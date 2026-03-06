Catorce ilicitanos en Oriente Medio vuelven este fin de semana a Elche: "La Embajada ha entendido que era una locura cruzar el desierto"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha confirmado que 14 ilicitanos que permanecen en distintos países de Oriente Medio podrán regresar a la ciudad durante este fin de semana, en plena escalada del conflicto en la región entre Irán y Estados Unidos. El anuncio se produce después de que el gobierno municipal haya recibido nuevas comunicaciones desde el Ministerio de Exteriores y de que se haya avanzado en la organización de los desplazamientos.

Según explicó el regidor de Elche, una ilicitana ya logró regresar ayer desde Abu Dabi, mientras que en los próximos días está previsto que vuelvan cuatro personas que se encuentran en Dubái, dos desde Abu Dabi y ocho que permanecen en Kuwait, de las cuales tres son menores de edad. De ese último grupo, una persona permanecerá en el país por motivos laborales.

Contacto permanente con los afectados

El alcalde explicó que el Ayuntamiento mantiene comunicación constante con los ciudadanos que siguen en la zona y con las autoridades diplomáticas para facilitar su regreso. “Esta mañana desde la reunión de ministros se han puesto en contacto con nosotros y sabemos ahora, tenemos la confirmación, de que se están preocupando y eso es una cosa buena”, señaló.

Ruz añadió que el consistorio está ofreciendo apoyo directo a los afectados mientras se ultiman los detalles de los desplazamientos. “Están a punto de poder ya confirmar horarios. El Ayuntamiento está en permanente contacto con ellos ofreciendo todos los recursos”.

En este sentido, el primer edil insistió en que el gobierno local seguirá pendiente de la situación hasta que todos los ciudadanos puedan regresar a casa. “No se va a quedar nadie allí y nadie va a poder sentirse, por supuesto, ni abandonado ni no escuchado por parte del gobierno municipal”.

El alcalde también reconoció la preocupación existente en la ciudad por esta situación. “Es un tema que nos preocupa muchísimo y que queremos resolver cuanto antes para ver si la semana que viene ya tenemos a todos en casa”.

El Ayuntamiento de Elche cifra en 21 los ilicitanos que aún están en Oriente Medio, pero pronto serán 14 menos / INFORMACIÓN

Cambios en el traslado desde Kuwait

Uno de los aspectos que más inquietaba a las autoridades locales era el traslado del grupo que se encuentra en Kuwait. Según explicó el alcalde, inicialmente se planteaba un desplazamiento por carretera de unos 1.500 kilómetros, una opción que finalmente ha sido modificada tras las gestiones realizadas.

“La Embajada ha entendido que lo de ir 1.500 kilómetros por el desierto era una absoluta locura y ha reducido el trayecto cambiando el destino hacia Riyadh, que son 500 kilómetros desde Kuwait. Esto sí es viable”, explicó Ruz. El cambio reduce considerablemente el trayecto y mejora las condiciones del desplazamiento.

El regidor detalló que el traslado se realizará en un autobús facilitado por la propia Embajada y que el Ayuntamiento sigue en contacto con algunos de los afectados durante el viaje. “Estamos en contacto con Susi, que nos va a contar cuando embarca en el autocar que en la Embajada ha puesto”.

Tres menores entre los ilicitanos

La situación más delicada corresponde al grupo procedente de Kuwait, donde se encuentran varios miembros de una misma familia. “La situación más compleja es la de los ocho de Kuwait porque también hay tres menores”, indicó el alcalde durante su comparecencia ante los medios.

Ruz relató además la caída del estado anímico de algunos de los afectados en los últimos días. “La situación allí es difícil, todo el mundo tiene miedo y quiere volver a España”, afirmó. En conversaciones recientes, algunos de ellos trasladaron la tensión vivida durante la espera. “Nos decía Susi que esta noche ha habido bombardeos en Kuwait y que estaban absolutamente desesperados”. A pesar de las dificultades, el alcalde aseguró que ahora existe más optimismo sobre la resolución del problema.

El alcalde de Elche asegura que seguirá en contacto con los ilicitanos en zona de conflicto hasta que vuelvan a la ciudad / V. L. Deltell

Esperanza de regreso en los próximos días

Por su parte, la concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, también se refirió a la evolución de la situación y a la preocupación que existía en el Ayuntamiento en los últimos días. “Estábamos muy preocupados, pero ahora esperanzados porque parece que todo se encauza y van a estar en casa muy pronto”, afirmó la edil. El Ayuntamiento seguirá en contacto con los afectados y con el Ministerio durante los próximos días para confirmar horarios de vuelos y desplazamientos, con la expectativa de que todos los ilicitanos puedan regresar a la ciudad a lo largo de este fin de semana o a comienzos de la próxima semana.