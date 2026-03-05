Fallece a los 70 años Pedro Soriano, referente del periodismo en Elche y ex director de RNE de Alicante

El periodista Pedro Soriano Aliaga, una de las voces más reconocidas del periodismo radiofónico vinculado a Elche y exdirector de Radio Nacional de España en Alicante, ha fallecido de madrugada a los 70 años tras sufrir un paro cardiaco. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito periodístico y social de la ciudad.

Hasta sus últimos días mantuvo una intensa relación con los medios. Este mismo miércoles participó como tertuliano en TeleElx, espacio en el que era colaborador habitual y donde destacaba por su análisis sereno y su profundo conocimiento de la actualidad política y social. Sus restos mortales han sido trasladados al tanatorio de Carrús, donde está instalada la sala 6, y la misa previa al entierro se celebrará este viernes a las 18 horas.

Trayectoria

Soriano desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en RTVE, donde ingresó por oposición en 1984. Fue director de RCE Almansa (1984-1985) y RCE Albacete (1985-1986), además de redactor y posteriormente director de RNE Elche entre 1990 y 1996. También dirigió RNE Cartagena entre 1989 y 1990.

Tras diferentes etapas como redactor en RNE Elche y RNE Alicante, asumió la dirección de RNE Alicante entre 2004 y 2008. Ese mismo año fue prejubilado tras el expediente de regulación de empleo aplicado en RTVE, según consta en la biografía publicada en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Desde 1998 colaboró con los diarios Las Provincias y La Verdad, del grupo Vocento, donde firmó artículos y análisis de actualidad.

Docencia

Durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011 fue profesor asociado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Elche, donde impartió la asignatura Teoría e Historia del Periodismo Español. Al poco tiempo, en 2011, ejerció como jefe de prensa en la campaña a rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche de Jesús Tadeo Pastor, que resultó elegido.

De Yecla a Elche

Pedro Soriano Aliaga nació en Yecla (Murcia) el 30 de mayo de 1955. Estudió el bachillerato en el Instituto Azorín y posteriormente cursó Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque nació en el municipio de la región vecina, fue en tierras ilicitanas donde asentó su vida personal y profesional, formó su familia y desarrolló buena parte de su carrera.

Condolencias

Entre las figuras que han querido expresar públicamente sus condolencias se encuentra el sindicalista Martín Carpena, también natural de Yecla: “Habiendo tenido noticias del fallecimiento de Pedro Soriano, quiero trasladar personalmente a todas las personas de los medios mi sentido pésame por tan triste pérdida. Yo conocí a Pedro desde hace mucho tiempo; es paisano mío de Yecla, un buen periodista y una gran persona. Mis condolencias a su familia. Un abrazo, amigo Pedro”, trasladó a este diario. "Ayer estuvimos juntos en la tertulia de Teleelx y hoy te has ido. DEP estimado Pedro Soriano. El periodismo pierde a una de sus referencias", apuntaba también por su parte el analista político Miguel Molina.

Su fallecimiento deja un rastro imborrable que sirvió de legado para nuevas generaciones de comunicadores, ya que su figura siempre estuvo muy ligada a la radio pública y al periodismo de proximidad, un profesional que continuó participando en el debate público hasta sus últimos días.