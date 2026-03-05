La Policía Local de Elche incorpora dos nuevos velocímetros homologados para controlar los patinetes

La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Elche presentó este jueves nuevas medidas para reforzar y favorecer el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en vigor desde el 1 de enero de 2026. En concreto, la Policía Local ha adquirido dos dispositivos para el control de la velocidad de los patinetes y otros VMP. Ya han pasado más de dos meses desde que los agentes comenzaran a hacer cumplir la nueva norma municipal y en total se han impuesto 228 denuncias en las 403 intervenciones realizadas, destacando como zonas de mayor actuación el centro de la ciudad y los barrios de Carrús y Altabix.

En las zonas peatonales de Elche está prohibido circular con patinete, es preciso bajarse de él / Áxel Álvarez

“Estamos atajando un problema que afecta directamente a la seguridad vial”, concretaba el edil del área, Claudio Guilabert. “La esencia de esta ordenanza no es sancionar, sino hacer pedagogía y dotar de mayor seguridad al municipio. Por eso seguimos invirtiendo en medios y recursos para que la Policía Local pueda realizar su trabajo con todas las garantías”.

Los patinetes se colocan sobre unos rodillos que comprueban la velocidad máxima a la que circulan / V. L. Deltell

Nuevas herramientas para hacer cumplir las normas

Entre las principales novedades destaca la adquisición de dos velocímetros homologados que permitirán comprobar la velocidad real que pueden alcanzar los patinetes eléctricos. El comisario principal jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, agradecía al Ayuntamiento la dotación de estos equipos “imprescindibles para controlar uno de los principales riesgos asociados a estos dispositivos, como es la velocidad”. Según exponía el responsable policial los aparatos están calibrados conforme a la normativa metrológica nacional y permitirán realizar controles exhaustivos.

Los vehículos de movilidad personal deben desarrollar por construcción una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h y entre 6 y 14 km/h en el caso de los modelos ligeros de más de 25 kilos, aplicándose un margen de corrección del 10%, lo que sitúa el límite en 27,5 km/h y 15,4 km/h respectivamente. Superar estas velocidades puede suponer una sanción.

Presentación de los nuevos equipos de control de velocidad para patinetes de la Policía Local de Elche / V. L. Deltell

El oficial José Sánchez ha detallado que los equipos adquiridos constan de rodillos de comprobación y una pantalla que genera un informe técnico con la velocidad máxima detectada y la trazabilidad del equipo homologado. “El dispositivo cuenta con certificado de calibración y garantiza que las mediciones se realizan conforme a la normativa vigente” explicaba.

Campaña de concienciación

Por su parte, la portavoz de la Policía Local, María José Aranda, anunciaba una campaña de concienciación en la que se habilitarán espacios públicos para que los usuarios puedan comprobar de forma voluntaria si su patinete cumple con la velocidad máxima permitida. “Queremos ofrecer tranquilidad a los usuarios y evitar riesgos derivados del exceso de velocidad. Nuestro objetivo es prevenir daños materiales y personales y fomentar un uso responsable”, indicaba.

La Policía Local realizará una campaña de concienciación sobre la velocidad de los patinetes antes de comenzar a sancionar / V. L. Deltell

Más de 200 multas

Según ha podido concretar INFORMACIÓN, la Policía Local de Elche ha impuesto 228 denuncias a conductores de vehículos de movilidad personal desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal el pasado 1 de enero. En ese mismo periodo, los agentes han realizado 403 intervenciones para comprobar documentación, características técnicas y cumplimiento de la normativa, lo que confirma que más de la mitad de los controles han terminado en sanción.

De las actuaciones realizadas, 163 conductores evitaron la multa al cumplir la normativa. Las zonas con mayor actividad policial han sido el centro urbano y el barrio de Carrús, con 93 intervenciones en cada uno, seguidos del entorno de la avenida de la Libertad con 38 y el barrio de Altavista con cerca de 80, además de controles puntuales en accesos a la ciudad, áreas universitarias, la ronda sur, el camino de los Magros o el polígono de Carrús. En las pedanías y extrarradio apenas se registraron entre tres y ocho actuaciones por zona.

Zonas con mayor uso

El mapa de intervenciones confirma que los espacios con mayor circulación de patinetes y vehículos similares son el centro, Carrús y el entorno universitario, donde se concentra un mayor volumen de desplazamientos diarios. Este escenario coincide con el incremento general del uso de estos vehículos en la ciudad, una tendencia que el Ayuntamiento intentó anticipar con campañas informativas y cursos formativos organizados con meses de antelación.

Los agentes de Elche mostraron cómo se mide la velocidad a la que puede ir un patinete / V. L. Deltell

Durante el último año, el consistorio impulsó sesiones en la Escuela Municipal de Educación Vial Pedro Tenza y salidas con agentes para explicar a los usuarios por dónde debían circular y cuáles eran las nuevas exigencias. Esta labor pedagógica se reforzó con charlas en centros educativos y con campañas dirigidas a familias y estudiantes.

En esas sesiones, los instructores insistían en mensajes como «Hazte ver, eres una pequeña luz roja en la inmensidad de la noche», una frase utilizada por los monitores policiales para subrayar la importancia de la visibilidad y la seguridad en la circulación nocturna.

Principales normas

La ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento establece nuevas obligaciones para bicicletas y patinetes con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Según explicó el alcalde, Pablo Ruz, «lo que pretende esta ordenanza -dijo el alcalde, Pablo Ruz- es regular, ordenar, establecer exigencias para algo que carecía de regulación y que es fundamental para velar por la seguridad de todos».

Los usuarios de patinete tienen que llevar casco en Elche / Áxel Álvarez

Entre las principales normas destaca que la edad mínima para conducir patinetes eléctricos es de 14 años, que el casco es obligatorio y que se exige contar con seguro de responsabilidad civil. También se prohíbe circular con más de una persona y queda vetado el uso de auriculares o el manejo del móvil mientras se conduce.

La normativa establece además que los patinetes eléctricos deben circular por la calzada o por carriles bici cuando existan, quedando prohibido hacerlo por aceras o zonas peatonales salvo en casos de movilidad reducida. Durante la noche es obligatorio disponer de luces o elementos reflectantes, y se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Los agentes pueden incluso inmovilizar el vehículo si no se cumplen estas condiciones.

En pasos de peatones, los conductores deben bajarse del patinete, y también está prohibido circular por autovías, autopistas o sujetarse a vehículos en marcha. La ordenanza fija además un régimen sancionador con multas de 75 euros para infracciones leves, 200 para graves y hasta 500 para muy graves.

Uno de los instructores policiales resume la filosofía de la norma señalando que "el objetivo principal de esta normativa es garantizar la convivencia segura entre todos los usuarios de la vía pública, estableciendo unas reglas claras adaptadas al crecimiento del uso de patinetes eléctricos en la ciudad".