “Es muy importante que en este plan de uso y gestión también se vaya a hablar de cómo se recoge la palma, de cómo el oficio del palmerero, evidentemente, de cómo trabajar la palma y luego de cómo se exporta”, detalló.

Además, el plan incluirá un programa de reactivación agraria destinado a recuperar la actividad tradicional de los huertos.“El documento incorporará, y esto es muy importante, un programa de reactivación agraria, elemento fundamental para recuperar la actividad tradicional vinculada a los huertos”, explicó.

Apoyo de la EUIPO a productores locales

Por su parte, el director ejecutivo de la EUIPO valoró la tradición artesanal ilicitana y el potencial de la palma blanca para integrarse en el sistema europeo de indicaciones geográficas. Negrão destacó el dinamismo empresarial de la ciudad. “Siempre he admirado la capacidad innovadora de Elche, su parque industrial y empresarial es impresionante, con muchos productos que reciben protección a través de marcas, de diseños y después, evidentemente, estos productos son exportados a Europa, pero también a todo el mundo”, afirmó.

Negrão también subrayó la importancia de proteger la cultura local. “Pero por otro lado es una ciudad que sabe proteger sus tradiciones y eso es igualmente importante. La Palma de Elche es un gran gran ejemplo”. Según explicó, el sistema europeo permitirá otorgar un sello de calidad que facilite la presencia del producto en mercados internacionales.

“Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde, es un sello más, es algo más que los productores de la Palma pueden utilizar para llegar a todo el mundo y tener sus productos aún más presentes en mercados globales”, matizó Negrão.

En este sentido, aseguró que la EUIPO prestará apoyo técnico durante el proceso. “De nuestro lado estamos listos para prestar todo el apoyo que sea necesario para que esta protección sea una realidad en los próximos meses”. El responsable europeo incluso expresó su deseo de que la palma ilicitana sea uno de los primeros productos españoles registrados bajo este sistema.

El director de la EUIPO firmó en el Libro de Honor de Elche / V. L. Deltell

El procedimiento todavía debe recorrer varias fases administrativas. Primero, los productores deberán presentar la solicitud a través de la Generalitat Valenciana, que la trasladará a la Oficina Española de Patentes y Marcas antes de su evaluación final por la EUIPO. “Tenemos que tener todo bien hecho, bien listo para que la protección también pueda ser la adecuada”, concluyó Negrão.

Mientras tanto, el Ayuntamiento considera que la suma de iniciativas —la Ley del Palmeral, la declaración UNESCO, el futuro Plan de Uso y Gestión y la posible indicación geográfica— refuerza la estrategia de protección de uno de los patrimonios más emblemáticos de Elche. "Vamos sumando. Protegiendo, cuidando, divulgando y difundiendo nuestro Palmeral”, defendió el alcalde.