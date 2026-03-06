El bipartito de Elche reconoce que alargará hasta abril el pago de las horas extra por servicios esenciales

El gobierno municipal de Elche (bipartito PP y Vox) ha reconocido que el pago de las horas extraordinarias vinculadas a servicios esenciales pendientes de 2024 y 2025 se prolongará al menos hasta el próximo mes de abril. Así se recoge en una carta enviada el 5 de marzo por el concejal de Personal, Juan de Dios Navarro, a los funcionarios del Ayuntamiento, en la que explica que durante marzo se tramitarán los expedientes pendientes y se abonará en nómina el 80 % de las cantidades debidas, quedando el resto para el mes siguiente.

El escrito llega en medio de las críticas sindicales por los retrasos acumulados en distintos pagos a la plantilla municipal y después de que el consistorio haya tenido que reconstruir documentación administrativa tras el ciberataque sufrido en agosto.

Carta del concejal a la plantilla municipal

En la comunicación remitida a los empleados públicos, Navarro explica que el Ayuntamiento está regularizando pagos atrasados relacionados con los trabajos realizados fuera de la jornada habitual. “Me dirijo a vosotros para informaros, a la vista de las dudas generadas por ciertas publicaciones, que durante el mes de marzo estamos tramitando los expedientes de pago de los servicios esenciales pendientes de los años 2024 y 2025”.

El concejal recuerda en el escrito que el consistorio ya cumplió con el pago de los servicios extraordinarios durante los primeros meses del año. “Una vez cumplido con el compromiso adquirido de pago de los servicios extraordinarios durante los meses de enero y febrero, los distintos departamentos del Ayuntamiento están actualizando la documentación perdida a causa de ciberataque”.

Según explica, ese proceso administrativo permitirá avanzar en el abono de lo adeudado. “Con el apoyo del personal encargado de tramitar estos servicios, este mes de marzo se procederá al pago en nómina del 80 % de las cantidades debidas, dejando para el mes de abril el resto del pago pendiente”.

Última mesa de negociación con representantes de la corporación municipal y de los sindicatos, en el que se acordó implantar en Elche la carrera profesional con una inversión de 10 millones en cinco años / INFORMACIÓN

El edil también anuncia cambios para evitar retrasos similares en el futuro. “Además, como hicimos con la tramitación de los servicios extraordinarios en marzo de 2025, vamos a aprobar en los próximos días una instrucción para la solicitud, aprobación y pago de los servicios esenciales, y evitar el retraso que se ha venido produciendo en el Ayuntamiento durante años en la tramitación de estos servicios”.

Navarro solicita además la colaboración de los trabajadores para comprobar los datos afectados por la pérdida de archivos. “Agradeciendo vuestra colaboración, os invito a que cotejéis con vuestros departamentos los servicios esenciales debidos, toda vez que, como sabéis, el ciberataque sufrido el pasado mes de agosto dejó a estos sin documentación acreditativa de la realización efectiva de los mismos”.

El escrito concluye recordando que el área administrativa está disponible para resolver dudas: “Igualmente, el departamento de Recursos Humanos está a vuestra total disposición para cualquier particular”.

Cuestionan el compromiso municipal

La carta del concejal ha sido recibida con cautela por parte del Sindicato Independiente – USO, que considera que el documento supone un nuevo compromiso que deberá comprobarse en los próximos meses. Según representantes de esta organización sindical, el anuncio del concejal “se convierte en una carta de pago” y llega con retraso.

Los portavoces del sindicato advierten de que estarán atentos al cumplimiento de lo anunciado. “Esto es un compromiso de pago. Vamos a ver si cumple”.

La organización también recuerda que, a su juicio, el concejal ya incumplió compromisos previos sobre este asunto. También critica la diferenciación terminológica utilizada en la carta. Según explican, desde su punto de vista no existe una diferencia real entre ambos conceptos. “Los servicios extraordinarios son todos, los esenciales también son un servicio extraordinario”.

Los representantes sindicales consideran que el cambio de terminología responde a una estrategia política. “Eso es la semántica que él quiere diferenciar cuando se ha visto contra la pared”.

Ruz, de espaldas, a comienzos del mandato, reunido con los funcionarios municipales para escuchar sus demandas en el Gran Teatro / INFORMACIÓN

En cualquier caso, el sindicato insiste en que comprobará si el nuevo calendario anunciado se cumple. “Espero que ahora en este nuevo documento pone que va a pagar, pues vamos a ver si lo cumple. Vamos a estar a la expectativa”.

Exigen el pago de la subida salarial del 2,5 %

Más allá de las horas extraordinarias, el sindicato también reclama al Ayuntamiento el abono de la subida salarial del 2,5 % correspondiente a 2025, aprobada por ley pero que todavía no se ha aplicado a la plantilla municipal.

Según explican, el consistorio no ha dado una respuesta clara sobre cuándo se abonará. “Pero lo más grave no es que no lo hayan pagado sino que no haya un calendario de pago”.

El sindicato asegura que el incremento salarial ya ha sido aplicado en otras administraciones públicas. “La Generalitat ha pagado la subida de salario real del año pasado del 2,5 en la nómina de febrero. El Ayuntamiento de Elche, no”.

Los representantes sindicales sostienen que entienden las dificultades económicas del consistorio, pero insisten en la necesidad de concretar plazos. “Nosotros estamos pidiendo algo tan sencillo como que nos diga para cuándo puede pagar”.

Según explican, no exigen que el pago se realice inmediatamente, sino que se establezca un compromiso claro. “No le estoy diciendo que pague ahora en marzo”.

Suspensión de la mesa general de negociación

La tensión entre el sindicato y el gobierno municipal también se ha trasladado a otras negociaciones internas. Este viernes se ha suspendido la mesa general de negociación en la que estaba previsto abordar la reordenación completa del área de Cultura del Ayuntamiento.

La suspensión se produjo a petición del Sindicato Independiente – USO, que había anunciado previamente que votaría en contra mientras no se establezca un calendario de pagos pendiente con los trabajadores municipales.

Según explican sus representantes, la reorganización afectaba a varios departamentos del área cultural. “Donde se iba a votar la reordenación del área de cultura, toda el área de cultura. Que implica museos, bibliotecas, fiestas, archivos...”.

El sindicato había advertido de su postura días antes y considera que su decisión forma parte de una estrategia de presión. “Vamos a mantener la decisión de no votar nada que venga de recursos humanos”. Finalmente solicitaron suspender la reunión para evitar un voto negativo formal. “Para no tener que votar en contra”.

Desde el sindicato explican que mantendrán esta postura mientras el gobierno municipal no presente un calendario claro para regularizar los pagos pendientes a la plantilla. Mientras tanto, aseguran que seguirán atentos al cumplimiento del nuevo compromiso anunciado por el concejal de Personal.