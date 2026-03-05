Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los retos pendientes de la mujer empresaria

Sol Segura, directora de CEDELCO.

Sol Segura, directora de CEDELCO.

R. E.

Cada 8 de marzo es una llamada a la reflexión sobre los avances y los desafíos que aún persisten en la igualdad de género en el ámbito empresarial. En España, los avances en igualdad conviven todavía con datos que evidencian una brecha persistente en el mercado laboral y en los puestos de decisión. Las mujeres registran una tasa de paro superior a la masculina, lo que refleja que siguen soportando un mayor riesgo de desemple. Al mismo tiempo, ocupan aproximadamente el 40% de los puestos de alta dirección y consejeros en grandes compañías, porcentaje que desciende cuando se analiza el conjunto del tejido empresarial.

Desde el Círculo Empresarial de Elche y Comarca entendemos estos datos como una llamada a la acción. La presencia femenina en los órganos de gobierno crece, pero la realidad es que todavía hay menos mujeres dirigiendo empresas que trabajando en ellas, y la brecha salarial ronda el 13%. Reducir el paro femenino, impulsar su acceso a cargos directivos y cerrar la brecha retributiva no es sólo una cuestión de justicia social, sino una condición imprescindible para un modelo económico más competitivo, innovador y sostenible en nuestra comarca.

Los retos pendientes de la mujer empresaria

