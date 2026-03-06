Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos en Elche un joven y un menor de 15 años por robar grifos en espacios públicos

La Policía Local localizó a los sospechosos manipulando equipos de climatización en el patio de un colegio en Carrús

Grifos sustraídos de instalaciones municipales de Elche

Grifos sustraídos de instalaciones municipales de Elche / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Una oleada de robos en instalaciones municipales que podría apuntar a los mismos sospechosos. La Policía Local de Elche ha detenido a un joven de 22 años y a un adolescente de 15 por hacerse con los grifos de los lavabos e incluso con equipos de aire acondicionado. Tal y como consta en el atestado, la problemática se venía registrando durante las últimas semanas en diferentes espacios públicos y el cuerpo de seguridad municipal terminó dando con los autores tras pillarlos en acción.

Aviso

Y es que en la madrugada del pasado jueves una patrulla fue requerida en el entorno de un centro educativo del barrio de Carrús, tras recibir un aviso vecinal que alertaba de la presencia de dos individuos que, presuntamente, manipulaban equipos de aire acondicionado en el patio de las instalaciones.

A su llegada, los agentes accedieron al recinto y observaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción facilitada y que desplazaban uno de los equipos hacia otro punto del patio. Al percatarse de la presencia policial, dejaron las herramientas en el suelo y se dirigieron hacia un extremo del recinto, donde fueron interceptados por los agentes.

Material

En el lugar, los policías recuperaron diverso material y herramientas utilizadas para la manipulación y desmontaje de instalaciones, entre ellas llaves de tubo, una llave ajustable, tijeras cortachapas y varios grifos temporizadores presuntamente sustraídos. Asimismo, en una mochila localizada en la zona se encontraron varios de estos elementos junto a sus pertenencias personales.

Equipos de aire acondicionado que los jóvenes querían sustraer de un colegio en Carrús

Equipos de aire acondicionado que los jóvenes querían sustraer de un colegio en Carrús / INFORMACIÓN

Recuperación

Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron relacionar el material recuperado con diferentes sustracciones registradas recientemente en parques y espacios públicos de la ciudad, donde habían sido retirados grifos de fuentes municipales, lo que había generado perjuicios a la ciudadanía y daños en el mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento destacaron este viernes la eficacia y coordinación de los agentes que participaron en el operativo, cuya actuación ha permitido esclarecer diversos robos en fase de investigación y así recuperar parte del material sustraído. Ante este tipo de situaciones, la Policía Local ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar conductas ilícitas y anima a comunicar cualquier actividad sospechosa.

