La zona azul, Bicielx y la grúa cierran el año con déficit en Elche y la ORA apunta a 67 plazas menos para 2026

Una liquidación definitiva de 2025 que mejora los datos respecto al cierre provisional que se dio a mitad de diciembre, pero que, aún así, implica que el Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamientos, conocido como servicio ORA o la zona azul, acabó el pasado año en números rojos en Elche. Así se desprende de la liquidación del último ejercicio aprobada este jueves por la junta de gobierno local, que hizo lo propio con el servicio de la retirada y depósito de vehículos de la vía pública o grúa; y el servicio público en bicicleta en Elche o Bicielx, ambos también con pérdidas al finalizar 2025, y gestionados por la empresa pública municipal Pimesa como la zona azul.En concreto, por lo que respecta a la grúa, el saldo negativo se situó en 227.545 euros; la ORA en 35.212 euros; y Bicielx, que pasó en un punto fuera del orden del día, en 287.430 euros. Preguntada por la causa por la que el estacionamiento regulado había acabado en negativo, la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, se limitó a decir que los ingresos fueron de 614.298 euros mientras los costes totales del servicio se situaron en 649.000, lo que explica ese saldo negativo de algo más de 35.000 euros, por debajo, al menos, de lo que se estimaba en diciembre, cuando parecía que se podía cerrar con 100.000 euros en pérdidas.

Una grúa, en una imagen de archivo en Elche. / Matías Segarra

El plan de 2025

De hecho, llama la atención que en el programa anual de actuación, inversión y financiación de Pimesa para 2025, por lo que respecta al estacionamiento regulado, y tras señalar que la sociedad municipal presta este servicio público mediante gestión directa por acuerdo del pleno del Ayuntamiento en 1997, se detalla que el coste del servicio se calcula considerando los recursos necesarios para llevarlo a cabo, incluyendo recursos humanos, materiales y cargas de estructura necesarios para su ejecución. Unos costes que si en 2024 se establecieron en 650.336 euros, para 2025 se fijaron en 715.064 euros, por encima de las cifras que se acabaron dando públicamente en la junta de gobierno local de este jueves. Un aumento previsto para el ejercicio pasado que se atribuyó al incremento de los gastos de personal debido a la subida salarial aprobada a nivel estatal, y a los gastos de mantenimiento del servicio, entre los que se destacaba el repintado de la zona azul, “necesario para mantener en buen estado las plazas reguladas y asegurar su correcta visibilidad y uso”, se apostillaba. No obstante, se especificaba que, con la gestión de 965 plazas de aparcamiento reguladas, se estimaba una recaudación total de 544.677 euros en tasas para el año 2025, lo que les llevaba a situar la liquidación final en 170.136 euros.

BiciElx sigue en números rojos pese al esfuerzo inversor en carriles. / INFORMACIÓN

Las cifras para 2026

Por contra, para el presente año, según la programación anual de Pimesa para 2026, se sitúa el coste del servicio en 661.611 euros, prácticamente similar al de 2025, aunque también se apunta a un incremento del servicio para 2026 en comparación con 2025 por el aumento de los gastos de personal, debido al incremento salarial estimado para el ejercicio, “habiéndose contemplado contratos temporales para posibles sustituciones del personal directo”, se matiza. Entre otras cosas, porque se parte de un coste que en 2025 situó en 599.599 euros. Sea como fuere, más llamativo aún es que se concreta que hay 898 plazas de aparcamiento reguladas que se mantendrán en 2026, lo que implica 67 menos que las recogidas en la memoria de 2025. Mientras, la recaudación total estimada para 2026 se fija en 569.884 euros en concepto de tasas, lo que arroja una diferencia de 91.477 euros.

Pasos de peatones y poda de palmeras

Por otra parte, y al margen de la liquidación de los servicios de la ORA, la grúa y Bicielx, la junta de gobierno local también dio luz verde al inicio del expediente para la adjudicación del contrato para la adecuación de pasos de peatones en el término municipal de Elche, con un presupuesto base de licitación de 450.000 euros, en el que también se incluirán aceras, aunque las zonas en las que se actuará dependerá de lo que marquen los informes técnicos. Asimismo, se dio el plácet al inicio del expediente del servicio de poda de palmeras de los huertos históricos, con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto base de licitación que asciende a 307.408 euros. También aquí la portavoz de la junta se remitió a los informes técnicos, que serán los que marcarán las prioridades.

Subvención para AFAE

Finalmente, en esa misma comparecencia, la edil de Acción Social, Celia Lastra, explicó que se ha dado el visto bueno a un convenio con la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de Elche (AFAE), por el que la organización recibirá una subvención nominativa por valor de 50.000 euros para cofinanciar las obras de adecuación de un espacio que tenían en desuso y que va a facilitar que puedan recibir terapia 36 personas más, según la concejala, en sus instalaciones, situadas en la zona de La Portalada de Elche. “En la actualidad esta entidad social atiende a 150 personas a diario en el centro y a 70 en domicilio. Tienen una lista de espera de 90 personas y una porchada que permitía la edificabilidad para poder hacer un cerramiento, que es lo que permitirá que se pueda atender a 36 personas de esa lista de espera”, señaló Celia Lastra. En esta línea, además, comentó que también se han aprobado las bases de la convocatoria de concurrencia competitiva para las entidades de acción social para los programas, proyectos o actividades de carácter preventivo, de intervención, o formativo, con una dotación que pasa de 60.000 a 80.000 euros.