“La opción de salida que nos da el Gobierno es un suicidio”, denuncian ilicitanos atrapados en Oriente Medio

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha reclamado este jueves al Ministerio de Asuntos Exteriores una solución “real, eficaz y segura” para evacuar a los 22 ilicitanos que permanecen en distintos países de Oriente Medio en plena escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El regidor mantiene contacto permanente con los afectados y ha solicitado una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para trasladarle la gravedad de la situación y exigir una alternativa que permita su regreso cuanto antes.

Actualmente el Ayuntamiento tiene constancia de cinco ilicitanos en Catar, uno en Baréin, tres en Abu Dabi y nueve en Kuwait, entre estos últimos tres menores de 6, 7 y 17 años. Según explicó Ruz en rueda de prensa celebrada en el consistorio con la participación por videoconferencia de dos de las afectadas, durante las últimas horas se han intensificado los contactos con embajadas y con la comisión creada por el Gobierno para coordinar la situación.

Ilicitanos en zona de conflicto, según un mapa facilitado por el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

El alcalde advirtió de que las opciones planteadas hasta ahora por el Ministerio son poco seguras. Así lo consideran los afectados. Durante su intervención afirmó que “hemos intensificado los contactos con las embajadas españolas y con la comisión creada por el Ministerio, pero las opciones que plantean, concretamente al grupo de ilicitanos en Kuwait, no son viables”.

Rechazo a cruzar el desierto

Una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento y de las familias es la alternativa propuesta para salir de Kuwait. Según explicó el alcalde, el plan consiste en cruzar alrededor de 1.500 kilómetros de desierto hasta otro aeropuerto operativo en la región. Ruz fue tajante al valorar esa posibilidad y señaló que “no es razonable ni seguro atravesar 1.500 kilómetros de desierto con niños pequeños en medio de un conflicto armado. Nos parece una barbaridad y no es una alternativa”.

El alcalde ofreció una rueda de prensa para mostrar la difícil situación de los 22 ilicitanos en Oriente Próximo / V. L. Deltell

El regidor insistió en que el objetivo es garantizar un regreso seguro para todos los afectados. En este sentido, anunció que pedirá formalmente una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores. “Lo único que queremos es que vuelvan a casa cuanto antes y con garantías. Hasta que no regresen los 22, no vamos a parar”, afirmó.

Durante la comparecencia, Ruz subrayó además el respaldo institucional a las familias atrapadas en la zona de conflicto. “Vamos a seguir presionando, vamos a seguir pidiendo una cita con el ministro porque Elche no os va a dejar solos”, añadió.

El alcalde explicó que el consistorio ha estado en contacto constante con los afectados durante las últimas horas. “Ayer estuvimos todo el día hablando con los 22 ilicitanos que todavía están en algunos de los países del conflicto”, señaló.

El testimonio desde Kuwait

En la rueda de prensa participaron por videoconferencia Susi Amorós y Beatriz Alcalá, dos de las ilicitanas que se encuentran en Kuwait junto a otros familiares y amigos. Desde allí relataron la situación que viven desde que comenzaron las cancelaciones de vuelos.

Amorós explicó que el viaje comenzó como unas vacaciones familiares. “Este viaje lo iniciamos como unas vacaciones aprovechando la temporada baja de mi negocio para viajar. Vinimos primero a Kuwait a visitar a unos familiares que residen aquí y después pasamos unos días en Dubái. Nuestro vuelo de regreso estaba previsto para el 1 de marzo, pero entonces comenzaron las cancelaciones”, relató.

Desde entonces han intentado reorganizar su regreso, pero los vuelos han sido anulados repetidamente. “Nos han ido cancelando vuelos, volvíamos a coger un vuelo nuevo para poder salir y nos han ido cancelando hasta este momento”, explicó.

Según Amorós, la respuesta recibida por parte de la Embajada española ha generado gran preocupación entre las familias. “La única respuesta de nuestro país ha sido que salgamos de aquí por nuestros propios medios cruzando el desierto con los riegos que ello conlleva. Nos dicen que todo correría por nuestra cuenta, incluso que, si nos pasara algo, la repatriación de los cuerpos sería responsabilidad de nuestras familias”, denunció.

Dos de las ilicitanas atrapadas en Kuwait destacaron su rechazo a los planes de evacuación del Gobierno de España / V. L. Deltell

En el grupo que permanece en Kuwait hay nueve personas, entre ellas tres menores, dos de ellos de 6 y 7 años, además de un adolescente de 17.

“La opción que nos da el Gobierno es un suicidio”

Bea Alcalá explicó que las familias descartan por ahora la alternativa planteada por las autoridades españolas porque consideran que pone en riesgo su seguridad. En un momento de la comparecencia fue contundente al describir la situación. “La opción que nos da el Gobierno de España es un suicidio porque no sabemos lo que nos va a pasar”, afirmó.

Alcalá detalló que el trayecto propuesto implicaría recorrer largas distancias por el desierto en un autobús para llegar al aeropuerto saudí, donde además no tienen garantizado un vuelo inmediato. Hay esperas de más de tres días y en ese tiempo pueden hasta cerrar el espacio aéreo, como nos ha sucedido aquí.

“Nos han propuesto hacer el trayecto en un autobús puesto por ellos, pero después nos dejarían en el aeropuerto, donde sabemos que hay varios días de espera sin garantías de vuelo”, explicó.

La afectada añadió que el trayecto sería especialmente complicado debido al contexto de guerra y a la presencia de grupos armados en la región. “Cruzar el desierto ya es un trayecto peligroso en condiciones normales por lo que ahora, en medio de una guerra lo es más si cabe”, afirmó.

También destacó el impacto emocional que supondría para los menores. “Mientras pueda mantener a los niños en una burbuja lo voy a hacer, no voy a exponerlos a un trayecto en lo que no sabemos qué puede ocurrir ya que en el desierto hay milicias y que te roben no es lo peor que puede pasarte”, indicó.

Alcalá lamentó además la falta de protección institucional que sienten en estos momentos. “Estamos hablando de un tema de seguridad y de amparo y ahora mismo me siento más amparada por el gobierno de Kuwait que por España y eso no puede ser”, añadió.

Contactos con Exteriores

Durante la comparecencia, el alcalde explicó que el Ayuntamiento seguirá mediando para lograr una solución diplomática que permita evacuar a los afectados sin riesgo. El consistorio está intentando contactar directamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladar las demandas de las familias. "Nadie entiende que el Ejército español no pueda asegurar su seguridad y que no se pueda asegurar un autobús para cuando nuestros paisanos lleguen al aeropuerto tengan el vuelo asegurado", exponía Ruz.

Mientras tanto, los afectados permanecen en una vivienda en Kuwait donde, según relataron, cuentan con alimentos y apoyo de familiares residentes en el país, aunque la situación es cambiante y depende de la evolución del conflicto.

Ruz confirmó además que una de las personas que se encontraba en Abu Dabi podría regresar este mismo jueves a España. Aún así, insistió en que el objetivo es garantizar la vuelta de todos los ilicitanos atrapados en la zona. p2El regidor reiteró que el Ayuntamiento mantendrá la presión institucional hasta lograrlo y recordó que la prioridad es la seguridad de las familias. “Hasta que no regresen todos a casa no vamos a parar”, concluyó.