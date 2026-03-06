El 8M se reivindica con arte en Elche a través de 67 miradas hacia la mujer

La voz inconfundible de Felicidad Alarcón se abre paso entre las columnas del claustro de Las Clarisas de Elche recitando poemas que hablan de memoria, lucha, esperanza y libertad. Instantes antes, componentes de su grupo de teatro Anem al Gra hacen resonar versos y frases célebres de mujeres de todo el mundo que abrieron camino como Rosalía de Castro, Rosa Parks, Amelia Earhart o Coco Chanel.

Con esta simbólica perfomance se inauguró este viernes una completa exposición colectiva de la Asociación de Bellas Artes con motivo del Día Internacional de la Mujer, y cuando faltan dos días para la efeméride. La muestra reúne 66 pinturas y una escultura creadas por artistas, la mayoría mujeres, vinculadas a la entidad.

Las piezas permanecerán expuestas hasta el 29 de marzo, convirtiendo el histórico patio del antiguo monasterio de La Merced en una galería abierta donde confluyen distintas miradas sobre la feminidad, la reivindicación y la experiencia femenina. El horario es de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas mientras que los domingos sólo en la franja matutina.

Autoras y visitantes durante la muestra por el 8M / MATIAS SEGARRA

De Picasso a la Segunda Guerra Mundial

Entre los cuadros confluyen múltiples realidades como la de Inés Guillén Segarra, que quiso dedicar horas a recrear la Femme à la montre (La mujer del reloj), uno de los clásicos de Picasso. Confiesa que la idea le surgió tras el 50 aniversario de su muerte cuando la obra salió a subasta por 130 millones de euros. "Y dije, pues me lo pinto (risas)".

Esta ilicitana “de pura cepa” se incorporó a la asociación hace un par de años, aunque lleva pintando desde el año 2000. Aunque no se dedica profesionalmente al arte plástico, durante décadas trabajó como modista, una profesión que también exige precisión, paciencia y sensibilidad estética. Ahora, con más tiempo libre, puede dedica horas a su pasión ya que para ella pintar se ha convertido en pura terapia a la hora de explorar temas que le atraen personalmente. En estos momentos, por ejemplo, trabaja en un paisaje formado únicamente por piedras de colores en la orilla del mar, donde el agua ni siquiera aparece, pero cuya presencia se intuye.

Historia similar es la de Carmen Vidal, que después de trabajar durante gran parte de su vida como modelista de calzado y diseñadora de marroquineria, donde el dibujo formaba parte del proceso creativo, decidió retomar su interés por la pintura con la jubilación. Su obra expuesta tiene un tono más reivindicativo representando la lucha histórica de las mujeres a través de una figura femenina remangándose con el puño en alto, símbolo de fuerza y determinación. La obra conecta con imágenes de la Segunda Guerra Mundial y con la idea de que las mujeres también han tenido un papel activo en la historia, pese a haber estado invisibilizadas.

Las obras presentan diversidad de estilos pictóricos / MATIAS SEGARRA

Presión social

Junto a ella exponía su sobrina, María del Carmen Vidal Quiles, ilustradora y diseñadora gráfica que firma con sus dos apellidos como una forma de reivindicar la presencia de las dos ramas familiares. En este caso su cuadro presenta un fuerte contraste visual donde una mujer de rasgos suaves y expresión serena aparece sobre un fondo troquelado y fragmentado. La joven artista, que ve el arte como una "medicina natural para el alma", explica a INFORMACIÓN que esa oposición simboliza una tensión o la presión social por ajustarse a una determinada imagen de feminidad frente al deseo de ser una misma.

"Quería transmitir calma y recogimiento, la música en silencio, soledad", traslada Rita San Pedro, otra de las participantes que reflejó a una joven tocando el piano frente al mar. En su reflexión sobre el 8M, la autora considera que más allá de etiquetas o posicionamientos, el objetivo debe ser visibilizar los derechos humanos. A su juicio, durante mucho tiempo las mujeres han estado apartadas de determinados ámbitos por razones sociales, y el camino pasa por igualar oportunidades y valores.

Convivencia

Desde la organización matizan que en esta muestra conviven artistas experimentados con personas que comienzan a dar sus primeros pasos, aunque, eso sí, ya adelantan que la infinita mayoría de los cerca de 150 asociados no se dedican profesionalmente a las bellas artes. Ese carácter abierto también se refleja a la hora de que firman tanto mujeres como hombres, aunque ellos representan aproximadamente una quinta parte del total. El único requisito que había para presentarse era que la obra estuviese relacionada con la mirada hacia la mujer pero con total libertad, como indicaba la vicepresidenta Paqui López.

Tal ha sido la participación, superando el volumen de 2025, que el espacio, que viene empleándose desde hace un lustro con esta finalidad, se queda muy ajustado como señalaba el presidente de la entidad, Carlos Guilabert Ávila.

La mayoría de autoras son mujeres aunque la inscripción era abierta a cualquier participante de la asociación / MATIAS SEGARRA

Igualdad

El responsable subraya que la misión con este trabajo comunitario era responder a la idea clara de que el trabajo por la igualdad todavía no está terminado. A su juicio, aunque en España se han logrado avances importantes, sigue siendo necesario continuar defendiendo los derechos de las mujeres, especialmente si se observa la situación en otros países. En ese camino, considera que los hombres también deben implicarse.

Un momento de la performance dirigida por Felicidad Alarcón / INFORMACIÓN

El resultado es un recorrido variado donde conviven estilos figurativos y abstractos, obras íntimas y piezas de fuerte carga simbólica. Algunas hablan de identidad, otras de historia o de emociones personales. La concejala de Mujer, Caridad Martínez, agradeció durante la inauguración el trabajo de la asociación y destacó el nivel de las obras expuestas. Aunque muchos de los autores se consideran amateurs, señaló, el resultado demuestra un talento profesional.