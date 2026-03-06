Elche avanza en el asfaltado de caminos rurales en pedanías y termina el Vessant del Platero

El Ayuntamiento de Elche continúa con el plan municipal de mejora y asfaltado de caminos rurales impulsado desde la Concejalía de Pedanías, una iniciativa dirigida a reforzar el mantenimiento del espacio público tanto en el casco urbano como en las partidas rurales. La actuación más reciente se ha desarrollado en el Camino del Vessant del Platero, en la pedanía de La Hoya, donde esta misma semana está previsto que concluyan las obras.

El tramo intervenido cuenta con cerca de 2.000 metros de longitud y forma parte de una serie de trabajos que el consistorio viene ejecutando en distintos caminos del término municipal en las últimas semanas.

Actuación reciente en La Hoya

La intervención en el Camino del Vessant del Platero llega después de otras actuaciones recientes realizadas en el entorno rural del municipio. En concreto, el Ayuntamiento ya ha ejecutado obras de asfaltado en el Camino del Ocho y en el Camino del Purgatori, ambos situados en el entorno de Daimés.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un programa municipal orientado a mejorar la red de caminos que utilizan a diario vecinos, agricultores y vehículos vinculados a la actividad del campo. El objetivo es garantizar mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y circulación en vías muy utilizadas dentro del término ilicitano.

Próxima intervención en el Camino Viejo de Santa Pola

El plan de actuaciones no se detiene con los trabajos que finalizan esta semana. Según ha avanzado el Ayuntamiento, las obras continuarán próximamente con el asfaltado del Camino Viejo de Santa Pola, concretamente en el tramo que discurre desde el cruce con el Camino de San Vicente.

La última actuación ha renovado el asfalto en casi dos kilómetros del camino del Vessant del Platero en Elche / INFORMACIÓN

Este nuevo proyecto abarcará cerca de 1.900 metros de longitud y no solo incluirá el extendido de nuevo firme, sino también la reposición de la señalización horizontal existente, con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad del tráfico en esta vía.

Mejora del espacio público en el campo

El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, ha puesto en valor la continuidad de estas intervenciones en el ámbito rural del municipio. Según explicó el edil, el objetivo del gobierno local es mantener una atención constante al estado de los caminos y avanzar en la mejora de las infraestructuras básicas que utilizan los vecinos de las pedanías.

En este sentido, Sáez subrayó el compromiso municipal con el mantenimiento cotidiano del espacio público y con las demandas del entorno agrícola. “Este gobierno municipal sigue trabajando y escuchando a la gente del campo”, ha señalado.

Desde el consistorio destacan que el plan de asfaltado forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la conservación de infraestructuras rurales, mejorar la movilidad en el término municipal y garantizar que los caminos que conectan explotaciones agrícolas y viviendas dispongan de condiciones adecuadas de uso durante todo el año.